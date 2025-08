La SEC e la CFTC statunitensi spingono per regole crittografiche più chiare per promuovere l’innovazione

Punti chiave

La SEC statunitense sta lavorando a un nuovo rapporto su Bitcoin e criptovalute come parte delle sue riforme sugli asset digitali.

Secondo il presidente Paul Atkins, la SEC e la CFTC stanno collaborando nell’ambito dell’iniziativa “Crypto Sprint”.

L’obiettivo è promuovere la crescita, proteggere gli investitori e mantenere la competitività degli Stati Uniti.

La SEC statunitense sta preparando una mossa significativa nello spazio delle criptovalute. Su CNBC, Paul Atkins ha recentemente confermato che l’agenzia sta lavorando a un rapporto dettagliato su “Bitcoin e criptovalute”.

Questo progetto arriva dopo il recente rapporto sulle criptovalute della Casa Bianca. Atkins ha chiarito che la SEC vuole bilanciare la protezione degli investitori con un ambiente sano per le società blockchain.

La SEC statunitense collabora con la CFTC per il progetto crypto

Uno dei più grandi annunci in questo spazio è la collaborazione della SEC statunitense con la CFTC. Secondo Atkins, un “quadro normativo razionale” aiuterà l’America a rimanere all’avanguardia e a proteggere i suoi mercati dei capitali.

Entrambe le agenzie stanno lavorando a stretto contatto nell’ambito della visione di “Project Crypto”. Stanno pianificando di pubblicare un cosiddetto “rapporto su Bitcoin e criptovalute.

La SEC e la CNBC collaborano per pubblicare un rapporto sulle criptovalute | Fonte: X

Secondo il presidente ad interim della CFTC, Caroline Pham, queste mosse rispondono direttamente all’obiettivo del presidente Trump. Rendere gli Stati Uniti “la capitale mondiale delle criptovalute”. Entrambe le agenzie stanno ora lavorando all’iniziativa Crypto Sprint. Si tratta di una serie di azioni volte a portare chiarezza normativa al mercato delle criptovalute.

Si prevede che questo progetto coinvolgerà entrambe le parti nell’implementazione di nuove regole per il trading di asset digitali. È probabile che semplifichino anche la supervisione tra le agenzie federali.

Caroline Pham ha osservato che questo non è solo un aggiornamento delle politiche. È l’inizio di quella che lei chiama l’“Età dell’Oro delle Criptovalute” negli Stati Uniti.

“La CFTC non perde tempo per realizzare la visione del Presidente”, ha detto Pham. “Lavoreremo a stretto contatto con il presidente Atkins e il commissario Hester Peirce per raggiungere questo obiettivo.”

Cosa copre la crypto sprint?

La Crypto Sprint si basa sul rapporto recentemente pubblicato dal President’s Working Group on Digital Asset Markets. Questo rapporto includeva proposte su come il governo gestisce tutto ciò che riguarda le criptovalute, dalla tassazione al trading di token.

Alcune proposte essenziali che ha toccato includevano la concessione all’autorità della CFTC di regolamentare i mercati spot per gli asset digitali. Include anche la chiarificazione di come le società di criptovalute possono accedere ai servizi bancari.

Il presidente ad interim della CFTC, Caroline Pham, commenta la crypto sprint | Fonte: X

Il rapporto presentava anche regole coerenti per la regolamentazione delle stablecoin e dei derivati perpetui. Infine, il rapporto presentava raccomandazioni per il trading di asset digitali 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questi cambiamenti sono progettati per rendere più facile la conformità per gli emittenti di asset e i regolatori. Aumenterà anche la fiducia tra gli investitori e gli imprenditori di criptovalute.

Perché la SEC statunitense sta accelerando ora?

Paul Atkins ha chiarito che l’obiettivo della SEC statunitense è quello di mantenere gli imprenditori di criptovalute all’interno dei confini statunitensi. Allo stesso tempo, protegge gli investitori e tiene fuori i cattivi attori.

Ha sottolineato la necessità di cooperazione tra le agenzie federali, in particolare la CFTC. “Non vedo l’ora di lavorare al fianco del commissario Pierce e della nostra Crypto Task Force”, ha detto Atkins. “L’invito del rapporto a una maggiore collaborazione è una direzione gradita.”

Ha anche riconosciuto all’amministrazione Trump il merito di aver preso più seriamente le leggi sulle criptovalute. È un altro dei sottili attacchi di Atkins a Gary Gensler, il suo predecessore. La stessa CFTC sta già apportando modifiche significative insieme alla SEC statunitense.

La CFTC sta attivamente abrogando le sue leggi obsolete | Fonte: X

Da gennaio, l’agenzia ha tenuto il suo primo Crypto CEO Forum, ha abrogato diverse leggi obsolete. Ha anche pubblicato nuove regole sulla custodia delle criptovalute.

Inoltre, l’agenzia ha anche partecipato a programmi pilota di tokenizzazione. Inoltre, l’agenzia ha approvato il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per gli asset digitali su piattaforme registrate.

Questi piccoli passi qua e là segnano un cambiamento dalla cautela all’azione. Oggi, gli Stati Uniti non si limitano a rispondere alle tendenze delle criptovalute, ma cercano attivamente di plasmarle.