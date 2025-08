Pepe, Uniswap, remittix: i migliori token Ethereum in sconto

Il mercato delle criptovalute è crollato in seguito all’annuncio del presidente Trump di nuove tariffe a tappeto. Ciò ha innescato oltre 630 milioni di dollari di liquidazioni e un calo del 3,8% della capitalizzazione totale del mercato a 3,75 trilioni di dollari.

I token Ethereum come Pepe Coin e Uniswap sono stati duramente colpiti. Di conseguenza, PEPE è sceso del 23% e UNI del 7,6% in 24 ore. Tuttavia, questa correzione crea rari punti di ingresso per token consolidati ed emergenti.

I progetti incentrati sull’utilità come Remittix (RTX) sono ora le migliori criptovalute da acquistare. Questo sta accadendo mentre il mercato si prende una pausa temporanea. Vediamo cosa dicono i migliori analisti ICO.

Il prezzo di Pepe Coin deve affrontare più pressione: il modello giornaliero mostra una discesa ribassista

Pepe Coin sta scivolando del 30% da un massimo di 7 giorni, rompendo i livelli di supporto e scendendo da 0,0000135 $ a 0,00001 $. Ciò avviene mentre il mercato più ampio si corregge dopo una settimana di folli acquisti che hanno concluso luglio.

Tuttavia, i dati on-chain mostrano segnali promettenti. Le balene di PEPE hanno aumentato le partecipazioni dell’8,2% durante il calo. Inoltre, oltre 47 milioni di dollari sono usciti dagli exchange, indicando accumulo, non vendite dettate dal panico.

Un rimbalzo potrebbe emergere mentre i rischi rimangono, soprattutto se il prezzo perde il supporto a 0,00001 $. Ciò potrebbe essere visto se Bitcoin o meme coin diventano positivi.

Nello scenario inverso, il prezzo di Pepe Coin che sfonda il supporto farà precipitare la principale altcoin a 0,0000091 $. Si tratta di un’ulteriore perdita del 10% rispetto ai prezzi attuali.

Uniswap soffre a causa del rallentamento della DeFi, ma le prospettive a lungo termine sono forti

Uniswap è scivolato a 8,85 $, scendendo al di sotto della sua zona di supporto di 10,10 $. Il settore DeFi sta assistendo a un calo dei volumi di trading poiché gli investitori spostano l’attenzione su un’esposizione agli ETF più semplice.

Il volume giornaliero di UNI è diminuito del 15%, anche se il TVL rimane stabile. Ciò ha segnalato che gli utenti non stanno abbandonando il protocollo, ma stanno solo negoziando di meno.

Nonostante l’attuale debolezza, i fondamentali di Uniswap rimangono forti. Il prossimo aggiornamento v4 di Uniswap mira ad aumentare l’efficienza del capitale. Inoltre, l’RSI di UNI è vicino a 40, suggerendo che si sta avvicinando al territorio di ipervenduto.

Se Ethereum si riprende di nuovo, i prezzi di Uniswap potrebbero riconquistare 12-15 $. Ciò potrebbe verificarsi principalmente perché la sua portata multichain e le funzionalità di governance guadagnano più trazione.

Remittix è la criptovaluta di crescita del 2025 che attrae denaro intelligente

Oggi, la maggior parte dei token DeFi si concentra sullo yield farming. Remittix, tuttavia, consente anche trasferimenti crypto-to-bank quasi istantanei in oltre 30 paesi. Ciò rende questo progetto Defi di punta una soluzione utility-first e preziosa nel mondo reale.

I suoi strumenti aziendali consentono istantaneamente ai commercianti di ricevere regolamenti fiat da pagamenti crypto, con conformità integrata e rendicontazione fiscale. Ciò ha posizionato Remittix come una delle migliori altcoin per il 2025 e la migliore prevendita di criptovalute per i migliori investitori ICO.

Caratteristiche chiave che rendono Remittix la prossima criptovaluta ad alta crescita

Risolvere un problema di pagamenti nel mondo reale da 19 trilioni di dollari

Trasferimenti diretti crypto-to-bank in oltre 30 paesi

Token utility-first che alimenta il volume di transazioni reali

Verificato da CertiK — costruito con fiducia e trasparenza

Supportato da infrastrutture funzionanti, non vaporware

Remittix ha lanciato una campagna di premi per la comunità da 250.000 $. Attenuerà la più ampia correzione dei token Ethereum per i suoi primi detentori.

Questa iniziativa ha guidato l’adozione prima del lancio del wallet nel terzo trimestre. D’altra parte, offre ai partecipanti premi tramite referral, contenuti e coinvolgimento.

È probabile che presto arriveranno le quotazioni sugli exchange centralizzati e il volume delle transazioni è destinato ad aumentare. Remittix si distingue come una delle migliori scommesse asimmetriche in questo reset del mercato.

Scopri il futuro di PayFi con Remittix dando un’occhiata al loro progetto qui:

Sito web: https://remittix.io/

Social: https://linktr.ee/remittix

Giveaway da 250.000 $: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway