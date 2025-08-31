A Stellar (XLM) pode cair para US$ 0,33 antes de atingir uma recuperação de US$ 1

Principais informações

O preço da XLM caiu 11% em um mês e agora está perto de um suporte frágil.

O domínio social caiu quase 70%, um padrão ligado a correções passadas.

Uma “cruz da morte” iminente poderia empurrar a XLM para US$ 0,24, a menos que os touros retomem os níveis principais.

O preço da XLM tem estado sob forte pressão ultimamente, apesar dos ganhos no mercado geral. Enquanto o Bitcoin e outras altcoins se recuperaram em agosto, a Stellar fez o oposto.

No último mês, a XLM caiu 11% e, apenas nas últimas 24 horas, caiu mais 4,2%. Essa queda foi pior do que o declínio geral de 2% do mercado. Isso está levantando dúvidas entre os traders sobre a possibilidade de recuperação.

O colapso da dominância social demonstra fraqueza

Um dos sinais de alerta mais fortes para a Stellar é o declínio de seu domínio social. Essa métrica rastreia quanto da discussão geral sobre criptografia está concentrada em um token específico.

A Stellar viu esse número cair de 1,71% em meados de julho para apenas 0,51% hoje. Isso representa uma queda de quase 70% em menos de dois meses. A história indica que as quedas na dominância social tendem a vir acompanhadas de correções de preço.

No início deste ano, um declínio semelhante nas conversas ocorreu antes de uma queda de 30% no preço da XLM, de US$ 0,35 para US$ 0,25. Dito isso, os traders estão observando atentamente para ver se a história se repete.

A iminente cruz da morte aumenta a tendência de baixa

Os gráficos técnicos agora estão reforçando o quadro de baixa. De acordo com o período de 4 horas, a Média Móvel Exponencial (MME) de 50 dias está prestes a cruzar abaixo da MME de 100 dias. Os traders chamam isso de “cruzamento da morte”, que tem algumas implicações históricas para o preço do ativo.

Esse cruzamento indica que a força de curto prazo dos touros enfraqueceu em comparação com a tendência mais longa. Quando isso acontece durante a fraqueza do mercado, geralmente leva a quedas mais acentuadas. Para a Stellar, a confirmação desse cruzamento validaria os sinais de baixa da dominância social.

A próxima cruz da morte no XLM ameaça a ação do preço | Fonte: TradingView

No momento em que este artigo foi escrito, o preço da XLM era atualmente negociado a US$ 0,39, logo acima do suporte fraco de US$ 0,38. Se esse nível falhar, o próximo suporte fica em US$ 0,36. Notavelmente, esses suportes estão bem agrupados, o que os torna vulneráveis.

Quando os suportes estão tão próximos uns dos outros, qualquer movimento forte pode romper vários níveis simultaneamente. Se isso acontecer, o preço poderá cair para US$ 0,24. Isso marcaria uma correção de quase 40% em relação aos níveis atuais.

Cenário de alta ainda está na mesa

Apesar do nervosismo de baixa, alguns analistas acreditam que há espaço para uma reversão. Os padrões gráficos indicam que a cruz da morte está se formando. No entanto, se determinados níveis se mantiverem, uma formação inversa de cabeça e ombros poderá configurar um rompimento.

O suporte é de quase US$ 0,36 e está alinhado com o nível de retração de Fibonacci de 0,618. A estrutura poderá ser concluída se o preço cair nessa zona e se mantiver. Um rompimento confirmado acima de US$ 0,50 abriria metas de US$ 0,62, US$ 0,82, US$ 0,94 e US$ 1,10.

Entretanto, o Stellar precisa recuperar a resistência em US$ 0,43 a US$ 0,45 para que esse caso de alta tome forma. Sem esse movimento, é provável que os ursos assumam o controle dos preços.

Ali prevê mais uma queda antes de uma recuperação | Source: X

Analistas como Ali Martinez acreditam que os touros ainda estão no controle. Entretanto, os ursos talvez tenham que assumir o controle por algum tempo. Um analista da X sugeriu que a Stellar pode precisar de uma última queda para US$ 0,33. Depois disso, espera-se uma recuperação em direção à marca de US$ 1.

Os indicadores mostram sinais mistos

Os indicadores de momentum estão pintando um quadro mais neutro. Por exemplo, o Índice de Força Relativa (RSI) está em 44. Isso significa que ele está ligeiramente abaixo do ponto médio de 50.

Isso indica que, embora o momentum esteja fraco, a XLM ainda não foi vendida em excesso. Uma queda em direção a 30 mostraria uma venda mais intensa, enquanto um impulso acima de 50 poderia indicar o retorno dos compradores.

A leitura do MACD também está próxima dos níveis neutros, com valores próximos de zero. Isso mostra consolidação, embora uma linha ascendente possa indicar que a pressão de baixa está diminuindo.