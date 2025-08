Remittix alle stelle mentre XRP si avvicina al breakout oltre i 3 $

Dopo una brusca correzione, XRP sta di nuovo flirtando con la soglia dei 3 $, ma gli analisti affermano che il calo potrebbe non durare a lungo. Tuttavia, mentre XRP punta a un rimbalzo, tutti gli occhi si spostano su Remittix. È una criptovaluta PayFi in rapida crescita che sta rubando silenziosamente la scena.

Con l’interesse degli investitori in aumento, Remittix si sta profilando come la vera svolta nello spazio dei pagamenti. Ecco cosa sta alimentando l’entusiasmo.

Il prezzo di XRP testa il supporto sotto i 3 $ tra la volatilità

Il prezzo di XRP è recentemente sceso sotto la soglia psicologica dei 3 $, scuotendo i trader a breve termine e innescando un’ondata di speculazioni. Dopo aver raggiunto i 3,65 $ a luglio, l’asset si è corretto bruscamente, toccando i 2,80 $ prima di rimbalzare al suo livello attuale intorno ai 3,01 $.

Mentre alcuni vedono il calo come ribassista, altri lo considerano un classico retest del supporto prima di un possibile breakout.

Gli analisti dicono che il prezzo di Ripple deve riconquistare i 3,23 $ affinché i rialzisti guadagnino terreno. In tal caso, gli obiettivi al rialzo includono 3,50 $, 3,65 $ e potenzialmente 4,00 $ ad agosto.

Nonostante la pressione a breve termine, il sentimento a lungo termine rimane ottimista in diversi thread di notizie su XRP.

L’RSI sul grafico a 4 ore si attesta a 31, suggerendo condizioni di ipervenduto. L’RSI giornaliero si aggira intorno a 48, una zona neutra che lascia spazio a un rimbalzo. Gli analisti ritengono che il dominio di Bitcoin rimanga un fattore chiave.

Se BTC.D scende, XRPBTC potrebbe salire di nuovo, dando ai rialzisti delle previsioni sul prezzo di XRP un motivo per rientrare. Altri livelli critici da osservare sono 2,80 $ al ribasso e 3,30 $ al rialzo.

La mancata tenuta di 2,90 $ potrebbe trascinare il prezzo di Ripple verso 2,70 $ o addirittura 2,45 $, allineandosi alla media mobile a 200 giorni. Tuttavia, se il volume sale sopra i 3,30 $, XRP potrebbe riprendere rapidamente la sua tendenza al rialzo.

Con l’aumento della volatilità e lo spostamento dell’attenzione del mercato, XRP è a un punto di svolta. E mentre Ripple continua ad attirare l’attenzione, i nuovi attori come Remittix rubano silenziosamente la scena.

Perché Remittix potrebbe superare XRP nella corsa ai pagamenti

I trader tengono d’occhio il prezzo di XRP oggi. Tuttavia, un numero crescente ha spostato la propria attenzione su un token PayFi in rapido movimento chiamato Remittix (RTX).

Questo contendente a bassa capitalizzazione non è solo clamore. Sta risolvendo un problema reale: i trasferimenti di denaro globali senza attriti SWIFT o Western Union. RTX consente agli utenti di inviare criptovalute e depositare valuta fiat direttamente su conti bancari, senza intermediari o commissioni nascoste.

Ciò che rende Remittix così interessante non è solo la sua missione, ma la sua realizzazione. Oltre 18 milioni di dollari sono già stati investiti nel progetto, ora per 0,0895 $. Sono stati venduti più di 579 milioni di token e una versione beta del wallet è ora ufficialmente prevista per il 15 settembre.

Questo tipo di trazione è difficile da ignorare.

Ecco perché i trader intelligenti stanno passando da XRP a RTX:

Remittix supporta depositi diretti in valuta fiat in oltre 30 valute

Ha già KYC integrato e rampe di accesso fiat

I principali sostenitori fintech stanno accumulando RTX in silenzio

Gli analisti prevedono che supererà XRP nel quarto trimestre

Con le previsioni sul prezzo di XRP ora incerte e lo slancio di Remittix in rapida crescita, molti ritengono che RTX offra un potenziale di rialzo migliore e meno ostacoli. Con l’avvicinarsi della versione beta del wallet, il mercato inizia a riconoscere che Remittix non è solo un rivale. È un sostituto serio.

Scopri il futuro di PayFi con Remittix dando un’occhiata al loro progetto qui:

Sito web: https://remittix.io/

Social: https://linktr.ee/remittix

Giveaway da 250.000 $: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway