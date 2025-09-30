Previsione del prezzo di SEI: SEI può rompere la resistenza per raggiungere $0,65?

Punti chiave

Il SEI si mantiene al di sopra di un importante supporto e mostra segni di forza.

Gli analisti indicano la resistenza tra 0,40 e 0,45 dollari come il prossimo ostacolo principale.

Un breakout potrebbe portare SEI su livelli massimi vicini a 0,60 dollari e forse anche a 0,65 dollari.

SEI ha rimbalzato con forza dai livelli di supporto e ora si sta muovendo in una zona di prezzo “make it or break it”. Gli analisti stanno ora osservando i livelli di resistenza e la domanda è se SEI possa mantenere la sua posizione e spingersi verso obiettivi di prezzo più elevati.

L’asset è attualmente scambiato vicino alla fascia di 0,30 dollari e si muove tra il supporto a 0,25-0,26 dollari e la resistenza a 0,40-0,45 dollari.

Questa zona determinerà la prossima mossa importante del token. Se gli acquirenti riusciranno a superare la resistenza, gli analisti ritengono che potrebbero entrare in gioco obiettivi a 0,60 e persino a 0,65 dollari.

Un minimo più alto mostra la forza del prezzo di SEI

Uno dei segnali più interessanti per SEI è la formazione di un minimo superiore intorno a 0,2161 dollari. Questa struttura ha storicamente segnato l’inizio dei trend rialzisti e ha suscitato l’interesse dei trader.

L’analista Michaël van de Poppe, molto seguito, ha indicato questa configurazione come un segnale rialzista. Secondo i dettagli di un recente post, ha notato che SEI potrebbe salire di oltre il 100% se riuscisse a superare la zona di resistenza vicino a 0,40 dollari.

Van de Poppe ha notato che Sei sta scambiando al di sopra della sua EMA a 20 settimane, il che rappresenta un segnale fortemente rialzista.

Se si verifica questo superamento della resistenza al di sopra di 0,40 dollari, il conseguente rialzo potrebbe posizionare gli obiettivi a 0,5686 dollari e infine a 0,60 dollari.

Allo stesso tempo, i trader tengono d’occhio il ribasso. Se SEI perde il supporto a 0,25 dollari, è probabile un ritorno all’area di 0,21 dollari.

Ciò rende l’attuale fascia di prezzo una zona molto importante sia per i tori che per gli orsi.

Le prospettive tecniche favoriscono i tori

SEI si sta dimostrando forte anche su periodi più lunghi. Il token si è mantenuto al di sopra della sua media mobile a 20 settimane, come menzionato da van de Poppe. Questo supporto dinamico ha agito come base affidabile e sta rafforzando la fiducia dei trader.

Una forte domanda si è manifestata intorno a 0,216 dollari, dando a SEI una base che ha resistito nonostante i molteplici test. Al rialzo, 0,65 dollari è considerata la prossima zona di resistenza principale.

Sei è scambiata appena sopra la sua EMA a 20 settimane | Fonte: TradingView

Detto questo, un breakout verso questo livello rappresenterebbe un guadagno di quasi il 100% rispetto ai prezzi attuali.

Anche l’analisi dei volumi sostiene la tesi rialzista. I modelli di accumulazione indicano che sia gli investitori retail che quelli istituzionali stanno piantando le tende in vista di un prossimo rally.

Questo tipo di comportamento tende a verificarsi prima di bruschi movimenti dei prezzi verso l’alto.

Rischi di un modello ribassista

Non tutti i segnali sono però orientati al rialzo. Alcuni analisti hanno notato la presenza di una possibile formazione di testa e spalle sul grafico giornaliero del SEI. Questo schema tende a indicare una forza ribassista e, se confermato, potrebbe dare il via a un’inversione di tendenza.

Nel momento in cui scriviamo, SEI è scambiato al di sotto sia dell’EMA a 9 giorni che della SMA a 50 giorni. Questo è un segnale di debolezza a breve termine, nonostante la posizione al di sopra dell’EMA a 20 settimane.

SEI rimane al di sotto delle EMA a 50 e 9 settimane | Fonte: TradingView

Detto questo, se la scollatura del pattern si rompe, il SEI potrebbe ritracciare verso 0,22-0,20 dollari. Tuttavia, se gli acquirenti intervengono con decisione, è possibile un rimbalzo verso 0,30-0,32 dollari.

Ciò significa che i trader dovrebbero stare all’erta. Le prossime sedute potrebbero decidere se il modello ribassista si realizzerà o verrà invalidato da una nuova pressione di acquisto.

Prospettive per il prezzo di SEI

Il SEI si trova attualmente in una fase di svolta. La sua resistenza ai livelli di supporto e la formazione di un minimo superiore danno ai tori motivo di essere ottimisti.

Un breakout al di sopra di 0,40 dollari potrebbe accelerare le cose e portare gli obiettivi di 0,60-0,65 dollari a portata di mano.

Tuttavia, ci sono alcuni rischi da tenere presenti. Un crollo al di sotto di 0,25 dollari potrebbe restituire il volante agli orsi. Per il momento, tuttavia, il prezzo di SEI dipende in larga misura dalla sua capacità di mantenere il supporto e di superare la resistenza.