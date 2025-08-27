Le balene di Cardano si muovono: Il prezzo di ADA può superare presto 1 dollaro?

Punti chiave

Cardano mantiene il supporto a quasi 0,84 dollari, mentre si attende un breakout al di sopra di 1 dollaro.

L’accumulo di balene e gli afflussi istituzionali mostrano un aumento della fiducia nell’ADA.

La crescita della catena con oltre 112 milioni di transazioni sostiene il potenziale a lungo termine.

Il prezzo di Cardano è rimasto stabile nonostante i segnali di mercato contrastanti provenienti dai grafici e dai dati sulla catena. Nel momento in cui scriviamo, ADA era scambiato intorno al livello di 0,86 dollari, dopo aver guadagnato leggermente terreno nelle ultime 24 ore.

Il token è sceso di oltre il 12% sul grafico settimanale. Tuttavia, gli analisti ritengono che la sua struttura sia ancora costruttiva.

L’accumulo di balene sostiene il prezzo di Cardano

L’attività delle balene e i forti afflussi istituzionali hanno alimentato costantemente il dibattito. Secondo Ali Charts, nelle ultime due settimane i grandi investitori hanno accumulato oltre 150 milioni di ADA.

Questi movimenti sono spesso il segnale che i grandi operatori si stanno organizzando in vista di un rally. Ciò significa che l’attuale zona di prezzo di Cardano sta spingendo le balene ad agire.

Le balene hanno comprato milioni di Cardano nelle ultime due settimane | Fonte: X

Storicamente, l’accumulo di balene tende a rafforzare la fiducia in un asset e può essere un’importante fonte di sostegno durante l’incertezza.

Ciò significa che l’ADA potrebbe rimanere stabile al livello di prezzo attuale. In tal caso, le balene potrebbero contribuire ad assorbire la pressione di vendita e dare il via a un rialzo.

Afflussi istituzionali e struttura del mercato

Oltre alla vendita al dettaglio e alle azioni delle balene, anche l’interesse istituzionale per ADA è in aumento. Ad esempio, i dati forniti da Mintern mostrano un afflusso di circa 73 milioni di dollari in ADA solo quest’anno. Inoltre, gli istituti detengono attualmente più di 900 milioni di dollari in custodia.

Gli afflussi istituzionali nella rete Cardano sono stati forti ultimamente | Fonte: X

Gli analisti ritengono che le istituzioni siano attratte da liquidità, infrastrutture solide e valore a lungo termine. Cardano soddisfa questi requisiti e le sue commissioni di transazione sono tra le più basse nel settore delle criptovalute.

La blockchain Cardano continua a elaborare milioni di transazioni al giorno e l’attività di sviluppo è aumentata.

Modelli di prezzo e setup tecnico di Cardano

Secondo i grafici, il prezzo dell’asset si sta muovendo all’interno di un modello di canale ascendente. Questa struttura tende a precedere le prosecuzioni al rialzo, con il livello di breakout ora a circa 0,91 dollari.

In altre parole, se ADA supererà questa barriera, gli analisti si aspettano che il token possa testare una cifra compresa tra 1,01 e 1,10 dollari.

Il trading di Cardano all’interno di un canale ascendente mostra che i tori sono in controllo | Fonte: TradingView

Tuttavia, il supporto a 0,83 dollari è diventato importante per l’asset. Qualsiasi rottura al di sotto di questo livello di prezzo invaliderebbe il modello rialzista e potrebbe trascinare l’ADA verso il livello di prezzo di 0,70 dollari.

Le posizioni lunghe si sono accumulate pesantemente tra 0,83 e 0,85 dollari. Un crollo da qui potrebbe anche innescare una compressione dei long. Se ciò accadesse, potrebbe aggiungere volatilità al mercato e peggiorare qualsiasi movimento al ribasso.

La crescita in catena aggiunge forza a lungo termine

Le metriche della rete di Cardano mostrano che l’asset è ancora forte. Solo quest’anno, la blockchain ha elaborato oltre 112 milioni di transazioni. Le commissioni medie delle transazioni sono rimaste al di sotto di 0,25 dollari. Cardano è una delle reti più economiche da utilizzare su scala.

Gli analisti ritengono che il prossimo test importante per ADA sia tra 0,84 e 1,00 dollari. Se la criptovaluta riuscisse a mantenere questo livello di prezzo, la tendenza rialzista rimarrebbe intatta. Inoltre, un breakout confermato al di sopra di 1,20 dollari potrebbe aprire la strada alla resistenza intorno a 1,50 dollari.

Per il momento, ADA si trova in una fase di svolta. Le balene si stanno accumulando per qualche motivo e i segnali sulla catena mostrano segni di una spinta verso l’alto. Tutto ciò significa che ci sono gli ingredienti per un movimento più grande, nonostante la lentezza di ADA.

La volatilità a breve termine non può essere ignorata, soprattutto se le posizioni lunghe con leva iniziano a liberarsi. Gli acquirenti possono difendere gli attuali livelli di prezzo di Cardano e la criptovaluta riesce a superare 0,91 dollari. Le possibilità di recuperare 1 dollaro aumenteranno di molto.