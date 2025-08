Trump spinge per vietare il trading di azioni al Congresso, dividendo il GOP

Punti chiave

Trump ha recentemente spinto per vietare il trading di azioni tra i membri del Congresso. Tuttavia, si oppone a esserne incluso.

Il cosiddetto bipartisan “Honest Act” probabilmente incontrerà la resistenza dei repubblicani, soprattutto per quanto riguarda la sua copertura del ramo esecutivo.

Il senatore Josh Hawley, co-sponsor del disegno di legge, afferma che Trump è stato disinformato sui suoi dettagli.

La Casa Bianca ha recentemente annunciato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostiene il divieto per i membri del Congresso di negoziare azioni. Il dibattito in corso è entrato in una nuova fase e Trump è ora nel mezzo.

La richiesta pubblica di trasparenza finanziaria si sta intensificando e questo disegno di legge bipartisan, noto come “Honest Act”, sta guadagnando terreno. Tuttavia, i segnali contrastanti di Trump e la resistenza del GOP stanno creando tensione. Questo rende poco chiaro se questo sforzo avrà successo.

Trump sostiene il divieto a parole, non nei fatti

Trump ha a lungo affermato di sostenere il divieto contro il trading di azioni per i funzionari pubblici. All’inizio di questa settimana, ha detto di sostenere “concettualmente” l’idea.

L’Honest Act è avanzato attraverso una commissione del Senato con il sostegno di entrambi i partiti. Tuttavia, in quel momento, Trump ha attaccato il senatore Josh Hawley, uno degli sponsor del disegno di legge.

Trump sostiene il divieto di trading di azioni al Congresso | Fonte: X

Il presidente ha criticato Hawley per aver lavorato con i democratici e per non averlo esentato dalla nuova regola. Si è spinto fino a definire Hawley un “senatore di secondo livello”.

Secondo Hawley, questa critica è nata da una disinformazione sul presidente. Alcuni senatori del GOP avrebbero detto a Trump che il disegno di legge lo avrebbe costretto a vendere i suoi beni, incluso Mar-a-Lago. “Non è vero”, ha detto Hawley a Business Insider.

Il disegno di legge non richiederebbe a Trump di vendere alcuna delle sue partecipazioni durante il suo mandato attuale. Impedirebbe solo di acquistare nuove azioni.

Cosa c’è veramente in gioco con l’Honest Act?

L’Honest Act è stato co-sponsorizzato da Hawley (R-MO) e Gary Peters (D-MI). È progettato per ripristinare la fiducia del pubblico nel governo.

Vieterebbe le negoziazioni individuali di azioni da parte dei membri del Congresso, del presidente, del vicepresidente e dei loro coniugi. Se approvato, questi funzionari dovrebbero disinvestire dalle singole azioni all’inizio del loro prossimo mandato.

Il disegno di legge sta guadagnando terreno velocemente | Fonte: X

Il disegno di legge è stato ispirato dalla crescente rabbia pubblica nei confronti dei legislatori che effettuano operazioni azionarie in momenti critici. Un esempio è la prima pandemia di COVID-19, quando tali azioni hanno sollevato preoccupazioni etiche. I critici affermano che le attuali regole di divulgazione non sono sufficienti per prevenire conflitti di interesse.

Di conseguenza, i sostenitori del disegno di legge sostengono che è necessario un divieto completo. “L’etica dovrebbe valere per il presidente e il Congresso”, ha detto il senatore Peters.

La resistenza del GOP cresce mentre Trump interviene

Anche se il disegno di legge è stato approvato dalla commissione, la maggior parte dei repubblicani si oppone. Molti temono che la nuova legge sia stata affrettata o elaborata per colpire Trump ingiustamente.

Altri, come il senatore Rick Scott, si oppongono all’applicazione della stessa cosa al presidente. Tuttavia, sostengono il divieto di trading di azioni per il Congresso,

Scott ha detto: “Non vogliamo che le persone utilizzino informazioni privilegiate al Congresso per trarre profitto da azioni come Nancy Pelosi. Perché non ci concentriamo su questo?”

Ironia della sorte, la versione originale del disegno di legge di Hawley, il “PELOSI Act”, non includeva il presidente o il vicepresidente. Tuttavia, quando molti repubblicani si sono rifiutati di sostenere la proposta, Hawley si è rivolto ai democratici.

Ha accettato di ampliare la portata del disegno di legge per allinearsi a una proposta bipartisan simile dell’anno precedente. In cambio, si è assicurato il sostegno dei legislatori che sostenevano questo sforzo precedente.

A che punto siamo: sostegno, resistenza e incertezza

Al momento, non ci sono indicatori sul fatto che l’Honest Act raggiungerà una votazione completa al Senato. Il leader repubblicano del Senato John Thune ha menzionato che potrebbe non portarlo in aula. Questo soprattutto quando solo un repubblicano vota per farlo avanzare dalla commissione.

Anche all’interno della cerchia ristretta di Trump, l’approvazione del disegno di legge potrebbe essere complicata. Alcuni collaboratori continuano a insistere sul fatto che lui sostiene ancora un divieto in teoria. Tuttavia, l’ex presidente non ha chiarito se sosterrà questa versione del disegno di legge. Questo limiterebbe la sua capacità di negoziare azioni.