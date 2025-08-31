Stellar (XLM) potrebbe scendere a 0,33 dollari prima di puntare a un rimbalzo di 1 dollaro

Punti chiave

Il prezzo di XLM è sceso dell’11% in un mese e ora si trova vicino a un fragile supporto.

Il dominio sociale è crollato di quasi il 70%, un modello legato alle correzioni passate.

Un “death cross” incombente potrebbe spingere XLM a 0,24 dollari, a meno che i tori non riprendano i livelli chiave.

Il prezzo di XLM ha subito forti pressioni negli ultimi tempi, nonostante i guadagni del mercato generale. Mentre il Bitcoin e altre altcoin si sono impennate nel mese di agosto, Stellar ha fatto il percorso inverso.

Nell’ultimo mese, XLM è sceso dell’11% e nelle ultime 24 ore ha perso un altro 4,2%. Questo calo è stato peggiore del calo complessivo del 2% del mercato. Questo sta sollevando dubbi tra i trader sulla possibilità di una ripresa.

Il crollo della dominanza sociale mostra la sua debolezza

Uno dei segnali di allarme più forti per Stellar è il declino della sua posizione dominante sui social. Questa metrica tiene conto di quanto la discussione complessiva sulle criptovalute sia incentrata su un token specifico.

Stellar ha visto questo numero crollare dall’1,71% di metà luglio ad appena lo 0,51% di oggi. Si tratta di un calo di quasi il 70% in meno di due mesi. La storia indica che i cali di dominio sociale tendono ad accompagnare le correzioni dei prezzi.

All’inizio di quest’anno, un calo simile nelle chiacchiere ha preceduto un crollo del 30% del prezzo di XLM da 0,35 a 0,25 dollari. Detto questo, i trader stanno osservando attentamente per vedere se la storia si ripete.

L’incombente Croce della Morte aggiunge un caso ribassista

I grafici tecnici stanno rafforzando il quadro ribassista. Secondo il timeframe a 4 ore, la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni sta per incrociare quella a 100 giorni. I trader chiamano questo “incrocio della morte”, che ha alcune implicazioni storiche per il prezzo dell’asset.

Questo crossover indica che la forza a breve termine dei tori si è indebolita rispetto alla tendenza più lunga. Quando si verifica durante la debolezza del mercato, spesso porta a cali più netti. Per Stellar, la conferma di questo crossover convaliderebbe i segnali ribassisti provenienti dal dominio sociale.

Il death cross in arrivo su XLM minaccia la price action | Fonte: TradingView

Al momento in cui scriviamo, il prezzo di XLM è attualmente quotato a 0,39 dollari, appena sopra il debole supporto di 0,38 dollari. Se questo livello dovesse fallire, il supporto successivo si trova a 0,36 dollari. In particolare, questi supporti sono strettamente raggruppati, il che li rende vulnerabili.

Quando i supporti sono così vicini, qualsiasi movimento forte può sfondare più livelli contemporaneamente. Se ciò dovesse accadere, il prezzo potrebbe scendere a 0,24 dollari. Ciò segnerebbe una correzione di quasi il 40% rispetto ai livelli attuali.

Scenario rialzista ancora sul tavolo

Nonostante il nervosismo ribassista, alcuni analisti ritengono che ci sia spazio per un’inversione. I grafici indicano che si sta formando una croce della morte. Tuttavia, se alcuni livelli si mantengono, la formazione di un testa e spalle inverso potrebbe creare un breakout.

Il supporto si trova a quasi 0,36 dollari ed è allineato con il livello di ritracciamento di Fibonacci 0,618. La struttura potrebbe essere completata se il prezzo scende in questa zona e tiene. Un breakout confermato al di sopra di 0,50 dollari aprirebbe obiettivi a 0,62 dollari, 0,82 dollari e 0,94 dollari e 1,10 dollari.

Tuttavia, Stellar deve recuperare la resistenza a 0,43-0,45 dollari perché il caso rialzista prenda forma. Senza questa mossa, è probabile che gli orsi prendano il controllo dei prezzi.

Ali prevede un ulteriore calo prima di un rimbalzo | Fonte: X

Analisti come Ali Martinez ritengono che i tori abbiano ancora il controllo. Tuttavia, gli orsi potrebbero dover prendere il controllo per un po’. Un analista di X ha suggerito che Stellar potrebbe aver bisogno di un ultimo calo a 0,33 dollari. Dopodiché, ci si aspetta un rimbalzo verso la soglia di 1 dollaro.

Gli indicatori mostrano segnali contrastanti

Gli indicatori di momentum dipingono un quadro più neutro. Ad esempio, l’indice di forza relativa (RSI) si attesta a 44. Questo significa che è leggermente al di sotto del punto medio di 50.

Ciò indica che, sebbene il momentum sia debole, XLM non è ancora in ipervenduto. Un calo verso 30 mostrerebbe una vendita più pesante, mentre una spinta sopra 50 potrebbe indicare il ritorno degli acquirenti.

Anche la lettura del MACD è vicina a livelli neutri, con valori prossimi allo zero. Ciò indica un consolidamento, anche se un incrocio al rialzo potrebbe indicare che la pressione ribassista si sta attenuando.