Altcoins estão agora em seu nível mais sobrevendido de todos os tempos, diz analista

Principais informações

O Bitcoin formou uma cruz dourada, o que é um ótimo sinal para um retorno de alta.

Os analistas afirmam que as altcoins estão em níveis historicamente sobrevendidos e estão sugerindo uma reversão.

Os traders estão observando o RSI e as médias móveis em busca de confirmação de uma recuperação do mercado.

O Bitcoin formou uma cruz dourada recentemente, que é um sinal técnico frequentemente associado a fortes altas de preços. Essa cruz dourada ocorreu exatamente quando a média móvel de 50 dias subiu acima da média móvel de 200 dias.

Ao mesmo tempo, os analistas estão apontando que o mercado de altcoin está atualmente em seu nível mais sobrevendido da história.

Dito isso, o mercado em geral pode estar se preparando para um possível aumento em breve.

As altcoins estão mais sobrevendidas do que nunca

Embora o crescimento do Bitcoin esteja mostrando força, as altcoins estão contando uma história diferente. Recentemente, os analistas observaram que o mercado de altcoins está em “sua maior sobrevenda de todos os tempos”.

As leituras do Índice de Força Relativa (RSI) em vários períodos de tempo caíram abaixo de 30 e confirmaram que o mercado está, de fato, sofrendo uma pressão de venda extrema.

Altcoins estão atualmente em seu nível de sobrevenda mais alto da história | Fonte X

O Altcoin Season Index (ASI), que mede as margens entre o Bitcoin e as altcoins, está atualmente em 45/100. Historicamente, o mercado de altcoin tende a se aproximar da marca de 50/100 logo antes de grandes altas em pelo menos duas corridas de touros anteriores. Em ambos os períodos, o domínio das altcoins aumentou à medida que o capital se afastou do Bitcoin.

O Ethereum está mostrando força em particular. Os influxos de ETFs de mais de US$ 9 bilhões aumentaram sua participação no mercado para 57,3%. A relação ETH/BTC também saiu de uma faixa de longo prazo, o que indica que o Ethereum pode começar a ter um desempenho superior nos próximos meses.

A Solana atraiu US$ 1,72 bilhão em capital institucional recentemente, enquanto os usuários ativos diários aumentaram em 20%, apesar dos preços mais baixos.

Esses sinais indicam que a atividade na cadeia está se mantendo firme, mesmo durante as recessões.

Implicações de negociação e níveis de preço a serem observados

A cruz dourada por si só não é suficiente para confirmar uma tendência. Os traders ainda estão observando para ver se o Bitcoin consegue se manter acima da média móvel de 200 dias com volume crescente. Isso significa que um movimento forte com forte suporte validaria o sinal de alta.

Os traders de altcoin também estão procurando um aumento do RSI acima de 30, enquanto o preço mostra divergência positiva.

Os analistas estão à espera de uma recuperação do RSI com volumes fortes: TradingView

Historicamente, essa combinação ocorre antes da exaustão das vendas e pode ser uma situação a ser observada. Os dados em cadeia já apóiam essa visão e mostram o declínio das reservas cambiais e o aumento da acumulação de baleias.

Atualmente, a Ethereum é negociada perto de US$ 4.500 e tem volumes diários de negociação de US$ 15 bilhões. Dito isso, se a criptomoeda continuar a se manter nesse nível, uma recuperação para US$ 5.000 poderá ocorrer no curto prazo.

Impulsionadores gerais do mercado

As condições macroeconômicas podem ser importantes para confirmar o salto. Se o Federal Reserve mostrar sinais de que está aberto a um corte nas taxas no final do ano, a liquidez poderá fluir para ativos de risco como as criptomoedas.

A adoção institucional é outro fator. Os ETFs de Bitcoin agora detêm US$ 139 bilhões em ativos sob gestão e têm proporcionado fluxos de entrada constantes. Historicamente, o aumento da liquidez do Bitcoin tende a se espalhar para as altcoins durante as fases de alta.

O mercado de ETFs de Bitcoin tem atualmente mais de US$ 139 bilhões em ativos líquidos totais: Soso Value

As correlações com os mercados tradicionais também são outra métrica a ser observada. A correlação atual do Bitcoin com o S&P 500 é de 0,7. Isso significa que qualquer movimento positivo nas ações pode gerar ganhos nas criptomoedas.

O que os traders devem observar

Os traders devem acompanhar métricas como recuperações de RSI, picos de volume e divergências de preço em Bitcoin e altcoins. Rompimentos acima dos níveis de resistência nos pares ETH/BTC poderiam confirmar uma mudança no momentum em direção às altcoins.

Projetos de primeira linha como Ethereum, Solana, Chainlink e Uniswap podem apresentar entradas mais seguras em comparação com tokens menores. Esses ativos tendem a se recuperar mais rapidamente durante as recuperações do mercado e pode valer a pena observá-los.

Até o momento, a configuração do mercado no quarto trimestre se assemelha às condições observadas antes das temporadas anteriores de altcoin. Embora ainda existam grandes riscos, os dados históricos mostram que os níveis extremos de sobrevenda tendem a vir antes de grandes altas.

Se os padrões históricos se repetirem, a combinação de um rompimento do Bitcoin e da subvalorização das altcoins poderá criar algumas das melhores oportunidades no mercado até o momento.