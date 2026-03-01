Preço da rede Pi: Últimas percepções e previsões de especialistas

Introdução

O token nativo da Pi Network, PI, está atraindo atenção renovada ao marcar seu primeiro aniversário desde o lançamento da rede principal. O token passou por notáveis oscilações de preço, desenvolvimentos técnicos e uma nova análise. Este artigo fornece os dados de preço mais recentes, o contexto do mercado e as perspectivas de especialistas – diretos, factuais e oportunos.

When these signals are combined, a clear prediction emerges.

The real impact of Pi Network is unlikely to arrive through:

* An exchange listing

* A price surge

* A media announcement

it will surface via a collective realization:

“This wasn’t new. It was already running". pic.twitter.com/ThpF8oU3TJ — PiCoin Fan (@Crypotcoinpi) February 7, 2026

Resumo do preço atual

A partir de hoje, 21 de fevereiro de 2026, a Pi Network (PI) é negociada na faixa de US$ 0,174 a US$ 0,175. A CoinMarketCap relata um preço ao vivo de aproximadamente US$ 0,1742, com uma capitalização de mercado próxima a US$ 1,58 bilhão e um fornecimento circulante de cerca de 9,09 bilhões de PI. A CoinCodex mostra um valor semelhante: US$ 0,1765, um ganho de 12% nas últimas 24 horas, embora ainda esteja cerca de 94% abaixo de seu máximo histórico.

The big debate: Can $Pi Network reach the $100 mark? 📉📈

​With the massive user base and growing utility, everyone has a different prediction. What is your realistic price target for the Mainnet launch? Let me know in the comments below! 👇

​#PiNetwork #PiNetworkLive #Crypto pic.twitter.com/CSIkBLeCc4 — Pi Network News (@PiMigrate) January 8, 2026

O que está impulsionando o movimento de preços?

Momento de aniversário e restrições de fornecimento

O primeiro aniversário da rede principal da Pi Network gerou otimismo a curto prazo. O token subiu mais de 6% para cerca de US$ 0,19 antes do aniversário, impulsionado por uma pausa na migração da mainnet que aliviou temporariamente a pressão de venda. O TradingView observou uma recuperação de 35% em relação à baixa deste ano, atribuindo a alta à conclusão da migração para a versão 19.6.

🐲🐲🐲PI NETWORK: Pi Network – The Value of Pi Will Make You Regret Selling at Black Market Prices! Hello everyone, I am sharing an analysis from a long-time pioneer after reading Ms. Doris Yin's post that I recently shared. Please read below. "Hello ladies and gentlemen! I… pic.twitter.com/U5bwgiYKtZ — JoJo-π (@jojo102102) July 29, 2024

🚀 Pi Network Price Prediction: 2024-2050 🌟 2024: Could we see Pi hitting $314 per coin?

2028: $3140 per Pi? Imagine the possibilities!

2035: Will Pi surpass $31,415, making early adopters millionaires?

2050: The big question $314,159 per Pi or more? 🔥 The future is full of… pic.twitter.com/XSLQ2Y6f9P — Cryptoleakvn (@cryptoleakvn) December 6, 2024

Realização de lucros e resistência técnica

Apesar da alta, houve uma tomada de lucros. Mais de 4 milhões de tokens PI foram depositados em bolsas nas últimas 24 horas, sinalizando pressão de venda. Os indicadores técnicos apontam para uma resistência próxima de US$ 0,177 a US$ 0,1919, com a MME de 50 dias atuando como uma barreira crítica.

Sentimento mais amplo do mercado

O sentimento permanece frágil. AInvest relata uma queda de 3,7% no preço da PI, com 14 dos 15 indicadores técnicos favorecendo uma queda ainda maior. Os analistas alertam para uma possível queda para US$ 0,14 se a resistência se mantiver. Enquanto isso, o CryptoRank destaca a PI como o token de melhor desempenho entre as 100 principais criptomoedas na semana passada, com um ganho de quase 40%.

Perspectiva técnica e níveis-chave

Suporte : Em torno de US$ 0,17, com suporte mais profundo perto de US$ 0,15 se as vendas se intensificarem.

: Em torno de US$ 0,17, com suporte mais profundo perto de US$ 0,15 se as vendas se intensificarem. Resistência : A resistência imediata está em US$ 0,177 a US$ 0,18, com uma barreira mais forte em US$ 0,1919.

: A resistência imediata está em US$ 0,177 a US$ 0,18, com uma barreira mais forte em US$ 0,1919. Indicadores: Sinais mistos – o momentum de curto prazo mostra uma leve alta, mas a pressão de longo prazo persiste.

Contexto e riscos mais amplos

O preço da Pi Network permanece muito abaixo de seu pico em fevereiro de 2025, perto de US$ 2,98 a US$ 2,99. O token perdeu mais de 95% de seu valor a partir desse pico, com seu mínimo histórico registrado em cerca de US$ 0,1312 no início de fevereiro de 2026.

A confiança dos investidores está sob pressão. O VnExpress relata que o projeto ainda não apresentou os principais recursos, como contratos inteligentes, e o aumento dos desbloqueios de tokens está aumentando a pressão sobre a oferta. Os volumes diários de negociação caíram significativamente, levantando preocupações sobre a liquidez e a viabilidade a longo prazo. As advertências regulatórias e de especialistas também persistem, com alguns rotulando a Pi como arriscada ou semelhante a uma pirâmide, embora nenhum órgão regulador importante a tenha considerado oficialmente uma fraude.

O que vem a seguir para o PI?

Analistas e traders estão observando vários acontecimentos importantes:

Se o PI conseguirá ultrapassar os US$ 0,18 a US$ 0,19 para manter o impulso.

Se a pressão de venda for retomada, é plausível uma queda para US$ 0,15.

A resolução de problemas operacionais, como atrasos na migração e saldos bloqueados, pode restaurar a confiança.

As tendências mais amplas do mercado de criptografia e quaisquer novos anúncios da equipe principal da Pi também podem influenciar o sentimento.

Conclusão

O token PI da Pi Network está navegando em um equilíbrio delicado entre ganhos de curto prazo e desafios estruturais. O aniversário da rede principal provocou uma recuperação, mas a realização de lucros e a resistência técnica atenuam o otimismo. Em torno de US$ 0,174 a US$ 0,175, o token permanece com um grande desconto em relação ao seu pico, com o sentimento ainda frágil. Os observadores do mercado estarão acompanhando de perto se a PI pode romper a resistência ou se uma nova pressão de venda a empurrará para baixo.