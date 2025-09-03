A alta dos preços da SEI ganha impulso com o cruzamento da MME confirmando a ruptura

Principais informações

A SEI registrou oito semanas consecutivas de saídas de câmbio, o que mostra que ela tem uma acumulação substancial.

Os preços têm sido lentos, apesar do cruzamento de alta da MME de 100 dias/200 dias.

Os analistas consideram US$ 0,3 como uma zona de compra, com US$ 0,35 a US$ 0,37 como os principais níveis de resistência.

A SEI tem se mantido estável perto do nível de preço de US$ 0,3. Isso ocorre apesar de um cruzamento de alta entre duas EMAs importantes em seu gráfico.

Apesar de o mercado geral estar instável ultimamente, a SEI tem resistido. Ela ganhou mais de 45% em três meses, em meio a um aumento de 6,3% na semana passada.

Saídas de câmbio SEI

De acordo com dados da Coinglass, os fluxos líquidos da SEI foram negativos na última semana. Somente nos sete dias anteriores, US$ 11,28 milhões foram retirados da Binance.

Essa tendência representa a segunda maior saída semanal desde o pico de julho. Além disso, apesar dos preços lentos, esses movimentos constantes tendem a mostrar pressão de compra e convicção de longo prazo entre os detentores.

Saídas de câmbio para SEI mostram acúmulo constante de investidores | Fonte: Coinglass

Isso ocorre em meio ao recente lançamento do Sei’s Monaco. Trata-se de uma camada de negociação de nível Wall Street projetada para uso institucional. A CBOE também solicitou recentemente um ETF SEI com estaca canária.

Ambos os desenvolvimentos demonstraram um interesse crescente em SEI por parte de grandes investidores.

A atividade na cadeia também apóia essa tendência. De acordo com a Santiment, os endereços ativos aumentaram em quase 8.000% desde o lançamento do projeto. Além disso, os dados da DefiLlama mostram que o Valor Total Bloqueado (TVL) da rede está próximo de US$ 626 milhões.

Recuperação de preços da SEI apoiada pelo cruzamento de alta da MME

Um dos principais motivos para o aumento do otimismo são os sinais técnicos dos gráficos. De acordo com o gráfico diário, a MME de 100 dias acaba de ultrapassar a MME de 200 dias. Essa tendência é conhecida como cruzamento de alta, e os traders veem esse padrão como uma confirmação de alta.

SEI mostra um cruzamento de alta contínuo entre as MMEs 100/200 | Fonte: TradingView

Os traders de swing geralmente usam o cruzamento da MME para validar uma tendência de alta de médio prazo. Também vale a pena observar que um cruzamento de 100 dias/200 dias é raro e geralmente mostra uma convicção mais forte do mercado.

Ao mesmo tempo, os vendedores a descoberto estão aumentando sua exposição. Na semana passada, só a Bitget registrou US$ 37,34 milhões em novas posições vendidas contra a SEI. Isso é comparado a US $ 26,15 milhões em posições compradas.

Níveis de preço do SEI a serem observados

A SEI está sendo negociada perto de US$ 0,3 e se mantém um pouco acima do suporte local de US$ 0,29. Os níveis entre US$ 0,25 e US$ 0,3 têm atuado repetidamente como uma zona de compra para os traders de alta.

O analista Ali Martinez observou recentemente que a SEI está espelhando o comportamento dos preços da Sui no final do ano passado. Ele acredita que a SEI poderia estar “prenunciando” uma alta semelhante, com base em padrões gráficos e indicadores de momentum comparáveis.

Sei é um prenúncio de Sui | Fonte: X

Se essa tendência se mantiver, a criptomoeda poderá atingir US$ 0,35 no médio prazo. Se o Sei ultrapassar o nível de preço de US$ 0,35, o nível de US$ 0,37 se abrirá antes de US$ 0,42.

Também vale a pena observar que o nível de preço de US$ 0,35 é um nível de resistência historicamente forte. Independentemente disso, um rompimento limpo acima de US$ 0,35 abalaria a estrutura do mercado em favor dos touros. Isso abriria o caminho para altas mais altas.

Interesse institucional coloca o SEI em evidência

A combinação do lançamento do Mônaco e do registro de ETF da CBOE deu à SEI força em termos de posição de mercado. O Mônaco pode lidar com negociações em larga escala e, ao mesmo tempo, oferecer suporte para RWAs.

Isso significa que a Rede Sei tem uma vantagem natural sobre os concorrentes, concentrando-se principalmente em atividades menores de DeFi. Analistas como a Byzantine General observam que a estabilidade da SEI durante a fraqueza do mercado geral aumentou a confiança dos traders.

“O SEI parece incrível”, diz o general bizantino | Source: X

Ainda assim, há alguns riscos. Se a SEI cair abaixo de US$ 0,29, a configuração de alta de curto prazo pode se enfraquecer. Isso daria um alívio temporário às posições vendidas antes que os otimistas procurem recarregar as posições. A SEI não está mostrando força em todos os sentidos, mas sua estabilidade está intacta.