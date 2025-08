A moeda Pi cai para 0,35 $: A RTX vai superá-la em agosto?

O preço da Pi Network (moeda Pi) caiu drasticamente, variando de 0,35 $ a 0,40 $. Registou uma queda de 10% nas últimas 24 horas.

Lembre-se de que o desbloqueio de tokens da rede Pi está chegando em agosto. Mais de 156 milhões de moedas Pi, no valor de 68 milhões $, serão lançadas. Analistas acreditam que este evento iminente adiciona uma pressão de oferta significativa, assim que o momento de baixa se intensifica.

Se a Pi Coin cair abaixo do nível de suporte de 0,40 $, corre o risco de cair para 0,32 $ ou menos. O sentimento do mercado em relação à Pi Coin permanece fraco, pois as previsões carecem de confiança. Os traders antecipam uma pressão de baixa intensificada em agosto.

Enquanto isso, o interesse no token rival RTX está crescendo entre os investidores. A RTX é negociada abaixo de 0,10 $ e mostra sinais de ganhar impulso. Muitos acreditam que a RTX pode superar a Pi Coin no próximo mês.

Perspetiva de preço da Pi Network: otimista ou pessimista?

A análise técnica mostra que a Pi Coin enfrenta uma pressão de baixa persistente. O preço permanece preso abaixo de um nível de resistência descendente de longo prazo. Os traders falharam repetidamente em empurrá-lo para além desta linha de tendência.

O sentimento de baixa continua a dominar o comportamento do mercado. Os indicadores de momentum refletem um enfraquecimento do interesse de compra. A perspetiva permanece incerta, a menos que a Pi rompa a resistência.

A moeda Pi não conseguiu participar do rali de alta do mercado de criptomoedas. Depois de atingir o pico de 2,98 $ em fevereiro, ela diminuiu gradualmente.

Fonte: CoinCodex

O valor do RSI está atualmente abaixo de 40. Historicamente, valores de RSI abaixo de 30 geralmente indicam condições de sobrevenda. Por outro lado, leituras acima de 70 sugerem níveis de sobrecompra. O valor do RSI da moeda PI mostra que os vendedores estão ganhando impulso e dominando os mercados à vista.

O preço da moeda Pi pode romper a resistência de 0,40 $. Se isso acontecer, abrirá caminho para uma nova alta. Alguns analistas permanecem otimistas em relação às perspetivas de longo prazo. No entanto, os analistas da CoinCodex veem uma perspetiva de baixa.

Embora a ação do preço da rede Pi pareça de baixa, os investidores estão a diversificar para a Remittix (RTX). É um token negociado a 0,10 $ que se acredita ter mais potencial do que a moeda Pi.

Remmittix (RTX): Este Altcoin abaixo de 0,10 $ pode superar o PI em agosto?

Entre a miríade de tokens de pequena capitalização e baratos para investir. A Remittix (RTX) está sendo apontada como uma das principais concorrentes. A Remittix foi projetada como uma solução PayFi que permite depósitos bancários de cripto para fiduciário em mais de 30 países.

A Remittix está a resolver um problema global de pagamentos de 19 trilhões $. Este token preenche a lacuna entre o pagamento tradicional e a criptomoeda.

Alguns especialistas projetam uma valorização de 200x a 500x até 2026, à medida que a adoção aumenta. O preço da Remittix permanece abaixo de 0,10 $. Ao mesmo tempo, o PI é negociado perto de 0,40 $, oferecendo aos investidores uma rara oportunidade de entrada baixa.

Destaques da Remittix:

Os contratos inteligentes da Remittix são totalmente auditados pela CertiK; a liquidez e os tokens da equipa estão bloqueados por 3 anos.

Um próximo lançamento de carteira no terceiro trimestre com taxas de câmbio em tempo real.

Bónus de 50% e sorteio de 250.000 $ ao vivo agora.

Todas as transações são rápidas, seguras, sem custos, e os recursos de staking e carteira móvel estarão disponíveis em breve.

