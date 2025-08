Notizie su Ethereum: il prezzo si ritira mentre il supporto di whale e istituzioni diminuisce

Punti chiave

Ethereum è sceso di quasi il 10% dal suo recente massimo di 3.800 $ a causa dell’aumento della pressione di vendita.

Il netflow delle whale è crollato del 339%, il che indica che i principali detentori si stanno ritirando.

Anche l’open interest nei future su ETH sul CME è diminuito, indicando una minore attività istituzionale.

Le notizie su Ethereum di una corsa rialzista a 4.000 $ sembrano aver raggiunto un muro. Ciò avviene dopo un forte rally di luglio che ha visto la seconda criptovaluta più grande salire di oltre il 50%.

Ad oggi, agosto è iniziato con un significativo cambio di tendenza. ETH è tornato a circa 3.620 $ al momento della scrittura, in calo di quasi il 10% dal suo recente massimo di 3.800 $.

Notizie su Ethereum: l’interesse di whale e istituzioni per ETH diminuisce

Le notizie su Ethereum indicano che gli investitori su larga scala si stanno ritirando e la cosa inizia a farsi sentire. Ad esempio, l’open interest di Ethereum nei future sul Chicago Mercantile Exchange (CME) è diminuito ultimamente.

Secondo i dati di Glassnode, questa metrica è scesa a un minimo di 6,2 miliardi di dollari in cinque giorni. Quindi, perché è importante? Tanto per cominciare, è importante perché gli investitori istituzionali spesso utilizzano i future del CME.

La maggior parte degli investitori che lo utilizzano è alla ricerca di un’esposizione regolamentata a ETH. Quando l’open interest diminuisce, tende a significare che l’appetito degli investitori si sta affievolendo.

Senza tale pressione di acquisto, il prezzo di Ethereum potrebbe faticare a rimanere a galla. Allo stesso modo, anche le whale sembrano ritirarsi. I dati di IntoTheBlock mostrano che il deflusso dei grandi detentori di Ethereum è aumentato di quasi il 200% nell’ultima settimana.

L’aumento in corso del netflow dei grandi detentori | Fonte: IntoTheBlock

Si pensi a questa metrica come a una che misura il comportamento di vendita dei wallet con oltre l’1% dell’offerta di ETH. Quando scende in questo modo, significa che le whale hanno messo in pausa il loro accumulo.

Peggio ancora, potrebbero scaricare le loro partecipazioni. Questa mancanza di convinzione da parte dei grandi player è un’ulteriore ragione per i nervosismi del mercato attuale.

Notizie su Ethereum: il prezzo scivola verso le principali zone di supporto

Le notizie su Ethereum suggeriscono che l’azione dei prezzi mostra questa debolezza del sentiment. Nelle ultime 24 ore, ETH è sceso da 3.800 $ a 3.518 $ prima di riprendersi leggermente a 3.620 $.

Durante questo calo, il volume degli scambi è aumentato del 17%, il che è tipicamente un campanello d’allarme. Sebbene l’impennata del volume degli scambi possa essere un segnale di accumulo, è anche preoccupante se combinata con un calo dei prezzi.

Ethereum affronta la sua liquidazione più dura degli ultimi anni | Fonte: X

Secondo i dati di Coinglass, Ethereum ha anche affrontato una delle liquidazioni più dure di sempre. Le notizie su Ethereum indicavano che i tori di ETH stanno perdendo 233 milioni di dollari.

Queste liquidazioni superano di quasi il doppio i 134 milioni di dollari di Bitcoin. Ciò è dovuto principalmente al fatto che gli investitori si aspettavano generalmente una rottura dei prezzi al di sopra della zona dei 4.000 $ (che non si è mai concretizzata). Se Ethereum scende al di sotto del suo livello di supporto di 3.524 $, potrebbe scendere ulteriormente a circa 3.314 $.

Non tutte le speranze sono perdute, però. Se la domanda ritorna e gli acquisti riprendono, ETH potrebbe rimbalzare per testare nuovamente 3.859 $. Potrebbe anche sfidare di nuovo la resistenza psicologica a 4.000 $.

I fattori macro aggiungono benzina sul fuoco

Ethereum non è l’unica criptovaluta a subire pressioni. Anche Bitcoin è sceso a 113.400 $. È in calo dai massimi vicino a 120.000 $. D’altra parte, anche asset come XRP e Dogecoin sono diminuiti.

Secondo Coinglass, in sole 24 ore si sono verificate liquidazioni di criptovalute per oltre 900 milioni di dollari. Di questi, oltre 823 milioni di dollari sono posizioni lunghe. Questo è un chiaro segno che i milioni stanno spazzando via le scommesse rialziste in tutto il mercato.

Ethereum guida il bagno di sangue | Fonte: Coinglass

Quindi, perché la svendita? Diverse ragioni per il declino del mercato in corso includono il deludente rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti. Tale rapporto ha portato al licenziamento del funzionario che lo ha pubblicato.

Nel frattempo, la Casa Bianca ha anche annunciato nuove tariffe a tappeto, peggiorando le tensioni commerciali. Infine, la crescente pressione militare derivante dalle notizie secondo cui i sottomarini nucleari sono stati riposizionati vicino alle acque russe potrebbe aver creato anche tensione.

Combinati, questi sviluppi hanno probabilmente creato la bomba ribassista che è esplosa e ha tirato i mercati sott’acqua.