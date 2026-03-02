리플 XRP 가격 예측: 투자자가 알아야 할 사항

소개

리플의 XRP는 2026년 2월 중순 현재 1.43~1.45달러의 좁은 범위에서 거래되고 있으며, 이는 거시경제 불확실성과 규제 경계로 인한 신중한 시장 분위기를 반영하고 있습니다. 최근의 변동성에도 불구하고 기관의 관심, 특히 현물 XRP ETF를 통한 투자로 인해 안정화되고 있습니다. 이번 아티클에서는 현재 가격 변동성, 기술적 전망, 그리고 투자자들이 향후 모니터링해야 할 사항을 살펴봅니다.

현재 가격 스냅샷 및 시장 상황

XRP는 현재 코인마켓캡에서 약 1.43달러로 지난 24시간 동안 1.2% 소폭 상승했으며 시가총액은 약 875억 달러에 달합니다. 코인게코는 지난 한 주 동안 일일 1.3% 상승, 10.1% 하락으로 약간 더 높은 가격인 1.45달러를 기록했습니다. 이 수치는 이전 변동에 따른 통합 기간을 강조합니다.

RIPPLE HAS DROPPED A BRAND-NEW COMMERCIAL SHOWCASING #XRP FOR PAYMENTS AND REAL ESTATE, EYEING A $650 TRILLION MARKET. WITH THIS $650T MARKET COMING ONLINE, $35,000 PER XRP BECOMES A REAL POSSIBILITY. THE XRPL DEFI ERA IS OFFICIALLY HERE. REAL TOKEN EMERGES AS THE #1 DEFI… pic.twitter.com/rMxElG6PRh — KingXRP (@MRKingXRP) January 4, 2026

기관 지원 및 ETF 유입

소위 “2월의 저주”라고 불리며 XRP가 일반적으로 저조한 실적을 보이는 시기임에도 불구하고, 미국 현물 XRP ETF에 13억 7천만 달러 이상의 기관 자금이 유입된 덕분에 토큰은 1.48달러 이상을 유지했습니다. 이러한 기관 수요는 1.40달러에서 1.45달러 사이의 구조적 바닥을 형성하고 있으며, 광범위한 시장 약세 속에서도 탄력성을 제공하고 있습니다.

기술적 전망: 지지 및 저항 수준

XRP는 1.50달러에서 1.75달러 사이의 취약한 밴드 내에서 거래되고 있으며, 이는 2025년 7월 최고점인 3.65달러에서 57% 하락한 가격입니다. 주요 기술적 수준은 다음과 같습니다:

지지선: $1.43(상승 추세선), $1.31(항복 구간)

저항: $1.53(0.5 피보나치 레벨), $1.62-$1.67(황소 게이트웨이)

1.43 달러 이상을 유지하면 1.62 달러로 상승할 수 있는 기반을 마련할 수 있으며, 그 이하로 하락하면 더 큰 하방 리스크에 노출될 수 있습니다.

예측 및 분석가 예측

단기 예측

블록체인닷뉴스는 2.15달러의 단기 목표와 2.20~2.35달러의 중기 범위를 예상하며, 2.21달러의 저항 돌파를 조건으로 한다.

AI 기반 모델은 보다 완화된 기대치를 제시합니다. AInvest의 AI는 2월 28일까지 XRP가 1.69 달러 부근에서 지지선을 회복한다면 현실적인 목표치를 2.15 달러로 제시했습니다.

ChatGPT, 클로드, 퍼플렉시티, 그로크의 예측에 따르면 2월의 범위는 1.40달러에서 1.90달러이며, 지원이 실패할 경우 하방 리스크는 1.25달러로 예상됩니다.

중장기 전망

라이트파이낸스는 XRP가 2.17달러까지 상승할 수 있는 기본 시나리오를 제시했으며, 호의적인 채택과 파트너십을 가정할 때 연말까지 2.86달러에서 2.98달러까지 상승할 가능성이 있다고 전망했습니다.

스탠다드차타드는 시장 변동에 따른 신중한 입장을 반영해 연말 목표치를 2.80달러로 수정했습니다.

피터 브란트의 전망과 같은 보다 낙관적인 전망은 4.47달러까지 60% 상승할 것으로 예상하지만, 이는 여전히 투기적인 전망입니다.

지금이 중요한 이유

현재 XRP의 가격 움직임은 거시경제의 역풍과 기관의 관심 증가 사이의 줄다리기에 의해 형성되고 있습니다. ETF 유입이 가시적인 지지력을 제공하고 있으며, 기술적 지표는 상승 가능성과 하방 리스크 사이의 미묘한 균형을 시사하고 있습니다. 규제 명확성, 특히 CLARITY 법과 리플의 법적 지위와 관련된 규제는 여전히 중요한 변수로 남아 있습니다.

투자자가 다음에 주목해야 할 사항

지지 및 저항 수준 : 1.43 달러 이상을 지속적으로 유지하면 1.62 달러까지 상승할 수 있습니다. 반대로 아래를 돌파하면 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

: 1.43 달러 이상을 지속적으로 유지하면 1.62 달러까지 상승할 수 있습니다. 반대로 아래를 돌파하면 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다. ETF 흐름 : 현물 ETF를 통한 기관의 지속적인 매집이 1.40~1.45달러 지지대를 강화할 수 있습니다.

: 현물 ETF를 통한 기관의 지속적인 매집이 1.40~1.45달러 지지대를 강화할 수 있습니다. 규제 개발 : 명확성 법안이나 리플의 규제 포지셔닝에 대한 진전이 새로운 모멘텀을 촉발할 수 있습니다.

: 명확성 법안이나 리플의 규제 포지셔닝에 대한 진전이 새로운 모멘텀을 촉발할 수 있습니다. 매크로 데이터: 광범위한 경제 지표와 연준의 정책 변화는 암호화폐 시장 전반의 위험 선호도에 영향을 미칠 수 있습니다.

결론

XRP는 혼조세 속에서 1.43~1.45달러 부근에서 거래되며 신중한 국면을 탐색하고 있습니다. 기관 ETF 유입이 중요한 지지력을 제공하고 있지만, 기술적 저항과 거시적 불확실성이 상승 기대감을 낮추고 있습니다. 단기 예상치는 시장 촉매제와 규제 명확성에 따라 1.40달러에서 2.35달러 사이입니다. 투자자는 주요 기술 수준, ETF 활동, 정책 동향을 주시하며 XRP가 박스권을 돌파할 수 있을지 아니면 박스권에 머물지 평가해야 합니다.