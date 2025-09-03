Prospettive Dogecoin: Mosse della balena, supporti chiave e impatto del Sakura

Punti chiave

Il trasferimento di 106 milioni di dollari di DOGE a Binance è stata una delle principali fonti della recente volatilità dell’asset.

Le balene del Dogecoin stanno riducendo le partecipazioni, mentre altre sembrano accumulare.

Il progetto Sakura potrebbe spostare Dogecoin verso la proof-of-stake e influenzare il suo futuro.

Dogecoin è recentemente finito sotto i riflettori dopo che una singola balena ha trasferito 900 milioni di token, per un valore di oltre 106 milioni di dollari, su Binance.

La mossa ha suscitato preoccupazione tra gli investitori. Molti temono che possa innescare un sell-off. I prezzi sono scesi bruscamente da 0,25 a 0,23 dollari in poche ore.

Trasferimenti di balene e reazioni del mercato

Le grandi transazioni tendono a influenzare il sentimento degli investitori, in meglio o in peggio. Il portafoglio dietro il trasferimento in questione era inattivo da molto tempo. Ciò indica che l’investitore ha appena cambiato strategia.

Le balene di DOGEcoin continuano a vendere le loro monete. Fonte: x

Inoltre, l’afflusso di DOGE su Binance è stata una delle principali fonti di timore degli investitori. L’attività del mercato dei futures ha dimostrato questa preoccupazione, con un calo dell’8% dell’interesse aperto dei contratti Dogecoin in una sola sessione.

Tuttavia, il quadro non è unilaterale. I dati sulla catena indicano che le balene hanno accumulato oltre 680 milioni di DOGE in agosto. Ciò dimostra che, mentre alcuni grandi operatori riducono la loro esposizione, altri comprano i ribassi. Il risultato è che il mercato è ora in bilico tra distribuzione e accumulo.

Il sentiment si indebolisce mentre le balene riducono le partecipazioni

Finora, le prospettive del prezzo del Dogecoin sono state offuscate da una riduzione delle partecipazioni delle balene. Gli indirizzi da 10 milioni a 100 milioni di DOGE detengono ora poco più del 16% dell’offerta, in calo rispetto al 17% di luglio.

Questo calo dimostra che il mercato generale è diventato cauto, con molti investitori che si sono spostati in posizioni di risk-off. Anche DOGE sta sentendo la pressione.

Allo stesso tempo, anche l’attività del mercato future è diminuita. L’interesse aperto è sceso da 5,35 miliardi di dollari a luglio a circa 3,54 miliardi di dollari a fine agosto. Ciò significa che un numero minore di operatori è disposto a scommettere in modo aggressivo.

Attività sulla catena e domanda degli utenti

Un’altra fonte di preoccupazione è stata la forte diminuzione dell’attività di rete. Gli indirizzi attivi giornalieri hanno registrato un forte calo da giugno. Sono passati da oltre 500.000 a meno di 50.000 a fine agosto.

Gli indirizzi attivi giornalieri di Dogecoin sono diminuiti ultimamente | Fonte: Glassnode

Questo calo del coinvolgimento degli utenti dimostra che meno persone utilizzano la rete Dogecoin per inviare valore. Senza questa forte domanda di criptovaluta come mezzo di scambio, il prezzo probabilmente soffrirà ulteriormente.

Ciononostante, Dogecoin mantiene un’importante zona tecnica vicino a 0,21 dollari. Questo livello si allinea con le EMA a 100 e 200 giorni, creando un cluster di supporto vitale per i tori.

Se questo valore resiste, gli operatori si aspettano che Dogecoin abbia più spazio per la ripresa. Una rottura al di sotto, tuttavia, potrebbe aprire un percorso verso 0,18 dollari o addirittura 0,16 dollari.

Il progetto Sakura e il futuro di Dogecoin

Nonostante gli alti e bassi del mercato, la Dogecoin Foundation ha rivelato il Project Sakura. Questa proposta mira a far passare DOGE dall’attuale modello proof-of-work a quello proof-of-stake, come è avvenuto per la rete Ethereum.

Timothy Stebbing ha dichiarato che la modifica aumenterà la sicurezza generale della rete. Contribuisce a ridurre il rischio di attacchi del 51%. Inoltre, Dogecoin si prepara a raggiungere l’obiettivo a lungo termine di diventare una valuta internazionale.

La proposta è stata oggetto di dibattito nelle ultime settimane. I sostenitori sostengono che l’impilamento potrebbe attirare l’interesse delle istituzioni e rendere DOGE più sostenibile. D’altro canto, i critici sostengono che un Dogecoin PoS si allontana dalla visione originale della moneta come rete proof-of-work.

Se il Project Sakura verrà implementato, tuttavia, potrebbe cambiare completamente il ruolo di Dogecoin come memecoin e criptovaluta di punta. Aiuterebbe l’asset a superare la sua reputazione di moneta meme.

Prospettive tecniche e breakout

Da un punto di vista tecnico, Dogecoin è attualmente scambiato all’interno di un triangolo simmetrico vicino a 0,22 dollari. Il livello di resistenza superiore si trova a 0,25 dollari, mentre la base si trova intorno a 0,165 dollari.

Tali fasi di consolidamento tendono a precedere forti rotture. Se DOGE si mantiene al di sopra di 0,21 dollari e rompe al rialzo, gli analisti prevedono che l’asset si muoverà verso 0,44 dollari, con un guadagno del 170%.

Dogecoin potrebbe essere oggetto di un boom in arrivo? | Fonte: X

Analisti come Trader Tardigrade notano inoltre che gli investitori potrebbero trovarsi di fronte all'”ultima opportunità di investire” prima del boom dei prezzi.

La mancata difesa del supporto, tuttavia, potrebbe spingere il prezzo nella zona compresa tra 0,18 e 0,16 dollari. I trader rimangono cauti ma attenti, osservando da vicino questi livelli in cerca di segnali della prossima grande mossa.