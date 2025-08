Scelte di altcoin per il 2025: gli esperti preferiscono pepe, Sui, remittix e HBAR

Un nuovo elenco identifica quattro nomi per gli investitori alla ricerca della migliore criptovaluta in cui investire oggi. I nomi includono Pepe Coin, Sui, Hedera (HBAR) e Remittix.

Ognuno di essi è unico in ciò che offre. Tuttavia, è Remittix che è in fase di sviluppo silenzioso con una roadmap di prodotti over-the-counter e una crescente utilità.

Di seguito, analizziamo i principali contendenti. Spiegheremo anche perché solo uno è supportato da un imminente lancio del wallet e da una forte forza di prevendita.

Meme, layer‑1 e token legacy sotto i riflettori

Pepe Coin è a 0,00001 $, in calo del 5,3%, e ha una capitalizzazione di mercato di 4,29 miliardi di dollari. Il suo volume è di 712 milioni di dollari, in calo del 26,8%, un segno che l’hype si sta attenuando.

Sui, una catena Layer‑1 relativamente nuova, è a 3,33 $, in calo del 3,79%, e ha una capitalizzazione di mercato di 11,91 miliardi di dollari. Il suo volume è sceso del 39,1%, attualmente a circa 1,41 miliardi di dollari, indicando un recente rallentamento dell’attività.

HBAR (Hedera) si attesta a 0,2338 $, in calo del 7,38%. La capitalizzazione di mercato è di circa 9,91 miliardi di dollari, con un volume di 482 milioni di dollari, un calo del 31,6%. Le sue cifre attuali smentiscono il declino dell’interesse a breve termine nonostante i casi d’uso aziendali.

Tutte queste monete sono state recentemente al centro delle notizie. Tuttavia, il calo dello slancio del prodotto e la diminuzione del volume suggeriscono un calo dell’interesse degli investitori. È qui che Remittix diverge.

Perché remittix sta diventando un contendente orientato all’utilità

Remittix (RTX) è un progetto DeFi cross-chain per transazioni crypto-to-fiat basate sull’uso. Per 0,0895 $ per token, il progetto ha già raccolto 18 milioni di dollari nella sua prevendita. Ha già venduto oltre 579 milioni di token. Un bonus del 50% per i token early bird è ancora presente per un periodo limitato.

La nuova versione beta del wallet del progetto nel terzo trimestre del 2025 è stato l’annuncio clou. Remittix consente trasferimenti senza interruzioni supportando oltre 40 criptovalute e oltre 30 valute fiat.

Gli utenti possono trasferire criptovalute su conti bancari con conversione FX in tempo reale e commissioni sul gas minime. La sua sicurezza è rafforzata attraverso un audit CertiK di fiducia.

La piattaforma si rivolge a rimettenti globali, freelance ed esigenze a livello aziendale. A differenza dei progetti guidati dalle tendenze, Remittix si concentra sulla risoluzione delle sfide finanziarie del mondo reale. Remittix sta salendo tra le prime criptovalute sotto 1 $ per tenere d’occhio la funzionalità, non l’hype.

Punti salienti che distinguono remittix

Adozione globale: supporta pagamenti crypto-to-fiat in oltre 30 paesi

Design Utility‑First: costruito per risolvere le effettive carenze di pagamento nella vita reale

Lancio del wallet beta nel terzo trimestre del 2025: interfaccia utente facile da usare, ottimizzata per dispositivi mobili

Numeri di prevendita forti: raccolti 18 milioni di dollari con oltre 579 milioni di token venduti

Sicurezza e fiducia: verificato da CertiK e ha una tokenomics trasparente

Questi tratti pongono Remittix in una posizione superiore a qualsiasi altro token. È in fase di sviluppo come strumento per l’adozione di massa e binari di pagamento scalabili.

Mentre Pepe Coin, Sui e HBAR sfoggiano tutti comunità attive, le cifre attuali puntano nella direzione sbagliata. Remittix, al contrario, è all’altezza della consegna del prodotto e della prevendita, con uno slancio aperto della roadmap.

Remittix sta lanciando un giveaway di 250.000 $ insieme al rilascio del suo wallet. L’accesso anticipato può offrire un’opportunità unica prima che inizino le quotazioni ufficiali. Se scegli quale progetto tenere d’occhio per il 2025, questa piattaforma DeFi cross-chain offre sostanza rispetto all’hype.

Scopri il futuro di PayFi con Remittix dando un’occhiata al loro progetto qui:

Sito web: https://remittix.io/

Social: https://linktr.ee/remittix

Giveaway di 250.000 $: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway