A SEI está de olho no aumento do preço depois que a 21Shares entrou com o pedido de ETF SEI à vista

Pontos principais:

O preço da SEI saltou para US$ 0,31 antes de cair novamente para US$ 0,29 depois que a 21Shares entrou com um pedido de ETF SEI à vista na SEC.

Os analistas estão de olho em uma meta de curto prazo de US$ 0,345 e em previsões de longo prazo de até US$ 1.

Apesar do registro, a SEI enfrenta intensa pressão do lado vendedor nos mercados à vista e de futuros.

O preço da SEI subiu para US$ 0,31 em 29 de agosto, depois que a 21Shares entrou com o pedido de um ETF SEI à vista na SEC dos EUA. O anúncio renovou o interesse na altcoin, que havia caído recentemente para cerca de US$ 0,28.

Espera-se que esse registro traga desenvolvimentos positivos para a rede SEI. Ele aproxima o token da adoção institucional.

Por que o ETF SEI pode ser um divisor de águas

Primeiro, um ETF SEI à vista rastrearia a taxa de referência CF SEI-Dollar e refletiria o desempenho do preço do token. De acordo com o registro, a Coinbase Custody atuará como custodiante. Além disso, o fundo funcionará como um produto passivo sem alavancagem ou derivativos.

21 Shares registra um novo Sei ETF | Fonte: X

Outro recurso atraente é a opção de incluir prêmios de staking. Se aprovada, uma parte da SEI no ETF poderia gerar ainda mais retornos para os investidores por meio de staking. Entretanto, o patrocinador deve garantir que não haja riscos legais ou fiscais envolvidos.

A SEC tem sido cautelosa com relação aos recursos de staking em ETFs ultimamente. Os produtos spot Ethereum da Grayscale com recursos semelhantes ainda estão aguardando aprovação, e uma decisão é esperada para outubro. O SEI ETF provavelmente enfrentará os mesmos ventos contrários, mas as coisas parecem favoráveis.

Os analistas esperam que o preço da SEI seja elevado

Os analistas de mercado estão otimistas em relação à SEI. Ali Martinez destacou que, enquanto a SEI se mantiver acima de US$ 0,288, poderá subir para US$ 0,345 no curto prazo.

Outros acreditam que a SEI poderia revisitar sua alta de US$ 0,70 em 2024 se a força continuar a aumentar. Martinez também observou em uma postagem separada que um fechamento semanal acima de US$ 0,38 poderia levar o $SEI direto para US$ 1.

Ali diz que a SEI tem força para atingir $1, dependendo do fechamento semanal | Fonte X

A Sei tem fundamentos sólidos que apóiam essa ação de preço. Em junho, a criptomoeda registrou um salto de 368% na receita de taxas, e seu TVL subiu para US$ 611 milhões.

A pressão de baixa obscurece a perspectiva de curto prazo

Apesar do otimismo, a SEI está lutando para atrair interesse de compra. Por exemplo, os dados da Coinalyze indicam que o volume de vendas foi mais substancial por nove dias consecutivos do que o volume de compras.

Em 29 de agosto, a SEI registrou um volume de vendas de US$ 32,59 milhões contra US$ 26,8 milhões em compras. Isso resultou em um delta negativo de quase -6 milhões. Essa pressão de venda persistente tem sido uma âncora em torno do preço da SEI, que recuou para US$ 0,28 até o momento.

Sentimento do mercado de futuros se torna baixista

O mercado de futuros também mostra que a confiança na SEI está diminuindo. Por exemplo, os dados da Coinglass mostram que o interesse aberto caiu de US$ 63 milhões para US$ 54 milhões (uma queda de US$ 9 milhões) nos últimos meses.

O interesse aberto tem diminuído para a SEI ultimamente | Source: Coinglass

Isso indica que os traders estão fechando posições. Ao mesmo tempo, a taxa de financiamento agregada entre as bolsas caiu para -0,01%. Ela está mostrando uma inclinação para posições curtas. Isso indica que os traders esperam novas quedas de preços em breve.

Embora o registro do ETF 21Shares tenha chamado a atenção para o SEI, o preço de curto prazo do token ainda está sob estresse. Se o ETF criar fluxos de entrada mais fortes para o ativo, a SEI poderá se recuperar para US$ 0,34 e até mesmo testar novamente níveis mais altos.

No entanto, se o sentimento de baixa continuar nos mercados à vista e de futuros, a SEI poderá ter dificuldades para manter sua posição. Os traders devem observar que US$ 0,288 é o nível de suporte mais importante, enquanto US$ 0,345 é a próxima resistência a ser rompida.