Análise de agosto da XRP: Os touros têm como meta US$ 3,8 após o rompimento, e agora?

Pontos-chave

O preço da XRP acabou de subir cerca de 11% após a vitória legal da Ripple contra a SEC.

US$ 3,15 surgiu como uma das zonas de suporte mais importantes, com US$ 3,24 a US$ 3,27 atuando como resistência de curto prazo.

Os analistas acreditam que a XRP pode estar prestes a romper a barreira dos US$ 3,8, com metas de médio prazo de até US$ 5.

O preço da XRP ganhou alguma tração depois de se recuperar da zona de suporte de US$ 3,15. Esse desempenho de preço ocorreu após o arquivamento do processo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA contra a Ripple Labs.

Em 11 de agosto, a XRP subiu 11% em 24 horas e passou de cerca de US$ 2,90 para um pico de US$ 3,27 antes de fechar perto de US$ 3,22.

Essa alta foi impulsionada por um aumento nos volumes de negociação institucional, que subiram 208% para US$ 12,40 bilhões. Então, até onde a XRP pode ir daqui para frente?

XRP se mantém forte com o aumento da demanda institucional

Os traders institucionais se tornaram uma das maiores forças motrizes por trás da última alta da XRP. Os juros abertos em derivativos de XRP aumentaram em cerca de 15%, para US$ 5,90 bilhões, em uma demonstração de posicionamento agressivo de grandes participantes do mercado.

O preço do XRP se recupera fortemente após defender a zona de suporte de $ 3.15 | Fonte: TradingView

Durante o início das negociações, em particular, a XRP caiu brevemente de cerca de US$ 3,24 para US$ 3,16 em um volume pesado, e os compradores rapidamente entraram em cena para defender a zona de US$ 3,15 a US$ 3,16.

Essa recuperação causou um impulso na XRP que a ajudou a romper a resistência de US$ 3,22 e a se manter acima de US$ 3,24 no fechamento.

Até o momento, os analistas estão vendo os US$ 3,15 como um nível de suporte de curto prazo. Em essência, enquanto esse piso de preço se mantiver, a tendência provavelmente continuará sendo de alta.

A configuração técnica mostra que a tendência é de alta

No momento em que este artigo foi escrito, a XRP recuperou sua posição acima de uma importante linha de tendência ascendente. Isso mostra que a recente estrutura de preços está intacta. Além disso, mostra que a XRP tem combustível suficiente para continuar subindo.

Dito isso, se a XRP ultrapassar US$ 3,4, os analistas esperam que a criptomoeda tenha um aumento de 20% em direção a US$ 3,8.

Esse nível é a próxima grande zona de resistência, onde a ação do preço pode enfrentar mais pressão de venda.

Até o momento, o fim da batalha jurídica da Ripple aumentou a confiança dos investidores na XRP como um ativo.

As tesourarias corporativas e as mesas institucionais estão realocando fundos para a criptomoeda e estão criando as condições perfeitas para uma marcha contínua para cima.

Bulls Eye US$ 3,8 e além

De acordo com o analista de criptomoedas Lingrid , a XRP está bem posicionada para um movimento em direção a US$ 3,8. Até o momento, a principal zona de compra está entre US$ 3,1 e US$ 3,2, com US$ 3,4 atuando como o gatilho de ruptura. Se confirmado, isso poderia abrir o caminho para ganhos adicionais com o ativo.

Algumas mesas de pesquisa institucional estão definindo metas de médio prazo ainda mais altas.

Previsões de preço na faixa de US$ 4,50 a US$ 5,00 estão sendo discutidas no momento da redação deste artigo e, se a força de alta continuar, a XRP pode estar prestes a atingir novos patamares.

Por outro lado, no entanto, o Whale Alert apontou recentemente para uma onda de vendas institucionais, em que uma única carteira transferiu 16.698.207 XRP no valor de 53 milhões para a Coinbase.

Riscos para a perspectiva de alta

Apesar de a XRP estar forte, os traders estão alertando sobre vários riscos no lado negativo. Em particular, uma queda abaixo de US$ 3,00 invalidaria a configuração de alta e devolveria o controle aos vendedores.

O sentimento mais fraco do mercado também pode limitar os movimentos para cima, especialmente perto da resistência de US$ 3,8.

Se ocorrer uma rejeição em US$ 3,8, isso poderá desencadear a realização de lucros e um recuo em direção à zona de suporte de US$ 3,15.

Ali diz que a XRP pode subir até US$ 11 | Fonte: X

Ao todo, de acordo com as percepções do analista Ali Martinez, o recente rompimento da XRP de uma bandeira de alta no gráfico semanal abriu as portas para um possível aumento de preço para US$ 11.

Os analistas estão atentos para ver se a XRP consegue se manter acima do nível de preço de US$ 3,27. Um rompimento confirmado poderia levar a uma rápida alta para US$ 3,50 e até mesmo US$ 3,8.