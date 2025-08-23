A corrida de alta das criptomoedas pode se estender até 2027 em meio ao aumento da aprovação de ETFs

Principais informações

Os analistas preveem um mercado em alta de criptografia de vários anos que durará até os próximos dois anos.

De acordo com Nate Geraci, as “comportas do ETF de criptografia à vista” devem se abrir nos próximos dois meses.

Diversos prazos da SEC estão sendo cumpridos em outubro e podem determinar o que acontecerá com o mercado.

O mercado de criptomoedas está enfrentando atualmente um declínio no sentimento. No entanto, a tendência de alta ainda está intacta de modo geral. Os analistas acreditam que o ciclo atual pode durar bem mais do que o padrão de quatro anos.

A corretora Bernstein prevê até mesmo que essa corrida de alta pode se estender até 2027 ou mais. Isso depende da abertura de uma “comporta” de aprovações de ETFs de criptografia. Isso poderia mudar a direção do mercado por anos.

Analistas da Bernstein afirmam que o mercado está apenas começando

De acordo com os analistas da Bernstein, Gautam Chhugani e Mahika, o Bitcoin pode subir para a faixa de US$ 150.000 a US$ 200.000. Eles esperam que esse crescimento vá muito além do Bitcoin e afete outras altcoins como Ethereum, Solana e outros tokens DeFi.

Um dos aspectos mais importantes dessa perspectiva é o papel dos fundos negociados em bolsa, também conhecidos como ETFs. Foi comprovado que os ETFs aumentam enormemente o preço e o interesse dos investidores em ativos digitais.

O mesmo foi observado no Bitcoin e no Ethereum entre o ano passado e agora. Uma onda semelhante de aprovações de ETFs pode atingir o mercado geral de altcoins. Para ativos como XRP, Solana, Cardano, Litecoin e outros, as coisas podem mudar.

Decisões sobre ETFs podem estimular a expansão do mercado

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está analisando vários pedidos de ETFS de criptografia. Alguns dos mais populares incluem registros de gerentes de ativos para criptomoedas como Litecoin e Solana. A XRP, em particular, tem sido uma fonte significativa de agitação no mercado.

Até o momento, os analistas da Bloomberg preveem uma chance de 95% de que pelo menos um ETF de XRP seja aprovado até outubro. A SEC também tem um prazo para muitas solicitações definidas para outubro. Isso inclui a solicitação da Grayscale para converter seu XRP Trust em um ETF à vista.

Outra aplicação, o ETF 21Shares XRP, enfrenta um prazo final este mês. O presidente da ETF Store, Nate Geraci, disse que os ETFs de criptografia local poderão ser aprovados nos próximos dois meses. Ele acredita que a SEC logo estará se preparando para dar luz verde a produtos como os ETFs XRP, Solana e Litecoin.

As comportas do ETF de criptografia à vista devem se abrir nos próximos meses | Fonte X

Além disso, Geraci observou que um ETF de staking de Ethereum está em andamento com o CLARITY Act. Ele está agora no Senado. Ele comentou ainda que o resto do ano “deve ser selvagem” para a criptografia se esses aplicativos finalmente forem aprovados.

A demanda institucional está reformulando o mercado de criptografia

Os analistas têm explicado repetidamente que a demanda institucional é um dos maiores impulsionadores do desempenho do mercado de criptografia. As empresas tradicionais agora registram volumes maiores e estão expandindo para tesourarias de ativos digitais.

Cada vez mais capital flui para o mercado de ETFs de criptografia ao longo das semanas. Além disso, o mercado de criptografia nunca foi tão forte em termos relativos.

A Robinhood recentemente revisou sua perspectiva de crescimento depois que os volumes de negociação de criptografia atingiram US$ 16,8 bilhões em julho. Esse foi um aumento mensal de 110%. Isso aconteceu principalmente porque a empresa adquiriu recentemente a Bitstamp e expandiu-se para produtos europeus tokenizados.

Mais empresas, incluindo a Coinbase, continuam a se expandir neste ciclo | Fonte X

A Coinbase, outra gigante das criptomoedas, tem sido ainda mais agressiva. A bolsa adquiriu a plataforma de opções da Deribit por US$ 2,9 bilhões e relatou uma atividade de negociação em julho acima de US$ 100 bilhões.

Por fim, a Circle também está fazendo barulho. Seu fornecimento de stablecoin USDC está projetado para crescer de US$ 68 bilhões para US$ 173 bilhões nos próximos anos.

Ambiente regulatório influencia a perspectiva dos ETFs

O ambiente regulatório também está se tornando mais favorável aos ativos digitais. Os EUA estão se aproximando de estruturas mais claras para ativos digitais, especialmente com o Clarity Act. Essa lei já foi aprovada na Câmara e agora aguarda o debate no Senado.

Se promulgado, o Clarity Act classificaria melhor os ativos digitais, seja como commodities ou títulos. Essa clareza reduziria as incertezas jurídicas e facilitaria a aprovação de produtos financeiros como os ETFs de criptografia.