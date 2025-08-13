Metaplanet espande le partecipazioni in BTC a 1,85 miliardi di dollari dopo l’ultimo acquisto

Punti chiave

La giapponese Metaplanet ha aggiunto al suo tesoro altri 518 BTC per un valore di 61,4 milioni di dollari. Ora detiene un totale di 18.113 BTC.

La strategia Bitcoin della società ha prodotto un rendimento in BTC del 468,1% quest’anno.

L’azienda finanzia i suoi acquisti senza indebitamento o diluizione, come lo è la Strategia.

Metaplanet ha fatto un altro tuffo nelle acque di Bitcoin con un ulteriore acquisto di 518 BTC. L’acquisizione è avvenuta per circa 61,4 milioni di dollari. La società quotata alla Borsa di Tokyo ha annunciato che l’acquisto è stato effettuato a un prezzo medio di 118.519 dollari per moneta.

Ciò significa che la società dispone di una riserva totale di Bitcoin pari a 18.113 BTC. Il suo valore è di circa 1,85 miliardi di dollari in base agli attuali prezzi di mercato.

I dettagli dell’ultima acquisizione di Bitcoin da parte di Metaplanet

Secondo quanto dichiarato, l’acquisto di 518 BTC è costato 9,086 miliardi di yen, ovvero 61,4 milioni di dollari americani. Quest’ultimo acquisto ha portato l’investimento totale in Bitcoin di Metaplanet a circa 270,364 miliardi di yen. L’azienda ha effettuato l’acquisto a un prezzo medio di 101.911 dollari per Bitcoin.

MetaPlanet acquisisce altri 518 miliardi di BTC | Fonte: X

Metaplanet diventa così uno dei maggiori detentori di Bitcoin al mondo. La società condivide questo palcoscenico con altri cinque monoliti del Bitcoin, come MicroStrategy e Marathon Digital. L’accumulo aggressivo della società fa parte della sua strategia di operazioni di tesoreria di Bitcoin.

L’operazione è stata avviata nel dicembre dello scorso anno. Finora i finanziamenti per questi acquisti provengono da un mix di emissioni azionarie, obbligazioni a tasso zero, warrant e ricavi operativi.

Il finanziamento creativo sostiene la crescita

L’approccio di Metaplanet al finanziamento degli acquisti di Bitcoin si è fatto notare per la sua creatività. L’azienda utilizza strumenti di capitale a basso costo ed evita un forte indebitamento, riducendo al minimo la diluizione degli azionisti.

Questo approccio altamente disciplinato ha permesso un accumulo aggressivo di Bitcoin senza compromettere la stabilità finanziaria. Gli investitori stanno ora monitorando la strategia, considerando la società come un titolo proxy Bitcoin ad alta convinzione.

Il rendimento del BTC mostra una forte performance

Il rendimento in BTC è una delle metriche più popolari per monitorare la strategia di Metaplanet. Questa metrica misura la variazione percentuale di Bitcoin per azione interamente diluita, meno gli effetti dell’emissione di nuove azioni.

Il dato mostra chiaramente come la società stia incrementando le proprie partecipazioni in Bitcoin. In particolare, dal 1° luglio al 12 agosto, il rendimento della società in BTC è stato del 26,5%. I risultati precedenti sono stati ancora più impressionanti: il quarto trimestre dello scorso anno ha raggiunto il 309,8% e il secondo trimestre il 129,4%.

Su base annua, il rendimento di BTC ha raggiunto un impressionante 468,1%. Nel trimestre in corso il guadagno di BTC è stato calcolato in 3.549 BTC. Ciò equivale a un guadagno in BTC ¥ di 63,195 miliardi di yen.

Effetti sul mercato e prospettive strategiche

L’accumulo di Bitcoin di Metaplanet dimostra una grande fiducia nella forza dell’asset nel lungo periodo. Il suo approccio funziona bene con le società che adottano il Bitcoin come copertura contro l’inflazione e la svalutazione della moneta.

Gli analisti del settore ritengono che i metodi di Metaplanet siano simili alla strategia a lungo termine di MicroStrategy, ma con una maggiore enfasi sulla raccolta creativa di capitali.

Il ricorso a obbligazioni a tasso zero e a strumenti azionari ha permesso a Metaplanet di mantenere la flessibilità finanziaria. Allo stesso tempo, sta perseguendo un’accumulazione aggressiva. La direzione di Metaplanet ha dichiarato che la strategia di acquisizione di Bitcoin continuerà.

Potrebbe anche utilizzare più strumenti di finanziamento per questi acquisti, per approfittare delle condizioni di mercato ora favorevoli. Se il prezzo del Bitcoin continuerà a salire, Metaplanet potrebbe salire ancora di più nella classifica delle aziende.

Il ruolo di Bitcoin nella trasformazione di Metaplanet

Il passaggio di Metaplanet a Bitcoin, avvenuto alla fine dello scorso anno, ha rappresentato un cambiamento importante nella sua identità aziendale. Un tempo l’azienda era un’attività incentrata sull’ospitalità. Tuttavia, ora è riconosciuta come uno dei maggiori partecipanti istituzionali nello spazio delle criptovalute.

Questo dimostra un cambiamento più ampio del mercato, dove il Bitcoin è visto più come un asset strategico di riserva. Metaplanet, aggiungendo 518 BTC alle sue riserve, ha ribadito il suo impegno nei confronti del Bitcoin come parte del suo modello di business.

Questa mossa colloca Metaplanet tra gli acquirenti aziendali di Bitcoin più aggressivi. Ciò ha rafforzato la presenza del Giappone nell’adozione delle criptovalute.