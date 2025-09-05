Robinhood aggiunge il Toncoin ai listini statunitensi con un aumento del volume di trading

Punti chiave

Robinhood supporta ora il trading di Toncoin negli Stati Uniti, prima di Coinbase

Il volume di scambi di Toncoin è salito del 60% con il sostegno istituzionale di Verb Technology

La blockchain collegata a Telegram sta registrando un aumento dell’adozione e una maggiore liquidità

Robinhood ha aggiunto Toncoin (TON) alla sua piattaforma di trading di criptovalute negli Stati Uniti. Gli investitori americani al dettaglio hanno ora accesso diretto a The Open Network.

La quotazione è stata pubblicata il 28 agosto e fa parte della spinta di Robinhood ad ampliare la propria offerta di asset digitali. La piattaforma ha recentemente introdotto altre altcoin, tra cui SUI, FLOKI, ONDO e PENGU.

Il toncoin guadagna dopo la quotazione di Robinhood

Questa mossa rende Robinhood una delle prime grandi piattaforme statunitensi a quotare Toncoin. La piattaforma ha anche superato la sua più grande rivale, Coinbase, che non ha ancora aggiunto il trading a pronti di TON.

Per gli investitori al dettaglio la nuova quotazione significa maggiori opzioni di trading e di esposizione a una delle piattaforme blockchain in più rapida crescita.

Robinhood quota Toncoin davanti a Coinbase | Fonte: X

Toncoin ha reagito rapidamente all’annuncio ed è aumentato di circa il 5% nelle ore successive alla quotazione. Il volume degli scambi è salito del 60% a 280 milioni di dollari, mostrando un forte interesse da parte degli investitori. Secondo i dati di mercato, il prezzo del Toncoin si è stabilizzato a circa 3,17 dollari, con una resistenza a 3,25 dollari.

L’aumento della domanda dimostra quanto possano essere potenti le quotazioni della piattaforma per la liquidità e la fiducia del mercato. Rendendo disponibile Toncoin, Robinhood non solo offre ai suoi utenti un altro asset. Sta anche contribuendo a rafforzare la presenza della moneta nel mercato statunitense delle criptovalute.

Il supporto istituzionale per Toncoin aggiunge carburante

Una delle storie più importanti dietro l’impennata di Toncoin è il coinvolgimento istituzionale su larga scala. La società Verb Technology, quotata in borsa, ha rivelato di aver acquistato 713 milioni di dollari di TON.

Verb Technology ha recentemente aggiunto Toncoin alla sua tesoreria | Fonte: X

Inizialmente la società mirava ad assicurarsi circa il 5% dell’offerta di Toncoin. Tuttavia, l’entità dell’acquisto dimostra la convinzione delle istituzioni sul futuro dell’asset.

Questo tipo di sostegno non si limita a guidare l’azione dei prezzi. Indica anche un cambiamento nel modo in cui le aziende tradizionali considerano i token legati alla blockchain. Un investimento di questo tipo indica che Toncoin viene preso sempre più sul serio come parte di un portafoglio di criptovalute.

Il ruolo di Telegram nella crescita di Toncoin

Toncoin è il token nativo di The Open Network (TON), una blockchain originariamente legata a Telegram. Ora che Telegram vanta oltre 1 miliardo di utenti globali, la blockchain gode di un raro vantaggio:

Ha accesso immediato a una base di utenti enorme. Negli ultimi mesi, Telegram ha ampliato le sue partnership con le criptovalute. Ora offre servizi basati su TON come i pagamenti in-app e le applicazioni Web3.

Queste integrazioni creano casi d’uso reali per Toncoin, che vanno oltre il trading speculativo. TON sta diventando la piattaforma di riferimento grazie al collegamento tra messaggistica e blockchain. Questo potrebbe attirare l’adozione da parte di privati e istituzioni.

La strategia di Robinhood per le criptovalute

L’aggiunta di Toncoin rientra nella strategia di Robinhood di far crescere la propria offerta di asset digitali. La piattaforma ha costantemente ampliato il suo menu di criptovalute in un clima normativo statunitense più favorevole.

Oltre a TON, Robinhood ha aggiunto altcoin come Bonk (BONK), Stellar (XLM), Peanut the Squirrel (PNUT) e Pudgy Penguins (PENGU).

Ogni nuova quotazione offre agli utenti di Robinhood una scelta più ampia e aiuta la piattaforma a competere con rivali come Coinbase e Kraken. L’espansione dell’offerta di criptovalute significa che la società sta portando avanti la sua missione di aumentare l’accesso ai mercati finanziari.

Cosa significa per il mercato delle criptovalute

L’aggiunta di Toncoin alla piattaforma statunitense di Robinhood fa parte di una tendenza più ampia nei mercati finanziari. Istituzioni e piattaforme stanno lentamente inserendo la tecnologia blockchain nei loro servizi principali.

La U.S. On-Chain Economic Data Initiative sta facendo scalpore nella politica delle criptovalute. Essa prevede di pubblicare i dati macroeconomici direttamente sulle blockchain pubbliche per una maggiore trasparenza.

Gli Stati Uniti prevedono di portare i dati macroeconomici sulla catena | Fonte: X

Mosse come queste dimostrano come la blockchain non sia più trattata come una tecnologia marginale. Al contrario, sta diventando una parte significativa dell’infrastruttura finanziaria.

La crescente adozione di Toncoin sta accelerando la sua presenza nella finanza tradizionale. Il sostegno di Robinhood evidenzia il legame sempre più stretto tra i sistemi tradizionali e quelli decentralizzati.