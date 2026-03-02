Previsão de preço do Ripple XRP: O que os investidores devem saber

Introdução

A XRP da Ripple está sendo negociada em uma faixa estreita em torno de US$ 1,43 a US$ 1,45 em meados de fevereiro de 2026, refletindo um clima cauteloso do mercado em meio à incerteza macroeconômica e à vigilância regulatória. Apesar da recente volatilidade, o interesse institucional – especialmente por meio de ETFs de XRP à vista – tem proporcionado uma força estabilizadora. Este artigo examina a dinâmica atual dos preços, as perspectivas técnicas e o que os investidores devem monitorar em seguida.

Panorama atual de preços e contexto de mercado

A XRP está atualmente avaliada em aproximadamente US$ 1,43 no CoinMarketCap, mostrando um ganho modesto de 1,2% nas últimas 24 horas e uma capitalização de mercado próxima a US$ 87,5 bilhões. A CoinGecko informa um preço ligeiramente mais alto de US$ 1,45, com um aumento diário de 1,3% e uma queda de 10,1% na última semana. Esses números destacam um período de consolidação após oscilações anteriores.

Apoio institucional e fluxos de entrada de ETFs

Apesar da chamada “maldição de fevereiro”, em que a XRP normalmente tem um desempenho inferior, o token se manteve acima de US$ 1,48 graças a mais de US$ 1,37 bilhão em entradas institucionais em ETFs de XRP à vista dos EUA. Essa demanda institucional está formando um piso estrutural entre US$ 1,40 e US$ 1,45, oferecendo resiliência em meio à suavidade mais ampla do mercado.

Perspectiva técnica: Níveis de suporte e resistência

A XRP está sendo negociada em uma faixa frágil entre US$ 1,50 e US$ 1,75, refletindo uma queda de 57% em relação ao pico de julho de 2025, próximo a US$ 3,65. Os principais níveis técnicos incluem:

Suporte: US$ 1,43 (linha de tendência ascendente), US$ 1,31 (zona de capitulação)

Resistência: $1,53 (nível de Fibonacci de 0,5), $1,62-$1,67 (porta de entrada do touro)

Manter-se acima de $1,43 pode abrir caminho para um movimento em direção a $1,62, enquanto um rompimento abaixo pode expor um risco de queda mais profundo.

Previsões e previsões de analistas

Previsões de curto prazo

A Blockchain.News projeta uma meta de curto prazo de US$ 2,15, com uma faixa de médio prazo de US$ 2,20 a US$ 2,35, dependendo do rompimento da resistência em US$ 2,21.

Os modelos orientados por IA oferecem expectativas mais moderadas. A IA da AInvest sugere uma meta realista de US$ 2,15 até 28 de fevereiro, desde que a XRP recupere o suporte próximo a US$ 1,69.

As previsões do ChatGPT, Claude, Perplexity e Grok colocam a faixa de fevereiro entre US$ 1,40 e US$ 1,90, com risco de queda para US$ 1,25 se o suporte falhar.

Perspectivas de médio e longo prazo

A LiteFinance delineia um cenário básico em que o XRP poderia subir para US$ 2,17, com potencial de alta para US$ 2,86 a US$ 2,98 até o final do ano, supondo adoção e parcerias favoráveis.

O Standard Chartered revisou sua meta para o final do ano para US$ 2,80, refletindo uma postura mais cautelosa em meio às flutuações do mercado.

Projeções mais otimistas, como as de Peter Brandt, sugerem uma alta de 60% para US$ 4,47, embora continuem especulativas.

Por que isso é importante agora

A ação atual do preço da XRP é moldada por um cabo de guerra entre os persistentes ventos contrários macroeconômicos e o crescente interesse institucional. Os fluxos de entrada de ETFs estão fornecendo suporte tangível, enquanto os indicadores técnicos sugerem um equilíbrio delicado entre o potencial de ruptura e o risco de queda. A clareza regulatória – especialmente em relação à Lei CLARITY e à situação legal da Ripple – continua sendo uma variável crítica.

O que os investidores devem observar a seguir

Níveis de suporte e resistência : Uma manutenção sustentada acima de US$ 1,43 pode permitir um impulso em direção a US$ 1,62. Por outro lado, um rompimento abaixo pode expor você a perdas maiores.

: Uma manutenção sustentada acima de US$ 1,43 pode permitir um impulso em direção a US$ 1,62. Por outro lado, um rompimento abaixo pode expor você a perdas maiores. Fluxos de ETFs : A continuidade da acumulação institucional por meio de ETFs à vista pode reforçar a zona de suporte de US$ 1,40 a US$ 1,45.

: A continuidade da acumulação institucional por meio de ETFs à vista pode reforçar a zona de suporte de US$ 1,40 a US$ 1,45. Desenvolvimentos regulatórios : O progresso na Lei CLARITY ou o posicionamento regulatório da Ripple podem catalisar um impulso renovado.

: O progresso na Lei CLARITY ou o posicionamento regulatório da Ripple podem catalisar um impulso renovado. Dados macro: Indicadores econômicos mais amplos e mudanças na política do Fed podem influenciar o apetite pelo risco nos mercados de criptomoedas.

Conclusão

A XRP está passando por uma fase cautelosa, sendo negociada perto de US$ 1,43 a US$ 1,45 em meio a sinais mistos. Os influxos de ETFs institucionais estão fornecendo um suporte crítico, mas a resistência técnica e a incerteza macroeconômica atenuam as expectativas de alta. As previsões de curto prazo variam de US$ 1,40 a US$ 2,35, dependendo dos catalisadores do mercado e da clareza regulatória. Os investidores devem observar os principais níveis técnicos, a atividade de ETFs e os desenvolvimentos de políticas para avaliar se a XRP pode romper ou se permanece dentro de uma faixa.