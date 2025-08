Remittix si avvicina al lancio del wallet e alla quotazione, la comunità di Cardano accetta finanziamenti per 71 milioni di dollari

Remittix (RTX) si sta preparando per il lancio della versione beta del wallet il 15 settembre 2025. Sta attirando l’interesse degli investitori grazie al suo caso d’uso nel mondo reale. Mentre questo progetto PayFi si espande, la comunità di Cardano ha appena votato per approvare un fondo di sviluppo da 71 milioni di dollari, un record. Pertanto, segnala un’evoluzione più profonda dell’ecosistema.

La governance di Cardano approva un’enorme allocazione di fondi

La comunità di Cardano ha dato il via libera a una proposta di finanziamento da 71 milioni di dollari per aggiornamenti fondamentali come lo scaling Hydra, gli strumenti modulari Acropolis e i miglioramenti di Ouroboros Leios. Questi aggiornamenti sono essenziali per la crescita della rete Cardano. È la prima volta che i fondi on-chain alimenteranno direttamente lo sviluppo fondamentale sotto la nuova supervisione degli smart contract.

Il cambiamento di governance di Cardano ora richiede rapporti mensili da Input Output Global. È monitorato dall’organizzazione Intersect e applicato con strumenti di responsabilità tecnica. Questa mossa rafforza lo sviluppo decentralizzato della blockchain. Allo stesso tempo, mira a migliorare il throughput e la longevità dell’ecosistema.

Perché Remittix è la migliore prevendita di criptovalute dell’anno?

Mentre Cardano rafforza la sua infrastruttura, Remittix si sta preparando a semplificare l’uso delle criptovalute nel mondo reale. Il wallet beta di Remittix sarà lanciato come soluzione mobile-first. Questo wallet consentirà agli utenti di effettuare trasferimenti crypto-to-fiat senza problemi in più di 30 paesi.

Supportato da CertiK e SolidProof, integrerà Ethereum e Solana. Pertanto, questo wallet consentirà pagamenti rapidi e a basso costo. RTX ha già raccolto oltre 18,1 milioni di dollari. Il progetto ha venduto oltre 581 milioni di token. Attualmente offre un bonus del 40% agli investitori. È un’occasione d’oro per accaparrarsi un nuovo arrivato, che potrebbe fare meraviglie in futuro come altri top performer del mercato delle criptovalute.

Remittix sta diventando silenziosamente la prevendita rivelazione del 2025

Il suo wallet Beta sarà lanciato il 15 settembre e i test Android si svolgeranno ad agosto.

Offre pagamenti da criptovaluta a banca alimentati dalle reti Solana ed Ethereum.

Questa piattaforma ha creato soluzioni per freelance, commercianti e rimettitori.

Remittix mira a eliminare la necessità di app fiat di terze parti.

RTX ha attualmente un prezzo di 0,0895 $

Remittix: la migliore prevendita di criptovalute del 2025? Le balene delle criptovalute lo stanno sostenendo. Investono solo quando trovano un token promettente con un potenziale di crescita. RTX ha ciò che serve per avere successo nel competitivo mercato delle criptovalute di oggi. Gli exchange centralizzati stanno osservando attentamente. Pertanto, questa potrebbe essere la prevendita che cambia tutto.

Roadmap di aggiornamento di Cardano vs. focus sull’utilità di Remittix

Mentre la rete di Cardano mira a una scalabilità modulare a lungo termine, Remittix sta risolvendo problemi del mondo reale in questo momento. Si concentra sul rendere la finanza decentralizzata utilizzabile per la gig economy globale. Tutti, dai freelance ai commercianti, possono fare affidamento su questa piattaforma per regolamenti di pagamento istantanei. Offre transazioni di criptovalute veloci e a basso costo tramite un’esperienza utente pratica.

Remittix è la migliore prevendita di criptovalute del 2025? Man mano che l’adozione della DeFi accelera, questa alternativa Ethereum di livello 2 potrebbe diventare un attore leader per il reddito passivo e l’accesso globale. Le sue caratteristiche dimostrano che ha l’utilità e la capacità di prosperare e fornire le soluzioni richieste dagli utenti di criptovalute moderni. Pertanto, potrebbe essere la migliore prevendita di criptovalute dell’anno e attirare più fondi man mano che la prevendita si avvicina alla sua fine.

