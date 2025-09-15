Le altcoin sono ora al livello più ipervenduto di sempre, dice l’analista

Punti chiave

Il Bitcoin ha formato una croce d’oro, che è un ottimo segnale per un ritorno rialzista.

Secondo gli analisti, le altcoin sono a livelli storicamente ipervenduti e stanno accennando a un’inversione di tendenza.

I trader osservano l’RSI e le medie mobili per avere conferma di un rimbalzo del mercato.

Il Bitcoin ha formato di recente un golden cross, un segnale tecnico spesso legato a forti rally dei prezzi. Questo incrocio dorato si è verificato proprio quando la media mobile a 50 giorni è salita sopra la media mobile a 200 giorni.

Allo stesso tempo, gli analisti sottolineano che il mercato delle altcoin è attualmente al livello più ipervenduto della storia.

Detto questo, il mercato generale potrebbe essere orientato verso una possibile impennata a breve.

Le altcoin sono più che mai ipervendute

Mentre la crescita del Bitcoin sta mostrando forza, le altcoin stanno raccontando una storia diversa. Gli analisti hanno recentemente notato che il mercato delle altcoin è “il più ipervenduto di sempre”.

Le letture dell’indice di forza relativa (RSI) su più timeframe sono scese al di sotto di 30 e hanno confermato che il mercato sta effettivamente subendo un’estrema pressione di vendita.

Le altcoin sono attualmente al livello di ipervenduto più alto della storia | Fonte: X

L’Altcoin Season Index (ASI), che misura i margini tra Bitcoin e altcoin, si attesta attualmente a 45/100. Storicamente, il mercato delle altcoin si è avvicinato al valore di 50/100 poco prima di importanti rally in almeno due passate corse al rialzo. In entrambi i periodi, il dominio delle altcoin è aumentato a causa della rotazione dei capitali dal Bitcoin.

In particolare, Ethereum sta mostrando una certa forza. L’afflusso di ETF per oltre 9 miliardi di dollari ha fatto salire la sua quota di mercato al 57,3%. Il rapporto ETH/BTC è inoltre uscito da un intervallo di lungo periodo, il che indica che Ethereum potrebbe iniziare a sovraperformare nei prossimi mesi.

Solana ha attirato ultimamente 1,72 miliardi di dollari di capitale istituzionale, mentre gli utenti attivi giornalieri sono aumentati del 20% nonostante i prezzi più bassi.

Questi segnali indicano che l’attività on-chain sta resistendo, anche durante i periodi di crisi.

Implicazioni per il trading e livelli di prezzo da tenere d’occhio

La croce d’oro da sola non è sufficiente a confermare una tendenza. Gli operatori stanno ancora osservando se il Bitcoin riesce a mantenersi al di sopra della media mobile a 200 giorni con un volume in aumento. Ciò significa che un forte movimento con un forte supporto convaliderebbe il segnale rialzista.

I trader di Altcoin sono anche alla ricerca di un aumento dell’RSI sopra 30 mentre il prezzo mostra una divergenza positiva.

Gli analisti sono alla ricerca di una ripresa dell’RSI con volumi elevati: TradingView

Questa combinazione si è storicamente verificata prima dell’esaurimento delle vendite e potrebbe essere da tenere d’occhio. I dati sulla catena sostengono già questa visione e mostrano un calo delle riserve di scambio e un aumento dell’accumulo di balene.

Ethereum è attualmente scambiato vicino a 4.500 dollari e ha volumi di scambio giornalieri di 15 miliardi di dollari. Detto questo, se la criptovaluta continuerà a mantenere questo livello, potrebbe arrivare un rally verso i 5.000 dollari nel breve termine.

Driver generali del mercato

Le condizioni macro potrebbero essere importanti per confermare il rimbalzo. Se la Federal Reserve mostrerà segni di apertura a un taglio dei tassi nel corso dell’anno, la liquidità potrebbe confluire in asset di rischio come le criptovalute.

L’adozione istituzionale è un altro fattore trainante. Gli ETF Bitcoin detengono oggi 139 miliardi di dollari di asset in gestione e hanno registrato afflussi costanti. Storicamente, l’aumento della liquidità del Bitcoin tende a riversarsi sulle altcoin durante le fasi rialziste.

Il mercato degli ETF Bitcoin conta attualmente più di 139 miliardi di dollari di patrimonio netto totale | Fonte: Soso Value

Anche le correlazioni con i mercati tradizionali sono un altro parametro da tenere d’occhio. L’attuale correlazione del Bitcoin con l’S&P 500 è pari a 0,7. Ciò significa che qualsiasi movimento positivo dei titoli azionari potrebbe innescare guadagni per le criptovalute. Ciò significa che qualsiasi movimento positivo nelle azioni potrebbe innescare guadagni per le criptovalute.

Cosa devono osservare i trader

I trader dovrebbero monitorare metriche come i recuperi RSI, i picchi di volume e le divergenze di prezzo in Bitcoin e altcoin. I breakout al di sopra dei livelli di resistenza nelle coppie ETH/BTC potrebbero confermare un cambiamento di momentum verso le altcoin.

Progetti blue-chip come Ethereum, Solana, Chainlink e Uniswap possono rappresentare entrate più sicure rispetto ai token più piccoli. Questi asset tendono a riprendersi più velocemente durante i rimbalzi del mercato e potrebbero essere da tenere d’occhio.

Finora, l’assetto del mercato nel Q4 assomiglia alle condizioni viste prima delle precedenti stagioni delle altcoin. Sebbene vi siano ancora grossi rischi, i dati storici mostrano che i livelli di ipervenduto estremo tendono a precedere forti rally.

Se i modelli storici si ripetono, la combinazione di un breakout del Bitcoin e di una sottovalutazione delle altcoin potrebbe creare alcune delle migliori opportunità del mercato fino ad oggi.