La FED segnala un taglio dei tassi mentre il dollaro scivola su dati CPI deboli

Punti chiave

I dati sull’inflazione statunitense pubblicati in precedenza sono stati più morbidi del solito, rafforzando le aspettative di un taglio dei tassi a settembre.

Sono previsti anche gli interventi di Raphael Bostic e Thomas Barkin della FED, e gli operatori valutano al 94% la possibilità di un taglio di 25 punti base.

I mercati guardano ai prossimi discorsi della Fed in cerca di indizi sulla direzione della politica.

La FED è sotto pressione per ridurre i tassi di interesse. Ciò avviene soprattutto perché i dati sull’inflazione statunitense, più morbidi, sono stati una significativa fonte di ottimismo. Ad esempio, l’indice dei prezzi al consumo di luglio è aumentato solo dello 0,2% su base mensile e del 2,7% su base annua.

Il risultato è stato inferiore alle aspettative. Gli operatori hanno reagito rapidamente e hanno aumentato la probabilità di un taglio di 25 punti base a settembre al 94%. Questa percentuale è aumentata rispetto all’85% registrato prima del rapporto.

Reazione del mercato alle speculazioni sul taglio dei tassi della FED

Alcuni analisti ritengono possibile un taglio di 50 punti base se i dati del mercato del lavoro mostreranno ulteriore debolezza. Il successivo rapporto sull’occupazione potrebbe essere il fattore decisivo per l’entità del taglio.

L’indebolimento dei dati sull’inflazione ha fatto scendere l’indice del dollaro USA al di sotto di 98,00. Questo ha segnato un’inversione di tendenza rispetto ai recenti guadagni. In particolare, martedì i titoli azionari statunitensi hanno registrato un’impennata, in quanto gli investitori hanno valutato la probabilità di un taglio dei tassi.

L’S&P 500 ha guadagnato l’1,14%, il Dow Jones è salito dell’1,16% e il Nasdaq 100 ha raggiunto nuovi massimi dell’1,38%. Il rally di Wall Street è stato alimentato dalla convinzione che la riduzione dei costi di finanziamento possa prolungare la crescita degli utili societari e sostenere le valutazioni.

In Asia i principali indici hanno seguito l’esempio, con il Japan 225 che ha toccato un nuovo massimo sopra i 43.000 punti. Il benchmark di Hong Kong ha invece guadagnato l’1,3%. Anche i mercati cinesi hanno registrato solidi progressi, sostenuti da solidi utili societari.

I discorsi della FED in primo piano

L’attenzione è ora rivolta ai commenti dei funzionari della Fed previsti per la giornata di oggi. Secondo quanto riportato, Austan Goolsbee, membro votante del FOMC, parlerà alle 17:00 GMT.

Fonte: x

Le sue osservazioni potrebbero fornire agli investitori indicazioni su quanto la commissione sia fortemente orientata verso un allentamento della politica. Sono previsti anche gli interventi di Raphael Bostic e Thomas Barkin. Tuttavia, gli effetti dei loro commenti potrebbero essere limitati, poiché non si tratta di elettori attuali.

Gli investitori ascolteranno qualsiasi segnale che confermi (o metta in discussione) le aspettative del mercato di un taglio aggressivo dei tassi. Il vero banco di prova, tuttavia, sarà alla fine del mese, quando il presidente della FED Jerome Powell interverrà al simposio di Jackson Hole.

Tagli alle tariffe e loro effetti

Un taglio dei tassi da parte della FED potrebbe ridurre i costi di finanziamento per famiglie e imprese. I tassi ipotecari, i TAEG delle carte di credito e i prestiti alle imprese probabilmente diminuiranno se la banca centrale ridurrà il suo tasso di riferimento.

I tassi più bassi possono indebolire il dollaro e rendere le esportazioni statunitensi più competitive all’estero. Tuttavia, possono far salire i prezzi di materie prime come il petrolio e l’oro, che sono quotati in dollari.

Anche il resto del mondo potrebbe risentirne. Ad esempio, i mercati emergenti potrebbero beneficiare di afflussi di capitali, in quanto gli investitori cercano rendimenti più elevati al di fuori degli Stati Uniti. Se i tagli dei tassi avvengono troppo rapidamente, potrebbero alimentare bolle di asset se la liquidità cresce in modo incontrollato.

Le materie prime e le criptovalute si uniscono al rally

I prezzi delle materie prime hanno mostrato finora segnali contrastanti. Ad esempio, il greggio WTI è scivolato verso i 63 dollari al barile, mentre l’oro è sceso vicino ai 3.330 dollari l’oncia. L’argento si è stabilizzato intorno ai 37,50 dollari dopo essere sceso all’inizio della settimana.

Anche le criptovalute hanno reagito, con l’ETH che è salito dell’8,67% e si è avvicinato al suo massimo storico grazie alla crescente adozione da parte delle istituzioni. Il Bitcoin è aumentato di circa l’1,19%. Allo stesso tempo, anche le altcoin come Solana, Cardano e Dogecoin sono in verde.

Ethereum ha guidato i guadagni delle criptovalute grazie al miglioramento della propensione al rischio: CoinMarketCap

Alcune mosse aziendali hanno ulteriormente rafforzato il sentimento. Bitmine Immersion ha recentemente reso note le sue ampie partecipazioni in Ether. Allo stesso tempo, 180 Life Sciences è stata ribattezzata “ETHZilla” dopo aver ricevuto un investimento da Peter Thiel.

Cosa guardare dopo?

L’attenzione è ora rivolta ai commenti della FED di oggi e ai dati sull’indice dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti di domani. Entrambi aiuteranno gli analisti a formulare aspettative più precise per il mese di settembre.

Inoltre, il rapporto sui Nonfarm Payrolls all’inizio di settembre è un altro evento rischioso da tenere presente. Per quanto riguarda il contesto, un eventuale rafforzamento a sorpresa della crescita dei posti di lavoro potrebbe mettere in discussione la quasi certezza di un taglio. Tuttavia, il mercato vede generalmente l’allentamento come inevitabile.

Gli investitori saranno attenti agli sviluppi politici del prossimo mese. Infatti, i commenti della Casa Bianca sulla possibilità di citare in giudizio il presidente della FED Powell hanno creato una certa confusione sull’indipendenza della banca centrale.