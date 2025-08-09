As tarifas de Trump ameaçam o crescimento para mineradores de BTC nos EUA

Principais informações

As novas tarifas recíprocas de Trump estão elevando o custo do equipamento de mineração. Este é um problema que está afetando os mineradores de BTC dos EUA.

Há também um aumento contínuo nos impostos de importação, o que pode levar a um êxodo de operações de mineração para o exterior.

A fabricação doméstica está aumentando, mas mesmo esta está enfrentando problemas na cadeia de suprimentos.

A nova onda de tarifas de Trump atingiu duramente os mercados financeiros. No entanto, os mineradores de Bitcoin sediados nos EUA também podem estar sentindo o impacto. Estas tarifas visam corrigir o que Trump descreve como “décadas de comércio injusto.”

No entanto, elas têm efeitos em cascata que continuam a atingir a indústria de criptomoedas. As novas regras comerciais entraram em vigor em 7 de agosto. Elas visaram mais de 90 países e aumentaram massivamente o custo da importação de equipamentos de mineração.

Embora estas tarifas não sejam direcionadas às criptomoedas, o setor continua a sofrer consequências por extensão.

Mineradores de BTC preparam-se para o impacto

As tarifas incluem uma taxa pesada de 19 % sobre Circuitos Integrados de Aplicação Específica (ASICs). Os ASICs mais afetados por este desenvolvimento incluem aqueles de grandes países fabricantes como Indonésia, Malásia e Tailândia.

Quando impostos padrão adicionais são adicionados à mistura, a taxa tarifária efetiva para estas nações dispara para até 21,6 %.

Tarifas de Trump atingem duramente mineradores de Bitcoin sediados nos EUA | Fonte: X

A situação é ainda pior para a China, outro grande produtor de ASICs. Enquanto a tarifa base é de 10 %, o prêmio adicional de 20 % eleva o total para 57,6 %.

Este valor é inferior às propostas anteriores. No entanto, eles ainda estão tornando os EUA um dos lugares menos atraentes para importar hardware de mineração.

A fabricação doméstica está crescendo, mas…

Mineradores e fabricantes de ASIC dos EUA estão tomando um caminho alternativo para neutralizar o aumento dos custos. Por exemplo, a Luxor Technology está ajudando os clientes a garantir máquinas por meio de parcerias de produção em solo americano. Isso inclui um acordo de montagem doméstica com a MicroBT, uma gigante chinesa de plataformas de mineração.

No entanto, a fabricação completa de plataformas de mineração nos EUA levará tempo para se tornar competitiva o suficiente para contornar essas questões tarifárias. Por causa deste problema, mineradores sediados nos EUA estão considerando a expansão para outros países como Canadá, Norte da Europa e América Latina.

Estes países têm impostos de importação mais baixos e, em alguns casos, eletricidade mais barata. Isso significa que eles oferecem melhores margens em termos de lucro e manutenção. Isso é especialmente verdadeiro considerando o recente halving do Bitcoin e sua economia mais rigorosa.

Outras regiões que poderiam assumir o domínio da mineração de Bitcoin

A Rússia, em particular, poderia se beneficiar. De acordo com analistas da indústria, o país pode adquirir máquinas mais baratas. Já está atraindo capital da China e do Ocidente. Com o tempo, os mineradores sairão dos EUA em grande número e mudarão completamente o mapa do hashpower.

De acordo com dados do The Chain Bulletin, os EUA são a superpotência de mineração do mundo. Possuem um hashrate combinado de 340,96 Eh/s.

Os EUA atualmente detêm o domínio da mineração | Fonte: The Chain Bulletin

No entanto, é seguido por outras regiões como Cazaquistão e China com 119 Eh/s e 190 Eh/s, respectivamente. A Rússia, por outro lado, detém apenas 4,66 % do hashrate mundial. Isso é comparado aos 37,8 % dos EUA, 13,22 % do Cazaquistão e 21,11 % da China.

No entanto, a rotação de capital dos EUA para a Rússia já está acontecendo. Tem uma chance real de ganhar mais domínio de mineração no mundo se as tendências atuais persistirem.

Mineradores dos EUA vendendo ou reduzindo operações

As consequências já são visíveis. A Greenidge Generation, uma mineradora listada na Nasdaq, anunciou recentemente que está vendendo sua instalação no Mississippi apenas um ano após o lançamento.

Apesar dos planos anteriores de expandir o local, a empresa enfrenta pressões financeiras e desafios relacionados a tarifas. Estes a estão impulsionando a vender.

Muitos mineradores que compraram equipamentos durante o boom de 2021 enfrentam sérias consequências. Os preços do hash pós-halving ainda estão baixos, o que significa que os mineradores ganham menos pelo mesmo hashrate.

Quando combinado com o aumento nos preços do hardware induzido por tarifas, a situação está se tornando insustentável para alguns.