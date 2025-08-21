Tenzro e la creazione di una base per un’intelligenza artificiale affidabile e decentralizzata

Punti chiave

Tenzro fornisce un’infrastruttura sicura, conforme ed essenziale per portare l’IA decentralizzata nei governi, nelle aziende e nei settori regolamentati.

È alimentato da una speciale combinazione di sicurezza a livello hardware, elaborazione verificabile e crittografia post-quantistica. Queste caratteristiche lo aiutano a distinguersi dalla concorrenza.

L’azienda ha già avviato progetti pilota nel mondo reale per il finanziamento del clima, la ricerca culturale e la verifica dell’intelligenza artificiale nelle imprese.

Questa infrastruttura non è solo teorica, ma funziona in modo efficiente.

Negli ultimi tre anni, l’intelligenza artificiale ha cambiato il modo in cui le persone lavorano e interagiscono tra loro. Tuttavia, per quanto questa tecnologia sia (e sia diventata) potente, l’intelligenza artificiale manca ancora di alcuni aspetti molto importanti.

Tra questi, la fiducia e la conformità. Privati, aziende e persino governi hanno bisogno di un’intelligenza artificiale intelligente, conforme agli standard normativi.

Qui è dove Tenzro entra in gioco. Come funziona questa nuova piattaforma come infrastruttura portante per l’IA decentralizzata? Scopriamolo.

Ridefinire l’IA da zero

Tenzro combina diversi aspetti avanzati, come l’elaborazione distribuita e il regolamento blockchain, per garantire che l’IA possa essere impiegata con fiducia. La piattaforma ha già progetti in corso in settori come il finanziamento del clima, la tokenizzazione di beni reali e la ricerca culturale. Tenzro non si limita a fare promesse, ma sta già dimostrando come l’IA sicura possa passare dal tavolo da disegno alla realtà.

La maggior parte delle aziende che si occupano di AI si concentra su applicazioni come chatbot e strumenti di automazione. Tenzro, invece, segue un percorso diverso. Sta costruendo il livello di base che consente all’IA di operare in modo sicuro negli ambienti Defi.

La struttura dell’azienda si basa su diversi pilastri, tra cui:

Verifica basata sull’hardware per la fiducia a livello profondo

per la fiducia a livello profondo Protocolli di consenso personalizzati , creati appositamente per gestire i carichi di lavoro distribuiti dell’intelligenza artificiale.

, creati appositamente per gestire i carichi di lavoro distribuiti dell’intelligenza artificiale. La crittografia post-quantistica per proteggersi dalle minacce future

per proteggersi dalle minacce future Architettura a fiducia zero per gestire le migrazioni sicure dei dati dai cluster cloud ai dispositivi degli utenti.

Affrontando di petto il problema dell’infrastruttura dell’IA, Tenzro garantisce che l’IA possa scalare in diversi settori, soprattutto quelli in cui la conformità e la responsabilità non sono negoziabili.

Risolvere il problema della messa a terra dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale può essere molto potente quando viene utilizzata per il riconoscimento dei modelli. Tuttavia, tende a lottare con quello che i ricercatori chiamano “problema di radicamento”. Si pensi al problema di radicamento come a quell’aspetto delle IA che impedisce loro di comprendere il mondo reale in modo significativo, adattandosi al contesto.

I Tenzro Labs affrontano direttamente questo problema con ricerche che spaziano in aree quali:

Dati ambientali ed ecosistema

Comportamento e psicologia animale

Cognizione umana e processo decisionale

Arti e conoscenze culturali

Tenzro sta costruendo gli strumenti per raccogliere e codificare la conoscenza da diversi domini. In questo modo, mira a rendere l’IA non solo più intelligente, ma anche realmente fondata sulla realtà. Ciò avrà sicuramente un impatto sui settori che si affidano all’IA contestuale e affidabile, in un modo o nell’altro: Che si tratti di agenzie di monitoraggio ambientale o di industrie creative.

Applicazioni del mondo reale in azione

Tenzro non è un semplice progetto di ricerca. Sta eseguendo implementazioni reali proprio in questi giorni. Alcuni esempi interessanti sono:

Monitoraggio delle mangrovie di Abu Dhabi

Tenzro utilizza hardware edge alimentato da GPU e sensori a terra per dimostrare l’analisi AI in tempo reale per la verifica dei crediti di carbonio. Inoltre, le transazioni vengono regolate sulla rete di Canton in modo da mostrare come il finanziamento del clima possa trarre vantaggio dall’IA e dai dati verificabili.



Tenzro utilizza hardware edge alimentato da GPU e sensori a terra per dimostrare l’analisi AI in tempo reale per la verifica dei crediti di carbonio. Inoltre, le transazioni vengono regolate sulla rete di Canton in modo da mostrare come il finanziamento del clima possa trarre vantaggio dall’IA e dai dati verificabili. Boli Ledger per le attività tokenizzate

Il Boli Ledger è stato costruito dai fondatori di Tenzro e combina l’IA verificabile in tempo reale con la tokenizzazione RWA. Il ledger alimenta la Boli Economy e mostra come le economie di token possano utilizzare la verifica dell’IA per la fiducia e la conformità.



Il Boli Ledger è stato costruito dai fondatori di Tenzro e combina l’IA verificabile in tempo reale con la tokenizzazione RWA. Il ledger alimenta la e mostra come le economie di token possano utilizzare la verifica dell’IA per la fiducia e la conformità. Progetti aziendali e culturali

Tenzro è stata coinvolta anche in progetti creativi come l’opera d’arte alimentata dall’intelligenza artificiale “Becoming Van Gogh” e uno scenario in cui un’impresa statale ha utilizzato lo stack di Tenzro per la verifica delle transazioni.

Questi progetti pilota dimostrano che la visione di Tenzro non è solo teorica. È stata messa alla prova in diversi contesti, tra cui la pubblica amministrazione e le imprese.

Sicurezza e conformità di livello governativo

Uno dei vantaggi più importanti di Tenzro è la sua attenzione ai settori regolamentati. I governi e le istituzioni di tutto il mondo non possono rischiare di utilizzare un’intelligenza artificiale non verificata. Tenzro dispone di strutture integrate per la conformità e si sta affermando come fornitore di riferimento per le infrastrutture di IA in ambienti sensibili.

L’integrazione di queste tecnologie fa sì che ogni processo di IA possa essere tracciato e verificato prima di essere considerato affidabile. Ciò è particolarmente prezioso in settori come la finanza, il monitoraggio del clima, la sanità e le infrastrutture pubbliche.

Perché Tenzro si distingue?

È probabile che l’intelligenza artificiale guadagni sempre più terreno con il passare degli anni. Mentre questo accade, Tenzro sta guidando la carica fornendo il livello di base sicuro e decentralizzato del futuro.

Questo livello assicura che l’IA possa essere verificabile, conforme e fondata sulla conoscenza del mondo reale. Tenzro sta gettando le basi per la prossima era di IA intelligenti non solo sicure ma anche affidabili.