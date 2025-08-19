A Grayscale promove o plano de ETF da Dogecoin com o novo registro GDOG

Principais informações

A Grayscale entrou com um pedido de ETF Dogecoin à vista sob o símbolo GDOG.

De acordo com os relatórios, a Coinbase Custody protegerá os ativos de Dogecoin do ETF.

O DOGE é negociado a cerca de US$ 0,23 e teve uma reação relativamente discreta ao registro.

A Grayscale deu outro passo importante em seu esforço para expandir seus produtos de investimento em criptografia. A empresa acaba de apresentar uma declaração de registro S-1 junto à SEC dos EUA para um ETF Dogecoin à vista.

Se aprovado, o fundo será chamado de Grayscale Dogecoin Trust ETF. Ele será negociado na NYSE Arca sob o ticker GDOG.

Arquivos em tons de cinza para ETF Dogecoin com custódia da Coinbase

A Grayscale escolheu a Coinbase Custody Trust Company para proteger os ativos do ETF. De acordo com o registro, o Dogecoin servirá como o único ativo do trust. Além disso, as ações serão criadas e resgatadas em blocos de 10.000, conhecidos como Baskets.

Arquivos em tons de cinza para um novo ETF Dogecoin | Fonte: X

Diferentemente de outros fundos, a liquidação será feita em dinheiro no início, em vez de transferências diretas do DOGE. O fundo também seguirá a taxa de referência da CoinDesk Dogecoin para precificação. Espera-se que isso mostre o valor de mercado do DOGE sem incluir passivos ou taxas.

A estrutura também será passiva. Ela não se envolverá em negociações ativas, alavancagem ou derivativos. Em vez disso, ela foi projetada para acompanhar o preço do Dogecoin e, ao mesmo tempo, fornecer acesso aos investidores institucionais.

Reação do mercado ao registro do ETF Dogecoin

A notícia do registro do ETF Dogecoin da Grayscale não fez muito pelo preço do Dogecoin ultimamente. O ativo está sendo negociado perto de US$ 0,23, com queda de cerca de 2,3% na última semana.

Dados do TradingView mostram que, após o registro, o DOGE subiu brevemente 2,5%, de US$ 0,22395 para US$ 0,22976. Desde então, o preço se estabilizou. Além disso, ele ainda indica uma tendência lateral que marcou a maior parte de sua ação de preço no ano.

Dogecoin não reagiu muito às notícias ultimamente | Fonte: TradingView

Apesar da resposta relativamente lenta, o Dogecoin ganhou cerca de 14,6% nos últimos 30 dias. Isso indica que ela está passando por uma recuperação gradual. No entanto, os investidores parecem estar cautelosos, já que o ETF ainda precisa da aprovação da SEC antes que as negociações possam começar.

Concorrência em ETFs de moedas de memes

A Grayscale não é a única a visar o espaço do ETF Dogecoin. A Bitwise apresentou seu S-1 em janeiro e nomeou a custódia da Coinbase como detentora do ativo. No entanto, a empresa não divulgou seu ticker ou listagem em bolsa na época

A Rex-Osprey também se candidatou a uma vaga em um ETF Dogecoin. Além disso, várias outras empresas solicitaram produtos de moedas meme vinculados a TRUMP, BONK e Pudgy Penguins.

James Seyffart acredita que as empresas estão ultrapassando os limites com seus últimos registros de ETFs. Ele diz que elas estão sondando até onde a SEC está disposta a ir sob a liderança atual. Se pelo menos um deles for aprovado em breve, isso provavelmente determinará o futuro dos ETFs de memecoin nos mercados financeiros.

Estratégia de ETF da Grayscale

O registro do ETF Dogecoin ocorre no momento em que a Grayscale tenta expandir sua presença nos mercados de capitais dos EUA. A empresa apresentou recentemente um pedido de IPO nos EUA, apenas alguns meses depois que a Gemini apresentou um pedido de IPO confidencial.

A Grayscale recentemente entrou com pedido de IPO nos EUA | Fonte: X

A Grayscale administra mais de US$ 33 bilhões em ativos em Bitcoin, Ether e mais de três outros produtos. Isso significa que seu impulso para um ETF Dogecoin provavelmente faz parte de sua estratégia para aumentar a variedade de suas ofertas. Eles também estão planejando obter mais demanda institucional para esses tokens.

Espera-se que o formato de ETF traga maior liquidez e taxas mais baixas do que a estrutura fiduciária existente. Em outras palavras, ele provavelmente será mais atraente para investidores institucionais e de varejo que buscam exposição ao Dogecoin.

O registro da Grayscale para um ETF Dogecoin é uma grande vitória para o investimento em moedas meme. Isso apesar da reação relativamente discreta do próprio ativo Dogecoin à notícia. Embora o DOGE ainda não tenha subido, o interesse institucional está aumentando.

A decisão da SEC determinará se o produto chegará ao mercado. Se for aprovado, ele poderá facilitar o acesso dos investidores ao Dogecoin e abrir as portas para outros ETFs de moedas meme.