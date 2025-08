Analista vê alvo de 1 trilhão de dólares para DOGE, prevê ganhos de 26x no bull run

Remittix (RTX) surgiu em 2025 como um sério concorrente para investidores especulativos em busca de cripto com utilidade prática. Enquanto Dogecoin atrai a atenção de analistas que preveem uma alta massiva, Remittix oferece uso funcional e fundamentos sólidos.

O ‘moonshot’ do Dogecoin: um alvo de 1 trilhão de dólares em jogo

Uma previsão recente de Crypto Kaleo antecipa que Dogecoin pode subir até 2.600%. Poderia atingir uma avaliação de 1 trilhão de dólares, implicando um preço próximo a 6,94 $ por DOGE, ou aproximadamente 26x de ganhos. Essa projeção depende de Bitcoin atingir uma capitalização de mercado de 10 trilhões de dólares e DOGE recuperar ~10% da participação do Bitcoin. Fonte: TradingView

Dogecoin foi negociado recentemente perto de 0,24 $, após um rompimento de um canal descendente e padrões técnicos de alta, apesar de uma queda de 6%. Analistas preveem um potencial de alta de curto prazo para 0,45 $ e além se o impulso se mantiver.

O hype do DOGE também alimenta o interesse em Remittix

Enquanto Dogecoin ganha as manchetes, Remittix atrai atenção crescente de traders inteligentes em busca de cripto prática com uso no mundo real. Como uma solução PayFi, Remittix permite transações rápidas e de baixo custo de cripto para fiat transfronteiriças em mais de 30 moedas e países.

Remittix: Melhor Pré-venda de Cripto de 2025? Muitos analistas pensam assim — e não sem razão. Sua infraestrutura auditada, tokenomics fortes e o próximo lançamento da carteira fazem parte do impulso.

Por que os investidores estão chamando Remittix de a pré-venda número 1 deste ano:

Preço: 0,0895 $ por token, mais de 579 milhões vendidos , mais de 18 milhões de dólares arrecadados

, mais de Bônus ativo de 50% em andamento enquanto o softcap de 18 milhões de dólares se aproxima

Carteira com recursos de staking com lançamento no 3º trimestre de 2025

com lançamento no 3º trimestre de 2025 Projetado para freelancers, PMEs e remetentes de remessas

Taxas de câmbio em tempo real e infraestrutura de cripto para fiat já ativos

já ativos Auditado pela CertiK para confiança e segurança

Especialistas também o chamam de a próxima cripto de 100x por causa de sua utilidade real, não apenas hype.

Comparando as perspectivas: especulação de meme vs. PayFi de utilidade

Se você está apostando que Dogecoin repetirá seu salto estilo 2021, há um forte sentimento de alta e interesse de baleias para apoiá-lo. Mas muitos traders agora perguntam: Remittix é a pré-venda de cripto de joia escondida que todos se arrependerão de ter perdido?

Ao contrário do DOGE, Remittix está enraizado nos fundamentos de projetos DeFi, não em memes. Com staking de cripto, taxas de gás baixas e potencial de adoção no mundo real, tem o que muitas outras (novas altcoins para observar) não têm: utilidade. Remittix pode ser a pré-venda de cripto mais subestimada da década.

Conclusão: Dogecoin vai entregar ou Remittix vai se destacar?

Dogecoin pode ganhar as manchetes com um rali de 300% a 2600%, mas seu potencial de alta está atrelado ao sentimento. Em contraste, Remittix está construindo o que pode ser um dos melhores projetos DeFi em 2025. Além disso, isso tem atraído a atenção de investidores inteligentes. Melhor Pré-venda de Cripto Agora? Todos os Sinais Apontam para Remittix.

