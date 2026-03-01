파이 네트워크 가격: 최신 인사이트 및 전문가 예측

소개

파이 네트워크의 네이티브 토큰인 PI가 메인넷 출시 1주년을 맞이하면서 다시금 주목을 받고 있습니다. 이 토큰은 주목할 만한 가격 변동과 기술 개발, 그리고 새로운 조사가 이루어졌습니다. 이 글에서는 최신 가격 데이터, 시장 상황, 전문가 전망을 간단하고 사실적이며 시의적절하게 전달합니다.

현재 가격 스냅샷

2026년 2월 21일 오늘 현재, 파이 네트워크(PI)는 0.174~0.175달러 범위에서 거래되고 있습니다. 코인마켓캡의 실시간 가격은 약 0.1742달러이며, 시가총액은 약 15억 8,000만 달러, 유통량은 약 90억 9,000만 PI입니다. 코인코덱스도 비슷한 수치를 보여줍니다: 0.1765달러로 지난 24시간 동안 12% 상승했지만, 여전히 사상 최고치 대비 약 94% 하락했습니다.

가격 변동의 원동력은 무엇인가요?

기념일 모멘텀 및 공급 제약 조건

파이 네트워크의 첫 번째 메인넷 1주년은 단기적인 낙관론을 불러일으켰습니다. 1주년을 앞두고 메인넷 마이그레이션이 일시적으로 중단되어 매도 압력이 완화되면서 토큰은 6% 이상 급등하여 약 0.19달러까지 상승했습니다. 트레이딩뷰는 올해 저점 대비 35% 반등했으며, 이는 19.6 버전으로의 마이그레이션이 완료되었기 때문이라고 설명했습니다.

이익 취하기와 기술적 저항

랠리에도 불구하고 차익실현 매물이 등장했습니다. 지난 24시간 동안 4백만 개 이상의 PI 토큰이 거래소에 예치되어 매도 압력을 나타내고 있습니다. 기술적 지표는 $ 0.177- $ 0.1919 근처의 저항을 가리키며 50 일 EMA가 중요한 장벽으로 작용하고 있습니다.

광범위한 시장 심리

투자심리는 여전히 취약합니다. AInvest는 PI 가격이 3.7% 하락했으며, 15개 기술 지표 중 14개 지표가 추가 하락을 예상하고 있다고 보고했습니다. 분석가들은 저항선이 유지될 경우 0.14달러까지 하락할 수 있다고 경고하고 있습니다. 한편, 크립토랭크는 지난 한 주 동안 상위 100대 암호화폐 중 최고 실적을 기록한 토큰으로 PI를 꼽으며 40%에 가까운 상승률을 기록했습니다.

기술 전망 및 주요 수준

지지 : 약 $ 0.17, 판매가 강화되면 $ 0.15 근처에서 더 깊은 지원을 받습니다.

: 약 $ 0.17, 판매가 강화되면 $ 0.15 근처에서 더 깊은 지원을 받습니다. 저항 : 즉각적인 저항은 $ 0.177- $ 0.18이며, 더 강한 장벽은 $ 0.1919입니다.

: 즉각적인 저항은 $ 0.177- $ 0.18이며, 더 강한 장벽은 $ 0.1919입니다. 인디케이터: 혼합 신호-단기 모멘텀은 완만한 강세를 보이지만 장기적인 압력은 지속되고 있습니다.

더 광범위한 컨텍스트 및 위험

파이 네트워크의 가격은 2025년 2월 최고점인 2.98~2.99달러보다 훨씬 낮은 수준입니다. 이 토큰은 그 최고치에서 95% 이상의 가치를 잃었으며, 2026년 2월 초에 약 0.1312 달러로 사상 최저치를 기록했습니다.

투자자들의 신뢰가 흔들리고 있습니다. VnExpress는 프로젝트가 아직 스마트 컨트랙트와 같은 주요 기능을 제공하지 못하고 있으며 토큰 잠금 해제 증가로 인해 공급 압력이 증가하고 있다고 보고합니다. 일일 거래량이 크게 감소하여 유동성과 장기적인 생존 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 규제 당국과 전문가들의 경고도 계속되고 있으며, 일부는 파이를 위험하거나 피라미드와 유사하다고 분류하고 있지만, 주요 규제 당국은 공식적으로 파이를 사기로 간주하지 않고 있습니다.

PI의 다음 단계는 무엇인가요?

애널리스트와 트레이더는 몇 가지 주요 상황을 주시하고 있습니다:

PI가 $0.18-$0.19를 돌파하여 모멘텀을 유지할 수 있을지 여부.

매도 압력이 재개되면 $0.15까지 하락할 가능성이 높습니다.

마이그레이션 지연 및 잔액 잠김과 같은 운영상의 문제를 해결하면 신뢰를 회복할 수 있습니다.

광범위한 암호화폐 시장 동향과 파이 코어 팀의 새로운 발표도 투자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.

결론

파이 네트워크의 PI 토큰은 단기적인 이익과 구조적인 문제 사이에서 미묘한 균형을 찾아가고 있습니다. 메인넷 기념일이 랠리를 촉발했지만, 차익 실현과 기술적 저항이 낙관론을 꺾고 있습니다. 약 $0.174-$0.175로, 토큰은 최고점 대비 크게 할인된 상태로 여전히 취약한 심리를 보이고 있습니다. 시장 전문가들은 PI가 저항선을 돌파할 수 있을지, 아니면 새로운 매도 압력으로 인해 더 하락할지 면밀히 주시하고 있습니다.