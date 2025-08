Previsioni sul prezzo di HBAR: perché i trader dovrebbero prepararsi a una maggiore volatilità

Punti chiave

HBAR è sceso di quasi il 20% in una settimana, tra il 23 luglio e il 3 agosto.

Indicatori tecnici ribassisti come il MACD in calo, l’RSI e il CMF debole indicano che gli investitori dovrebbero essere pronti a una maggiore volatilità.

Nonostante il pullback, la crescita del TVL, l’adozione nel mondo reale e le notizie sugli ETF potrebbero essere una salvezza per questa criptovaluta.

La criptovaluta nativa di Hedera, HBAR, sta affrontando nuove pressioni da parte degli orsi, dopo essere diminuita negli ultimi dieci giorni. Questo avviene in un contesto di difficoltà generali del mercato con un sentiment debole e i crescenti segnali di una tendenza ribassista per HBAR.

Il recente calo al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni ha messo i trader in allerta. HBAR può fare una rimonta a sorpresa?

HBAR scende sotto l’EMA a 20 giorni mentre la pressione di vendita aumenta

HBAR è recentemente sceso sotto l’EMA a 20 giorni il 1° agosto, mentre il mercato crypto generale è scivolato sotto i principali supporti.

Questo cambiamento nella tendenza a breve termine sembra aver spostato le prospettive per la criptovaluta in territorio ribassista. Al momento in cui scriviamo, l’EMA si attesta a 0,2446 $. D’altra parte, HBAR è stato scambiato leggermente al ribasso a 0,2491 $.

Il prezzo di HBAR rompe sotto l’EMA a 20 giorni | Fonte: TradingView

L’EMA a 20 giorni è particolarmente importante in questo caso perché aiuta a valutare i movimenti del mercato a breve termine. Quando un asset rompe al di sotto di questa media mobile, di solito indica che la vendita è più forte e il supporto è più debole.

Questa rottura potrebbe aprire le porte alla criptovaluta per testare la zona di 0,22 $. Altrimenti, può anche scendere ulteriormente se i supporti falliscono.

Cosa dicono i dati tecnici?

Per cominciare, è importante notare che il momentum del MACD si sta rivoltando contro HBAR. La linea del Moving Average Convergence Divergence (o MACD) ha incrociato al di sotto della linea del segnale.

Inoltre, le barre rosse dell’istogramma si stanno allungando. Questo ha mostrato un calo della pressione d’acquisto e potrebbe essere un indicatore che gli orsi stanno guadagnando forza.

RSI e Chaikin Money Flow mostrano un’influenza ribassista | Fonte: TradingView

Allo stesso modo, l’RSI sta mostrando condizioni di ipervenduto, ma non sta ancora mostrando segni di inversione. La mancanza di un’inversione è un segnale preoccupante. Tuttavia, storicamente significa che HBAR potrebbe essere vicino a un rimbalzo quando sarà stato tolto dal mercato un profitto sufficiente.

Tuttavia, è troppo presto per fare previsioni per un’inversione completa. Inoltre, i trader dovrebbero aspettare una conferma prima di investire. Altri indicatori includono il Chaikin Money Flow (CMF), che ora è diventato negativo.

In sostanza, c’è una mancanza di supporto da parte di istituzioni o grandi player. Questo significa che senza i grandi player che sostengono un rimbalzo dei prezzi, HBAR potrebbe avere ulteriori difficoltà nel breve termine.

L’hype sull’ETF di HBAR potrebbe cambiare la narrativa

Mentre i segnali a breve termine sembrano ribassisti, potrebbe esserci qualche motivo di ottimismo nel lungo termine. Negli ultimi mesi, HBAR è emersa come una delle poche altcoin con un serio interesse istituzionale.

Ci sono attualmente due richieste sulla scrivania della SEC per gli ETF di Hedera. Entrambe sono attivamente in fase di revisione da parte di emittenti come Canary Capital. Se una di queste venisse approvata, potrebbe aprire le porte a nuovi capitali. Questo potrebbe spingere ulteriormente HBAR ben al di sopra dei suoi attuali livelli di prezzo.

Analisti come Merlijn the Trader ritengono che HBAR sia “perfettamente posizionato” per la crescita. Altri analisti ritengono inoltre che il token potrebbe salire fino a 1,10 $ in uno scenario rialzista favorevole.

Affinché ciò accada, il supporto vicino a 0,155 $ deve reggere e la resistenza intorno a 0,517 $ deve rompersi. Anche il TVL sulla rete Hedera è in crescita. Il TVL della rete Hedera è aumentato di quasi il 10% nelle ultime 24 ore. Secondo DefiLlama, ora si attesta a 129 milioni di dollari.

Il TVL sulla rete Hedera è cresciuto enormemente ultimamente | Fonte: DefiLlama

Oltre ai semplici grafici, HBAR sta guadagnando terreno anche su altri fronti. Il governo australiano ha recentemente iniziato a testare una Central Bank Digital Currency (CBDC) sulla blockchain di Hedera.

Il progetto Acacia, che include anche partner degli Emirati Arabi Uniti, sta ora preparando Hedera per un forte utilizzo aziendale. Questo livello di adozione va oltre la speculazione. Dimostra che HBAR viene utilizzato per applicazioni significative nella finanza e nella governance.