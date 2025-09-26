L’adozione di Defi esploderà presto, con Chainlink in testa: Sergey Nazarov

Punti chiave

Chainlink, la rete decentralizzata di oracoli co-fondata da Sergey Nazarov, è al centro di questa tendenza.

Secondo i dettagli di un nuovo podcast con l’analista di criptovalute Michael van de Poppe, Nazarov ha condiviso la sua visione di ciò che il futuro ha in serbo per l’adozione di Defi, e perché Chainlink è al centro di questo processo.

L’adozione istituzionale è inarrestabile

Nazarov ha descritto un futuro in cui le istituzioni, la DeFi e i beni reali tokenizzati convergono sulle blockchain. Per lui, Chainlink ($LINK) rappresenta il collegamento perfetto tra la DeFi e la Dektion.

Nazarov ha spiegato che l’adozione della crittografia da parte delle principali istituzioni finanziarie non è più facoltativa. Ha affermato che quasi tutti gli istituti si stanno già preparando all’integrazione della blockchain. ‘

Inoltre, questa transizione è guidata da molteplici forze.

Il cambiamento generazionale è uno dei più importanti. I professionisti nativi digitali stanno assumendo ruoli di responsabilità in ambito finanziario e governativo. Sono più aperti ai sistemi di definizione e comprendono le sfumature del Web3.

In secondo luogo, l’atteggiamento dei governi sta cambiando in modo generalizzato. Lo scetticismo iniziale sta iniziando a lasciare il posto al riconoscimento pratico della blockchain.

Nazarov afferma che, insieme, queste tendenze stanno aprendo la strada alle tecnologie cripto e Web3.

La DeFi sta maturando oltre la speculazione

Nell’ultimo decennio la DeFi è stata considerata rischiosa a causa della sua volatilità. Nazarov ritiene che questa percezione stia cambiando. Egli vede la DeFi orientarsi verso rendimenti più prevedibili e stabili, in grado di attrarre fondi istituzionali.

Gli istituti vogliono sicurezza e trasparenza, non promesse di rendimenti del 1000%.

I prodotti DeFi maturi possono soddisfare queste esigenze. Gli oracoli decentralizzati di Chainlink, ad esempio, forniscono dati accurati che alimentano i tassi di prestito. La sua criptovaluta $LINK gestisce anche i valori delle garanzie e i prezzi di mercato.

Questa affidabilità è importante per costruire prodotti di cui le istituzioni possano fidarsi.

La DeFi sta maturando negli ultimi tempi e non è più vista come un sostituto della finanza tradizionale. Al contrario, supporta i sistemi attuali aggiungendo trasparenza e altri vantaggi.

Questa tendenza potrebbe sbloccare un forte capitale istituzionale e spingere la DeFi verso la sua prossima fase di crescita.

Gli asset del mondo reale potrebbero trasformare i mercati

Nazarov ha anche indicato la tokenizzazione degli asset reali (RWA) come la più grande opportunità futura. Attività come i beni immobili, le materie prime, la proprietà intellettuale e le azioni potrebbero passare alla blockchain.

La tokenizzazione risolve molti problemi di vecchia data. Consente la proprietà frazionata, trasferimenti più semplici e l’accesso al mercato internazionale. Ciò potrebbe creare liquidità in attività storicamente difficili da negoziare. Nazarov prevede che questo diventerà un mercato multimiliardario.

La sfida consiste nell’assicurarsi che i dati relativi a questi beni fuori dalla catena siano portati in modo sicuro sulle blockchain. Chainlink risolve questo problema con reti di oracoli decentralizzati.

Questi oracoli forniscono feed di dati a prova di manomissione, prova delle riserve e tracciamento degli eventi che consentono il funzionamento degli asset tokenizzati.

La rete metallica come ponte

Nazarov ha sottolineato che Chainlink non è solo un altro progetto di blockchain. È una parte dell’infrastruttura principale del mercato. Senza flussi di dati sicuri, le istituzioni non possono fidarsi delle applicazioni blockchain.

Chainlink fornisce feed di prezzo accurati per i mercati dei derivati e dei prestiti.

Fornisce inoltre la prova delle riserve per le monete stabili e gli asset tokenizzati. Traccia gli eventi esterni per i sistemi assicurativi e della catena di approvvigionamento. Consente inoltre l’interoperabilità tra le catene, in modo che gli asset possano muoversi tra le reti senza attriti.

Guardare avanti

Sergey Nazarov vede un mondo in cui il Web3 non è più un esperimento. Al contrario, è un pilastro della finanza. Le istituzioni abbracceranno la DeFi per ottenere rendimenti prevedibili, gli asset tokenizzati amplieranno la liquidità e la blockchain offrirà diversi vantaggi su scala.

Chainlink si colloca alla base di questo cambiamento, con la sua rete di oracoli che fornisce connessioni affidabili tra i sistemi trad-fi e defi.

Questa transizione è già in corso e l’infrastruttura per sostenerla viene costruita ora.