Previsioni sui prezzi di Chainlink: Dopo la presentazione dell’ETF, LINK potrebbe salire verso i 100 dollari?

Punti chiave

Chainlink ha superato i 23 dollari dopo che Grayscale ha chiesto di lanciare un ETF Chainlink.

L’accumulo tra i titolari di LINK è aumentato e mostra un incremento della fiducia degli investitori.

Gli indicatori tecnici segnalano una continua tendenza rialzista e 44-100 dollari come possibile obiettivo a lungo termine.

LINK ha sfondato i livelli di resistenza questa settimana, in seguito alla notizia che Grayscale ha presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense la richiesta di convertire l’attuale Chainlink Trust in un fondo negoziato in borsa (ETF).

La presentazione della domanda ha aumentato il sentimento e ha contribuito a spingere il prezzo di LINK a 23,62 dollari il 9 settembre.

Gli analisti ritengono che questo breakout possa essere solo l’inizio di un movimento più ampio.

Il breakout tecnico rafforza le previsioni di prezzo del Chainlink

Per settimane Chainlink ha faticato a superare la resistenza. Tuttavia, una forte pressione d’acquisto ha cambiato le carte in tavola. Secondo il grafico a 4 ore, il Money Flow Index è salito a 76,10, il che indica forti afflussi.

Allo stesso tempo, l’indicatore Bull Bear Power è diventato positivo, mostrando una maggiore domanda da parte degli acquirenti.

L’indice del flusso di denaro mostra un ritorno del sentiment positivo | Fonte: TradingView

Questo breakout ha creato un nuovo livello di supporto vicino a 21,90 dollari. Se i tori riusciranno a difendere quest’area, LINK potrebbe testare la resistenza a 27,15 dollari nel breve termine. Gli analisti ritengono inoltre che la forza dell’asset al di sopra di questa fascia possa aprire la strada a un movimento verso i 30,99 dollari.

Storicamente, la rottura di un cuneo discendente tende a rappresentare la fine dei trend ribassisti. Il modello in corso a LIN indica che la recente fase di correzione potrebbe essere terminata.

L’applicazione dell’ETF in scala di grigi aumenta l’ottimismo

La proposta di ETF di Grayscale è stata un altro punto di discussione importante per il modo in cui espande l’accesso istituzionale alle altcoin oltre a Bitcoin ed Ethereum. Se approvato, il fondo verrebbe negoziato sul NYSE Arca con il ticker GLNK e Coinbase Custody Trust Company potrebbe fungere da depositario.

Grayscale presenta domanda per un nuovo ETF Chainlink | Fonte: X

Questa mossa dimostra il continuo interesse per i prodotti di investimento strutturati in criptovalute. Il fatto che Grayscale abbia puntato su Chainlink significa che sta scommettendo che la domanda di soluzioni oracolari decentralizzate continuerà a crescere.

Il deposito stesso ha aiutato il sentiment finora e sta rafforzando l’opinione che LINK possa essere pronto per un forte rally.

L’accumulo di supporti per catene sostiene la previsione di prezzo

Oltre alle notizie sull’ETF, i dati sulla catena mostrano che gli investitori stanno aggiungendo attivamente alle loro posizioni LINK.

Il rapporto di accumulazione dei detentori è salito di recente al 51,32% e mostra che l’attività di acquisto netto è stata forte ultimamente. Storicamente parlando, i rapporti superiori al 50% indicano che i partecipanti tengono piuttosto che vendere.

Questo parametro è importante perché mostra la convinzione degli investitori attivi. Un accumulo sostenuto riduce la pressione di vendita, restringe l’offerta e può creare le condizioni per un aumento dei prezzi.

Il grafico giornaliero conferma la struttura rialzista

Secondo il timeframe giornaliero, Chainlink ha rotto il limite superiore di un modello a cuneo discendente. Questa struttura di inversione segna solitamente la fine di una tendenza al ribasso e l’inizio di una tendenza al rialzo.

Ali dice che un ritorno verso i 100 dollari potrebbe essere in gioco | Fonte: X

Secondo Ali Martinez, tuttavia, la formazione di LINK è più un triangolo simmetrico che resiste da anni. Ciò significa che se LINK riesce a superare il livello di prezzo di 26,52 dollari, potrebbe salire fino a 30,99 dollari.

Se ciò dovesse accadere, gli analisti vedono nel livello di prezzo di 44 dollari la prossima zona di resistenza, prima del livello di prezzo di 100 dollari.

Nonostante il miglioramento delle prospettive, alcuni rischi potrebbero rallentare i progressi. Ad esempio, la mancata tenuta dell’attuale supporto potrebbe innescare nuove vendite. Un rifiuto della resistenza a 26 dollari potrebbe inoltre riportare LINK a intervalli più bassi, e 18,09 dollari è già stato identificato come la prossima zona di supporto.

Anche le condizioni macro e gli sviluppi normativi possono influenzare il sentiment, soprattutto con il proseguimento del processo di revisione degli ETF. Gli investitori dovrebbero quindi monitorare questi fattori esterni insieme ai segnali tecnici.

LINK punta al rialzo grazie alla svolta del sentiment

Le previsioni sui prezzi di Chainlink appaiono ora più rosee rispetto agli ultimi mesi. Il deposito dell’ETF di Grayscale e l’accumulo crescente di titolari dovrebbero creare una configurazione favorevole per LINK.

Anche se ci sono alcuni rischi, la continua forza del mercato potrebbe spingere LINK verso i 30 dollari nel breve termine e forse verso i 44 dollari nel lungo termine.