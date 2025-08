Se la moneta Pengu è lo Shiba Inu di questo ciclo, Remittix (RTX) potrebbe essere la Solana di questo ciclo?

L’ondata di meme coin continua a propagarsi nel mercato, ma si sta delineando un nuovo cambiamento. Mentre nomi come PENGU e SHIB dominano la speculazione a breve termine, alcuni investitori stanno rivolgendo la loro attenzione a token sottovalutati con un impatto reale sul mondo.

È qui che Remittix (RTX) sta costruendo silenziosamente il suo slancio. Sta rispecchiando il tipo di forza fondamentale che SOL ha mostrato prima di esplodere nell’ultimo ciclo. Potrebbe essere quello che offre prestazioni simili a SOL in futuro.

PENGU e SHIB si stanno scaldando, ma i trader vogliono più che semplice clamore

Sia PENGU che SHIB stanno mostrando configurazioni rialziste che i trader stanno osservando attentamente. Nel caso di PENGU, gli analisti stanno indicando un cuneo discendente da manuale, insieme alla divergenza RSI e all’aumento degli afflussi di whale.

Attualmente viene scambiato appena sotto 0,036 $, con un potenziale percorso di breakout verso 0,048 $. Un breakout attraverso la sua trendline discendente potrebbe innescare una continuazione completamente rialzista. Gli afflussi di whale, che si dice superino i 3,7 milioni di dollari in sole 24 ore, aggiungono ulteriore fiducia nel fatto che i grandi player si stiano posizionando per una corsa.

Nel frattempo, la moneta Shiba Inu sta attirando l’attenzione con le sue formazioni grafiche a doppio fondo e Cup & Handle. Con SHIB che si aggira vicino a 0,00001274 $, i trader vedono un possibile breakout a 0,0000239 $, che rappresenta un guadagno del 36% se la configurazione si concretizza. Nonostante una certa resistenza, gli investitori al dettaglio rimangono attivi e il supporto chiave a 0,0000103 ha tenuto saldamente.

Solana mantiene il range, ma lo slancio si è raffreddato

Il prezzo di SOL è stato scambiato tra 125 e 180 dollari dall’inizio del 2024, senza riuscire a sostenere il suo breakout di luglio. Dopo un tentativo fallito di rompere al rialzo, SOL ha subito un rifiuto con una candela engulfing ribassista. Ora si aggira vicino a un minimo settimanale. Sebbene RSI e MACD non indichino una direzione specifica, c’è un aumento del rischio al ribasso verso il livello di 145 dollari nel breve termine.

Tuttavia, Solana ha ancora buoni fondamentali e infrastrutture, e un recupero di oltre 145 dollari può ristabilire il trend rialzista. È importante sottolineare che l’assenza di slancio induce alcuni trader a passare a token più recenti con un driver più potente, come Remittix.

Perché remittix (RTX) viene paragonato alla prima Solana (SOL)?

Ai suoi albori, SOL era per lo più trascurata. Oggi, Solana elabora miliardi di volumi e ospita alcune delle applicazioni blockchain più attive. Remittix potrebbe essere su un percorso simile, ma invece di competere nella corsa DeFi o NFT, si sta concentrando su qualcosa di ancora più essenziale: i pagamenti globali da criptovaluta a valuta fiat.

Ecco cosa rende RTX diverso in questo momento:

Portata globale: invia criptovalute direttamente a conti bancari in più di 30 paesi

Conversione FX in tempo reale con tariffe trasparenti

È un token utility-first, che alimenta il volume delle transazioni reali

Wallet in arrivo nel terzo trimestre del 2025: mobile-first e focalizzato sull’adozione

Oltre 18 milioni di dollari raccolti con un bonus token del 40% attivo per i primi acquirenti

Pensiero finale: il token di breakout del 2025 potrebbe non essere un meme

Mentre PENGU e SHIB catturano la folla delle meme coin, gli investitori alla ricerca della prossima storia di crescita in stile SOL stanno osservando attentamente Remittix. Con un prodotto funzionante in arrivo a breve, crescenti afflussi di capitale e un chiaro angolo di utilità, RTX è in una posizione unica.

Scopri il futuro di PayFi con Remittix dando un’occhiata al loro progetto qui:

Sito web: https://remittix.io/

Social: https://linktr.ee/remittix

Giveaway da 250.000 $: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway