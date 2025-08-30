L’andamento del Tesoro di Ethereum è in crescita, mentre le aziende si allontanano dal Bitcoin

Punti chiave

Le società pubbliche detengono attualmente oltre 12 miliardi di dollari in tesoreria di Ethereum, pari a più del 2% dell’offerta di ETH.

Aziende come BitMine Immersion Technologies e SharpLink Gaming stanno guidando il rally.

Il rendimento del palo e la crescita della DeFi sono alcuni dei fattori alla base dell’aumento di Ethereum nei bilanci aziendali.

Quest’anno, in particolare, le tesorerie di Ethereum stanno diventando una parte importante della vita aziendale.

Per anni, MicroStrategy è stata uno dei maggiori protagonisti con le sue riserve incentrate sul Bitcoin. Tuttavia, ora sembra che le cose stiano cambiando. Sempre più aziende pubbliche stanno accumulando Ethereum come principale asset di tesoreria.

La tendenza in atto della tesoreria

Secondo The Block, le società quotate in borsa detengono attualmente più di 12 miliardi di dollari di ETH. Ciò rappresenta oltre il 2% dell’offerta totale.

Se si aggiungono gli ETF e i fondi privati, il controllo istituzionale supera il 10% degli ETH in circolazione. La portata di questa svolta dimostra quanto sia cresciuto lo status di Ethereum nel corso degli anni:

Non solo come moneta digitale, ma anche come riserva strategica aziendale.

Le principali società che stanno costruendo i Treasury di Ethereum

Secondo StrategicETHReserve, BitMine Immersion Technologies (BMNR) è attualmente il leader del movimento di tesoreria di Ethereum. L’azienda ha lanciato il suo programma di tesoreria solo pochi mesi fa e ora detiene più di 1,7 milioni di ETH.

Questa scorta ha un valore di circa 7,9 miliardi di dollari e BitMine ha dichiarato pubblicamente che intende assicurarsi il 5% della fornitura di Ethereum.

SharpLink Gaming (SBET) ha iniziato con gli ETH quasi contemporaneamente a giugno, facendo di Ethereum la sua principale riserva di tesoreria. Ha acquisito più di 740.000 ETH per un valore di circa 3,2 miliardi di dollari ed è seconda solo a BitMine.

Altri operatori includono BTCS Inc. (BTCS), che detiene oltre 70.000 ETH come parte della sua strategia commerciale blockchain-first, e Bit Digital (BTBT), che ha effettuato una transizione completa dal mining di Bitcoin al staking di Ethereum dopo aver ottenuto oltre 120.000 ETH.

EthZilla intende raccogliere 10.000.000 di dollari per acquistare ETH | Fonte: X

Infine, ETHZilla Corporation (ETHZ) ha accumulato più di 102.000 ETH lanciando un programma di riacquisto di azioni, mentre GameSquare Holdings (GAME) ha stanziato ingenti riserve di ETH per sostenere i suoi progetti Web3 e NFT.

Prospettive del prezzo dell’Ethereum nel contesto dell’accumulo aziendale

Ethereum ha recentemente toccato nuovi massimi vicino a 4.884 dollari prima di mostrare segni di stanchezza.

Mentre ciò accadeva, gli analisti hanno notato divergenze ribassiste nell’RSI del grafico giornaliero, che indicavano una correzione a breve termine verso 4.100 dollari. Al momento in cui scriviamo, Ethereum ha attualmente i suoi livelli di supporto più importanti a $4.400-$4.450, mentre una spinta al di sopra di $4.800 confermerebbe un nuovo slancio.

I dati sulla borsa mostrano un surriscaldamento del trading dei futures, soprattutto dopo il discorso del presidente della FED Jerome Powell a Jackson Hole. Tuttavia, nonostante ciò, la domanda a lungo termine dei Treasury sta sostenendo la forza dell’asset nel lungo periodo.

Mags vede Ethereum raggiungere i 15.000 dollari in questo ciclo | Fonte: X

L’analista Mags ha recentemente osservato che Ethereum ha buone possibilità di salire verso la zona dei 15.000 dollari nel medio-lungo termine.

L’analista ha notato che nell’ultimo ciclo, quando Ethereum ha superato il suo precedente ATH, è salito del +211% e ha raggiunto un picco nella zona di fibonacci 3,618.

Afferma che la stessa tendenza si sta riproponendo, questa volta con lo stesso livello di ritracciamento di Fibonacci a 15.650 dollari. In altre parole, Ethereum ha buone possibilità di raggiungere i 15 dollari se la storia si ripete.

L’analista ha inoltre osservato che anche se l’ETH dovesse salire solo per metà verso questo livello, potrebbe finire ovunque tra i 10.146 e gli 11.600 dollari. Mags ha concluso dicendo che gli obiettivi conservativi per l’ETH si trovano attualmente al livello di estensione 1,618 Fib a 7.500 dollari.

La strada da percorrere per gli Ethereum Treasuries

L’ascesa dei treasury di Ethereum dimostra che la finanza aziendale sta cambiando in modo massiccio e le aziende non cercano solo una copertura contro l’inflazione. Stanno adottando attivamente l’ETH grazie al suo ecosistema e al suo rendimento.

Ci sono ancora alcune sfide da affrontare, tra cui la volatilità del mercato e le modifiche normative. Tuttavia, la direzione è chiara.

Con l’ingresso di un numero sempre maggiore di aziende in Ethereum, è probabile che la criptovaluta si espanda per gli anni a venire.