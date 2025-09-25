L’investimento in oro da 50 milioni di dollari di El Salvador segnala un cambiamento nella strategia del Bitcoin

Punti chiave

El Salvador ha acquistato 50 milioni di dollari in oro, la prima mossa del genere dal 1990.

Il Paese detiene attualmente oltre 6.200 BTC, il che dimostra una duplice scommessa sull’oro e sul Bitcoin.

La diversificazione mostra un nuovo approccio alla riserva, che fonde asset tradizionali e digitali.

Il recente acquisto di oro da 50 milioni di dollari da parte di El Salvador ha attirato l’attenzione dei media. Questo acquisto è interessante perché è la prima volta in 35 anni che il Paese ha ampliato le proprie riserve auree. È anche interessante per una nazione già riconosciuta per la sua audace strategia Bitcoin.

Il governo, guidato dal presidente Nayib Bukele, ha costantemente promosso l’adozione di Bitcoin dal 2021. Questa nuova acquisizione dimostra che Bukele sta adottando un approccio più equilibrato alla gestione della tesoreria. Un approccio che lavora con beni digitali e beni fisici.

Perché El Salvador ha comprato oro ora

La Central Reserve Bank ha confermato l’acquisto di 13.999 once d’oro, per un valore di circa 50 milioni di dollari. Questa mossa ha portato il totale delle riserve auree del Paese a 58.105 once. Il valore è di circa 207 milioni di dollari.

El Salvador acquista oro per 50 milioni di dollari: X

Anche le condizioni macroeconomiche generali contribuiscono a spiegare la tempistica. Le banche centrali di tutto il mondo stanno acquistando oro a tassi storici. L’incertezza dei mercati, i possibili tagli dei tassi d’interesse statunitensi a settembre e i prezzi dell’oro a livelli record sono tutti elementi probabili.

El Salvador probabilmente ridurrà la sua dipendenza da un singolo asset acquistando e detenendo oro.

Cosa significa per le riserve di Bitcoin

El Salvador detiene attualmente oltre 6.283 BTC, per un valore di oltre 750 milioni di dollari. Queste disponibilità hanno generato un profitto di oltre il 150% da quando il Paese ha iniziato ad acquistare quotidianamente Bitcoin nel 2022. Recentemente, il governo ha anche trasferito i suoi Bitcoin in 14 portafogli separati.

Ogni portafoglio non può contenere più di 500 BTC. È stato progettato per proteggere da possibili rischi futuri, come le minacce dell’informatica quantistica. Questo approccio dimostra che, nonostante i forti rendimenti, il governo conosce le vulnerabilità del Bitcoin.

L’oro sta ora agendo da stabilizzatore nelle casse di El Salvador. Mentre il Bitcoin è sceso del 6% quest’anno, l’oro è salito del 16%. La detenzione di entrambi gli asset assicura che le riserve del Paese traggano beneficio sia che gli investitori cerchino sicurezza sia che inseguano la crescita.

Bilanciare oro e Bitcoin per le riserve nazionali

La strategia del presidente Bukele mostra una tendenza più generale. Piuttosto che affidarsi esclusivamente al Bitcoin, El Salvador sta diversificando le attività tradizionali. Questa mossa potrebbe rassicurare istituzioni come il FMI. In passato hanno espresso preoccupazione per la forte dipendenza del Paese dalle sole criptovalute.

La diversificazione pone inoltre El Salvador come modello per le economie future. L’abbinamento tra la volatilità del Bitcoin e la stabilità dell’oro crea una strategia di riserva equilibrata. Questo approccio costituisce un precedente per altre nazioni che stanno esplorando la gestione ibrida degli asset.

Effetti sulle imprese cripto-friendly in El Salvador

L’acquisto di oro va oltre le riserve. Ha un impatto diretto sulle imprese che operano secondo le nuove leggi finanziarie del Paese.

Ad esempio, la legge sulle banche d’investimento del Paese considera ora l’oro come parte delle attività liquide per la qualificazione degli investitori. Inoltre, gli investitori devono detenere almeno 250.000 dollari in attività liquide, che ora possono includere l’oro insieme al Bitcoin.

El Salvador ha recentemente approvato la legge sulle banche d’investimento | Fonte: X

Inoltre, i fornitori di servizi di asset digitali devono essere in possesso di licenze ai sensi della Digital Assets Issuance Law. Queste licenze prevedono requisiti rigorosi in materia di antiriciclaggio e di conoscenza del cliente.

Le società cripto-friendly hanno ora obblighi molto più grandi, ma godono anche di una maggiore legittimità. Nel complesso, l’aggiunta dell’oro ai requisiti normativi di El Salvador potrebbe aumentare la fiducia degli investitori e attrarre maggiori capitali.

Il futuro ibrido delle riserve

Per concludere, l’acquisto di oro da 50 milioni di dollari da parte di El Salvador è più di un semplice richiamo all’attenzione. Dimostra che il Paese predilige una strategia a lungo termine basata sulla diversificazione.

El Salvador, detenendo sia oro che Bitcoin, sta garantendo la stabilità e al contempo la crescita. Questo modello ibrido può influenzare il modo in cui altri Paesi affrontano la gestione delle riserve. Combina l’affidabilità degli asset tradizionali con l’avanguardia dell’innovazione digitale.