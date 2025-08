Obiettivi di prezzo di XRP: 5 $ in 5 settimane, mentre Remittix a 0,09 $ punta ancora più in alto nel 2025

Il prezzo di XRP sta facendo notizia. Gli analisti hanno previsto una potenziale corsa a 5 $ nelle prossime settimane. Il rinnovato ottimismo riguardo alle approvazioni degli ETF e gli sviluppi giudiziari positivi stanno incoraggiando gli analisti a fare queste previsioni sul prezzo di XRP. Con gli addetti ai lavori di Ripple che accennano a nuove partnership e sblocchi di token imminenti, XRP ha riacquistato slancio.

Nel frattempo, una nuova alternativa a Ethereum, Remittix, sta guadagnando silenziosamente seria attenzione. Nonostante sia scambiata al di sotto di 0,10 $, questa gemma a bassa capitalizzazione offre strumenti di rimessa veloci, utilità cross-chain e una base di utenti in crescita. Offre tutte queste cose prima del lancio del suo wallet. Questo nuovo arrivato offre molti vantaggi che le reti tradizionali non hanno. Ecco perché potrebbe salire molto più velocemente dei suoi concorrenti tradizionali.

Previsione del prezzo di XRP: lo slancio degli ETF potrebbe spingere il rally a 5 $

XRP si è ripreso dai recenti minimi di 2,75 $, salendo a circa 3,00 $ mentre gli acquirenti anticipano chiarezza normativa. CoinDesk riporta che i principali wallet hanno ricominciato ad accumulare, segnalando una rinnovata fiducia.

Gli analisti di Bitget prevedono un breakout e un possibile picco a 5 $ se emergono sentenze SEC favorevoli e aumenta la domanda istituzionale. XRP ha dimostrato di avere il potenziale per intraprendere grandi rally e potrebbe fare ciò che gli analisti credono. Al contrario, l’analista di criptovalute, Ali Martinez, ha affermato che il rapporto MVRV per XRP ha mostrato un death cross. Suggerisce che una correzione più ripida potrebbe essere in corso.

Migliore criptovaluta da acquistare: perché Remittix supera le narrative dei meme

In mezzo alla speculazione sul prezzo di XRP, Remittix (RTX) si distingue come un progetto DeFi orientato agli sviluppatori e pensato per l’uso globale. È un wallet mobile, che sarà disponibile dal terzo trimestre del 2025. Remittix ha rivelato questo wallet ricco di funzionalità di recente. Consente trasferimenti quasi istantanei con basse commissioni sul gas. Con le funzionalità di staking di criptovalute e l’accesso cross-chain, alcuni utenti iniziali considerano RTX la migliore criptovaluta da acquistare.

Perché Remittix è la migliore criptovaluta da acquistare ora

Costruito per i pagamenti globali, non per l’hype

Tassi di cambio FX trasparenti soddisfano le esigenze del mondo reale

Remittix si concentra sull’infrastruttura costruita per l’adozione e la longevità

Remittix si classifica tra i progetti di criptovalute in arrivo, specialmente per coloro che cercano criptovalute con utilità reale, progetti di criptovalute a basse commissioni sul gas e criptovalute che risolvono problemi del mondo reale.

Mentre il caso di XRP si conclude, solo allora il prezzo potrebbe reagire. Remittix, tuttavia, sta già fornendo strumenti. Ha rivelato il sistema di wallet e un audit di CertiK è stato anche completato. Ha mostrato crescita su Telegram e Discord e offre strutture di incentivi per lo staking e i referral, tutto prima della quotazione.

Molti lo stanno definendo una nuova altcoin da tenere d’occhio e un contendente per la prossima grande altcoin del 2025, con i primi utenti che si posizionano per la crescita man mano che l’adozione di DeFi si espande.

Il rally di XRP è programmato, mentre Remittix offre longevità

L’attuale configurazione del prezzo di XRP suggerisce un possibile aumento verso i 5 $ nelle prossime settimane. Questo percorso sembra plausibile se Ripple ottiene chiarezza legale e il supporto istituzionale si materializza. Tuttavia, i tempi rimangono incerti e legati a eventi esterni.

Con la rivelazione del wallet, l’utilità di rimessa globale, i livelli di staking e un omaggio di 250.000 $, Remittix è più che parole; è infrastruttura in azione concreta. Questo lo rende una scelta interessante per chiunque cerchi la prossima grande altcoin, una criptovaluta con potenziale di reddito passivo o semplicemente il miglior investimento a lungo termine in criptovalute con sostanza alle spalle.

Scopri il futuro di PayFi con Remittix dando un’occhiata al loro progetto qui:

Sito web: https://remittix.io/

Social: https://linktr.ee/remittix

Omaggio di 250.000 $: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway