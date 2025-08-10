Trump apre i piani 401(k) alle criptovalute e al settore immobiliare

Punti chiave

Un ordine esecutivo appena approvato consente agli americani di investire i risparmi 401(k) in criptovalute e altri asset alternativi.

La mossa fa parte della spinta di Trump a far crescere gli Stati Uniti come hub per le criptovalute e gli asset digitali.

Nel frattempo, gli esperti avvertono che questi investimenti comportano rischi e commissioni elevati.

Il Presidente Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo. Questo ordine consente agli americani di investire i loro risparmi pensionistici 401(k) in criptovalute, immobili e altre attività alternative.

Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nelle modalità di gestione dei conti pensionistici statunitensi. Potrebbe anche aprire il mercato dei fondi pensione da 12.000 miliardi di dollari ad attività ad alto rischio.

Criptovalute nei conti 401(k)

Finora, i conti 401(k) sono stati limitati principalmente a investimenti come azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento. Tuttavia, l’ordine di Trump impone al Dipartimento del Lavoro, al Tesoro e alla Securities and Exchange Commission (SEC) di aggiornare i propri regolamenti.

Questo apre di fatto la strada agli investimenti alternativi e suscita ottimismo e preoccupazione.

Il presidente Trump firma ufficialmente un ordine esecutivo per Bitcoin e criptovalute nei fondi pensione (401(k)s) | Fonte: X

La decisione di includere le criptovalute nei piani 401(k) fa parte degli sforzi di Trump. Egli mira a fare degli Stati Uniti un hub per la finanza digitale. Se una volta Trump aveva definito il Bitcoin una truffa, di recente ha abbracciato le criptovalute e ha lanciato il suo token all’inizio di quest’anno.

Nel corso dell’annuncio dell’ordine esecutivo, Trump ha criticato “l’eccesso di regolamentazione”. Ha inoltre dichiarato che l’obiettivo è quello di offrire agli americani più scelte per il risparmio pensionistico e migliori rendimenti.

Tuttavia, gli esperti finanziari affermano che l’inclusione delle criptovalute nei piani 401(k) introduce rischi enormi.

“Le criptovalute sono volatili e in gran parte non regolamentate”, ha dichiarato Anil Khurana, direttore del Baratta Centre della Georgetown University, secondo quanto riportato dal The Guardian. “Inserirle nei portafogli pensionistici potrebbe esporre i risparmiatori a rischi inutili, soprattutto se non ne comprendono appieno il funzionamento”.

Come gli asset alternativi potrebbero cambiare l’investimento previdenziale

Questo ordine consente ai piani 401(k) di includere attività come private equity, immobili e criptovalute. Questi tipi di investimenti non sono nuovi per gli investitori istituzionali. Tuttavia, sono rari nei portafogli pensionistici. Ciò è dovuto al fatto che possono essere complessi, illiquidi e rischiosi dal punto di vista legale.

L’ordine esecutivo dà il via libera a gestori patrimoniali come BlackRock e Vanguard. Ora possono creare nuovi prodotti d’investimento che potrebbero includere questi asset alternativi.

BlackRock si sta già preparando a lanciare un fondo pensione con asset di private equity e credito privato. Secondo il suo amministratore delegato, Larry Fink, in una recente telefonata, “c’è un forte rischio di contenzioso e questo rallenterà le cose”.

Perché alcuni vedono la criptovaluta nei piani 401(k) come un passo avanti

I sostenitori della mossa sostengono che gli investimenti per la pensione devono essere più accomodanti. I portafogli non sempre soddisfano gli obiettivi dei risparmiatori più giovani o di quelli che cercano rendimenti più elevati.

Di conseguenza, l’aggiunta di una piccola quota di criptovalute o di immobili potrebbe fornire il tipo di crescita che alcuni investitori desiderano. Questo potrebbe accadere soprattutto in un piano a lungo termine come un 401(k).

“Chi ha 20 o 30 anni può trarre beneficio da una strategia diversificata che includa asset alternativi”, ha dichiarato Ted Rossman, analista senior del settore presso Bankrate, alla ABC News. “Tuttavia, è opportuno farlo con cautela e solo se gli investitori ne comprendono i rischi”.

Quali sono i rischi dell’investimento in criptovalute per la pensione?

L’inclusione delle criptovalute nei piani 401(k) può sembrare interessante a prima vista, soprattutto durante i boom di mercato. Tuttavia, le criptovalute sono note per essere molto volatili nelle oscillazioni di prezzo.

“Sembra terribile”, dice il commentatore di criptovalute Wally Rashid | Fonte: X

Senza contare che le truffe e gli schemi di pump-and-dump sono ancora comuni. Alcuni asset dei mercati delle criptovalute possono anche soffrire di una mancanza di liquidità. In questo caso, l’accesso rapido ai contanti può essere un problema.

Infine, a differenza delle azioni o dei fondi comuni, le criptovalute non sono sempre facili da valutare. I rischi potrebbero rendere questa classe di attivi poco adatta a molti risparmiatori a lungo termine, soprattutto a quelli prossimi alla pensione.