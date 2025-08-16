Solana Price punta a un obiettivo di 248 dollari grazie all’allineamento dei modelli rialzisti

Punti chiave

Il prezzo di Solana ha recentemente formato un incrocio d’oro e un modello a coppa e manico, entrambi altamente rialzisti.

Gli analisti guardano ora alle zone di $240 – $248 come obiettivo se viene rotta la resistenza a $187,74.

Nonostante i dati tecnici rialzisti, i tassi di finanziamento e l’attività del DEX, il sentimento è attualmente cauto.

Il prezzo di Solana è entrato in una fase critica. Sul suo grafico giornaliero sono ora visibili due importanti modelli tecnici rialzisti. Secondo i dati recenti di TradingView, per SOL sono ora in gioco una croce d’oro e una formazione a coppa e manico.

Questo crea un forte supporto tecnico per un possibile rally. Ciò significa che i trader devono osservare come il prezzo della Solana si avvicini a importanti livelli di resistenza.

La croce d’oro indica un prezzo più alto per Solana

L’ultima volta che il SOL ha formato un golden cross è stato nell’ottobre dello scorso anno. In quell’occasione, l’evento fu seguito da un rally di quasi il 50% in tre mesi. Questo potrebbe significare che, se la storia si ripete, il prezzo del Solana potrebbe raggiungere i 240 dollari nei prossimi mesi.

Solana presenta una formazione a croce d’oro sul grafico giornaliero | Fonte: X

Per inquadrare la situazione, un golden cross si verifica quando la media mobile semplice a 50 giorni si sposta al di sopra della media mobile a 200 giorni. Questo incrocio tende a segnalare l’inizio di un trend rialzista a lungo termine.

In un momento in cui l’interesse istituzionale si sta espandendo e l’attività del mercato delle altcoin sta aumentando sulla catena, la croce d’oro di Solana è davvero notevole. Molti trader ritengono che si tratti di un innesco rialzista che potrebbe far aumentare i prezzi.

Sulla base della performance storica, il prezzo di Solana potrebbe essere in procinto di una spinta al rialzo prima della fine di agosto.

Il caso di Cup-and-Handle si aggiunge a quello rialzista per il prezzo di Solana

Accanto alla croce d’oro, il grafico del SOL ha formato un modello a coppa e manico. Storicamente parlando, questo modello mostra tipicamente la continuazione di un trend rialzista dopo un periodo di consolidamento.

Chris, un analista, afferma che Solana sta scambiando all’interno di una formazione a coppa e manico | Fonte: x

L’analista Chris ha attirato l’attenzione su questa formazione. Il grafico mostra la base della coppa al prezzo Solana di 126,40 dollari e la resistenza della scollatura a 187,74 dollari.

La profondità della coppa indica che, in caso di breakout, potrebbe essere in gioco un movimento del 48% verso l’alto. Ciò indica un potenziale obiettivo di rialzo di circa 248 dollari, leggermente superiore alla previsione della croce d’oro.

Quando due pattern rialzisti appaiono insieme (come in questo caso), spesso indicano una maggiore probabilità di breakout. I trader di solito lo considerano una conferma per mantenere o incrementare le proprie posizioni.

Livelli di supporto e rischi

Nonostante il setup positivo, ci sono alcuni livelli di prezzo che SOL deve mantenere per continuare a salire. Secondo i grafici, questo livello di prezzo per SOL è di 156 dollari, ovvero il bordo inferiore dell’impugnatura del modello.

In altre parole, un calo al di sotto di questo punto potrebbe invalidare le previsioni rialziste e portare a una correzione più profonda. Anche il sentimento del mercato nel più ampio settore delle criptovalute, le modifiche normative o i forti movimenti del prezzo del Bitcoin potrebbero influenzare i movimenti di SOL.

Il mercato dei futures mostra un cauto ottimismo

Secondo i dati di Coinglas, i tassi di finanziamento dei futures perpetui SOL sono attualmente pari al 12% annualizzato. Questo dato si colloca proprio al confine tra il sentimento neutrale e quello rialzista.

Allo stesso tempo, mostra un certo ottimismo. È lontano dalle impostazioni troppo aggressive viste durante le precedenti frenesie di Solana.

I tassi di finanziamento di Solana sono stati forti, ma non surriscaldati | Fonte: Coinglass

Non si tratta però di una cattiva notizia. Dimostra che un rally sarà il più sano possibile quando si verificherà. Quando i prezzi di mercato crescono senza posizioni lunghe irragionevoli, il rischio di liquidazioni improvvise è minore.

Questo potrebbe essere positivo per la stabilità nel lungo periodo. La leva finanziaria è sotto controllo. Almeno per ora.

I volumi di DEX riflettono un’attività più lenta

Un’altra area di preoccupazione per Solana sono i suoi volumi DEX. I dati di DefiLlama mostrano che i volumi settimanali del DEX sono scesi per la terza settimana consecutiva a circa 15,6 miliardi di dollari.

I volumi del DEX di Solana sono diminuiti ultimamente | Fonte: DefiLlama

Negli ultimi 30 giorni, Solana ha elaborato 113,7 miliardi di dollari in scambi DEX. Si tratta di una cifra appena inferiore ai 116,2 miliardi di dollari di Ethereum. Tuttavia, questo confronto non tiene conto dell’attività del layer-2 di Ethereum.

Questo ha aggiunto altri 91,7 miliardi di dollari nello stesso periodo. In sintesi, il prezzo di Solana è in una posizione forte da qualsiasi punto di vista. È più pronta per un rally sostenuto che per un surriscaldamento irragionevole.