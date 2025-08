A BlackRock prevê corte da taxa do Fed em meio à divulgação de dados de empregos dos EUA

Principais informações

Rick Rieder, da BlackRock, diz que o Fed pode cortar as taxas em 0,5% em setembro.

Os dados fracos de empregos de julho impulsionaram as expectativas de um corte na taxa do Fed, o que explica a previsão

Os traders agora esperam plenamente pelo menos dois cortes nas taxas até o final do ano.

De acordo com os relatórios mais recentes, a BlackRock agora acredita que o Federal Reserve dos EUA pode agir em setembro e cortar as taxas de juros em 50 pontos-base.

A previsão surge depois que os mercados de ações e criptomoedas foram atingidos por um relatório de empregos desanimador dos EUA em julho. Isso ocorreu enquanto o mercado de trabalho desacelerava.

Rick Rieder, Diretor de Investimentos da BlackRock, foi a fonte desta previsão. Ele acredita que os dados mais recentes de empregos dão ao Fed o que ele precisa para justificar a flexibilização.

O que desencadeou a discussão sobre um corte na taxa do Fed por traders BlackRock?

Em julho, a economia dos EUA adicionou apenas 73.000 empregos, muito abaixo do número esperado de 100.000. Para piorar a situação, os números de empregos dos dois meses anteriores foram revisados para baixo em quase 260.000 no total.

Isso eleva a média de 3 meses para apenas 35.000 novos empregos por mês, ou o mais fraco desde a pandemia de Covid-19. Essa desaceleração nas contratações foi uma das razões para a liquidação contínua do mercado.

Queda do rendimento do Tesouro de dois anos após dados de empregos | Fonte: CME Group

De acordo com o CME Group, investidores institucionais como a BlackRock e traders acreditam que há 80% de chance de um corte na taxa do Fed. Isso poderia ocorrer na reunião de setembro. Isso é interessante porque as chances eram inferiores a 40% apenas um dia antes.

O Fed poderia entregar um corte de taxa jumbo, como esperado pela BlackRock?

“Se houver qualquer folga na força de trabalho, ou se continuarmos a ver uma taxa de contratação persistentemente abaixo de 100.000 empregos, esperaríamos que o Fed começasse a reduzir as taxas,” Rieder disse em uma entrevista à Bloomberg.

O CIO da BlackRock não é o único a defender a ideia de um corte de meio ponto na taxa do Fed. Estrategistas da CreditSights também esperam um corte de 50 pontos-base em setembro. Dois cortes menores até o final do ano se seguiram a isso.

Queda do preço do Bitcoin pós-ata do FOMC | Fonte: TradingView

Se isso acontecer, seria semelhante ao que o Fed fez em setembro do ano passado, quando iniciou seu ciclo de corte de taxas. Naquela época, a economia também mostrava sinais de enfraquecimento, o que levou o banco central a agir.

“Poderia fazer 50, semelhante ao que aconteceu no ano passado? Sim, eu acho que sim,” disse Rieder durante a entrevista na Bloomberg TV.

Ele acrescentou que um movimento desse tamanho provavelmente não reiniciaria a inflação. Ela ainda é moderada, apesar das novas tarifas que continuam a se espalhar pelos mercados.

Autoridades do Fed mostram sinais de divisão

Em meio à previsão da BlackRock, nem todos no Fed concordam sobre o que deve acontecer a seguir. Dois governadores do Fed, Christopher Waller e Michelle Bowman, votaram contra a manutenção das taxas de juros inalteradas na reunião de 30 de julho.

Atualização para “Divergência dos Governadores do Fed sobre as taxas no FOMC de julho | Fonte: X

Ambos os governadores favoreceram um corte de um quarto de ponto na taxa do Fed e alertaram que esperar demais poderia prejudicar o mercado de trabalho. O presidente do Fed, Jerome Powell, no entanto, foi mais cauteloso e disse que ainda não havia uma decisão final.

Ele também apontou a necessidade de observar os dados recebidos. Isso inclui os efeitos das tarifas impostas pela Casa Branca.

Títulos em alta, ações e cripto em baixa

Os mercados de títulos responderam rapidamente. Os rendimentos do Tesouro de dois anos caíram 29 pontos-base, sua maior queda nos últimos dois anos. Investidores adquiriram títulos rapidamente em meio a crescentes apostas em taxas mais baixas no futuro.

Ao mesmo tempo, ações e cripto caíram. O S 500 caiu quase 2%, e o dólar americano perdeu terreno enquanto os traders recalibravam suas posições.

ETFs de Bitcoin perderam 812 milhões de dólares em 1º de agosto | Fonte: Coinglass

O Bitcoin caiu cerca de 5% de sua máxima de 118.000 em 31 de julho, enquanto o mercado de ETFs sangrava impressionantes 812 milhões de dólares. Por outro lado, o Ethereum encerrou sua sequência de 20 dias de entradas. Ele registrou 152 milhões de dólares em saídas, apesar de um total combinado de 5 bilhões de dólares nas duas semanas anteriores.

Em resumo, as esperanças de corte de taxa deram aos títulos um impulso substancial. No entanto, isso danificou severamente o sentimento dos investidores nos mercados de ações, cripto e moedas.

Edward Harrison, estrategista macro da Bloomberg, continua a alertar que a inflação futura das tarifas ainda poderia influenciar a política do Fed. No entanto, a magnitude da falha nos empregos é difícil de ignorar.

Se as condições de trabalho piorarem e a inflação permanecer controlável, o Fed pode ser forçado a agir mais cedo ou mais tarde.