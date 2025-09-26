Adoção de Defi deve explodir em breve, com Chainlink liderando o movimento: Sergey Nazarov

Pontos-chave

Sergey Nazarov diz que a adoção institucional das criptomoedas é inevitável, pois as gerações mais jovens começam a assumir mais funções de liderança.

O DeFi está amadurecendo com retornos mais previsíveis e está atraindo capital institucional sério.

Os ativos do mundo real tokenizados poderiam formar um mercado de vários trilhões de dólares, com o Chainlink como ponte.

A Web3 continua a ganhar força como uma nova camada dos sistemas financeiros do mundo.

A Chainlink, a rede descentralizada de oráculos co-fundada por Sergey Nazarov, está no centro dessa tendência.

De acordo com os detalhes de um novo podcast com o analista de criptografia Michael van de Poppe, Nazarov compartilhou sua visão do que o futuro reserva para a adoção da Defi e por que a Chainlink está no centro desse processo.

A adoção institucional é imparável

Nazarov descreveu um futuro em que instituições, DeFi e ativos do mundo real tokenizados convergem em blockchains. Para ele, a Chainlink ($LINK) é o elo perfeito entre trad-fi e defi

Nazarov explicou que a adoção de criptografia pelas principais instituições financeiras não é mais opcional. Ele argumentou que quase todas as instituições já estão se preparando para a integração do blockchain. ‘

Além disso, essa transição está sendo impulsionada por várias forças.

Sergei Nazarov conversa com o analista Michael van de Poppe | Fonte: X

A mudança de geração é uma das mais importantes. Profissionais nativos digitais estão assumindo cargos seniores nas áreas financeira e governamental. Eles são mais abertos a sistemas de definição e entendem as nuances da Web3.

Em segundo lugar, as atitudes do governo estão mudando em todos os setores. O ceticismo inicial está começando a dar lugar ao reconhecimento prático da blockchain.

Nazarov diz que, juntas, essas tendências estão preparando o caminho para as tecnologias de criptografia e Web3.

O DeFi está amadurecendo além da especulação

Na última década, o DeFi foi visto como arriscado devido à sua volatilidade. Nazarov acredita que essa percepção está mudando. Ele vê o DeFi caminhando para retornos mais previsíveis e estáveis que podem atrair dinheiro institucional.

As instituições querem segurança e transparência, não promessas de rendimentos de 1000%.

Os produtos DeFi maduros podem atender a essas necessidades. Os oráculos descentralizados da Chainlink, por exemplo, fornecem dados precisos que alimentam as taxas de empréstimo. Sua criptomoeda $LINK também lida com valores de garantia e preços de mercado.

Essa confiabilidade é importante para a criação de produtos nos quais as instituições possam confiar.

Sergei Nazarov diz que Chainlink e LINK são a solução | Source: X

O DeFi vem amadurecendo ultimamente e não é mais visto como um substituto para o financiamento tradicional. Em vez disso, ela dá suporte aos sistemas atuais, acrescentando transparência e outros benefícios.

Essa tendência pode desbloquear um forte capital institucional e levar o DeFi à sua próxima fase de crescimento.

Os ativos do mundo real podem transformar os mercados

Nazarov também apontou os ativos do mundo real (RWAs) tokenizados como a maior oportunidade futura. Ativos como imóveis, commodities, propriedade intelectual e ações poderiam ser transferidos para blockchains.

A tokenização resolve muitos problemas de longa data. Ela permite a propriedade fracionada, transferências mais fáceis e acesso ao mercado internacional. Isso poderia criar liquidez em ativos que, historicamente, eram difíceis de negociar. Nazarov vê isso se tornando um mercado de vários trilhões de dólares.

O desafio a partir daqui é garantir que os dados sobre esses ativos fora da cadeia sejam trazidos com segurança para as cadeias de blocos. O Chainlink resolve esse problema com redes oracle descentralizadas.

Esses oráculos fornecem feeds de dados à prova de adulteração, prova de reservas e rastreamento de eventos que permitem que os ativos tokenizados funcionem.

O elo de corrente como ponte

Nazarov destacou que o Chainlink não é apenas mais um projeto de blockchain. Ele faz parte da infraestrutura principal do mercado. Sem feeds de dados seguros, as instituições não podem confiar nos aplicativos de blockchain.

A Chainlink fornece feeds de preços precisos para mercados de derivativos e empréstimos.

Nazarov diz que Chainlink é a ponte definitiva | Source: X

Ele também fornece prova de reservas para stablecoins e ativos tokenizados. Rastreia eventos externos para sistemas de seguros e cadeia de suprimentos. Além disso, permite a interoperabilidade entre cadeias para que os ativos possam se mover entre redes sem atrito.

Olhando para o futuro

Sergey Nazarov vê um mundo em que a Web3 não é mais um experimento. Em vez disso, ela é um pilar das finanças. As instituições adotarão o DeFi para obter retornos previsíveis, os ativos tokenizados ampliarão a liquidez e o blockchain oferecerá vários benefícios em escala.

O Chainlink está na base dessa mudança, com sua rede de oráculos fornecendo conexões confiáveis entre os sistemas trad-fi e defi.

Essa transição já está em andamento, e a infraestrutura para apoiá-la está sendo construída agora.