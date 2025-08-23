La corsa al rialzo delle criptovalute potrebbe estendersi fino al 2027 grazie all’aumento delle approvazioni degli ETF

Punti chiave

Gli analisti prevedono un mercato toro pluriennale delle criptovalute che durerà fino ai prossimi due anni.

Secondo Nate Geraci, nei prossimi due mesi si apriranno le “porte dell’ETF sulle criptovalute”.

Diverse scadenze della SEC sono previste per il mese di ottobre e potrebbero determinare il futuro del mercato.

Il mercato delle criptovalute sta attualmente affrontando un calo del sentiment. Tuttavia, la tendenza rialzista è ancora generalmente intatta. Gli analisti ritengono che l’attuale ciclo potrebbe durare ben oltre il modello quadriennale.

La società di brokeraggio Bernstein prevede addirittura che questa corsa al rialzo possa estendersi fino al 2027 o oltre. Ciò dipende da un’imminente apertura della “porta” delle approvazioni degli ETF sulle criptovalute. Questo potrebbe cambiare la direzione del mercato per anni.

Gli analisti di Bernstein sostengono che il mercato è solo all’inizio

Secondo gli analisti di Bernstein Gautam Chhugani e Mahika, il Bitcoin potrebbe salire fino a 150.000-200.000 dollari. Prevedono che questa crescita si diffonderà ben oltre il Bitcoin e interesserà altre altcoin come Ethereum, Solana e altri token DeFi.

Uno degli aspetti più critici di questa prospettiva è il ruolo degli Exchange Traded Funds, noti anche come ETF. È stato dimostrato che gli ETF hanno aumentato in modo massiccio il prezzo e l’interesse degli investitori per gli asset digitali.

Lo stesso si è visto per Bitcoin ed Ethereum tra l’anno scorso e oggi. Un’ondata simile di approvazioni di ETF potrebbe colpire il mercato generale delle altcoin. Per asset come XRP, Solana, Cardano, Litecoin e altri, le cose potrebbero cambiare.

Le decisioni sull’ETF potrebbero dare il via all’espansione del mercato

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta esaminando diverse richieste di spot Crypto ETFS. Tra le più popolari ci sono i depositi di asset manager per criptovalute come Litecoin e Solana. XRP, in particolare, è stata una fonte significativa di rumore in tutto il mercato.

Finora gli analisti di Bloomberg prevedono una probabilità del 95% che almeno un ETF XRP venga approvato entro ottobre. Anche la SEC ha fissato per ottobre la scadenza per molte richieste. Tra queste, quella relativa alla richiesta di Grayscale di convertire il suo XRP Trust in un ETF a pronti.

Un’altra richiesta, l’ETF XRP di 21Shares, ha una scadenza finale questo mese. Il presidente di ETF Store, Nate Geraci, ha dichiarato che gli ETF sulle criptovalute potrebbero essere approvati entro i prossimi due mesi. Egli ritiene che la SEC si preparerà presto a dare il via libera a prodotti come gli ETF XRP, Solana e Litecoin.

Le porte dell’ETF Spot Crypto sono destinate ad aprirsi nei prossimi mesi | Fonte: X

Inoltre, Geraci ha osservato che è in corso un ETF di Ethereum con il CLARITY Act. La legge è ora all’esame del Senato. Ha inoltre commentato che il resto dell’anno “dovrebbe essere selvaggio” per le criptovalute se queste richieste passeranno finalmente.

La domanda istituzionale sta ridisegnando il mercato delle criptovalute

Gli analisti hanno ripetutamente spiegato che la domanda istituzionale è uno dei maggiori motori della performance del mercato delle criptovalute. Le aziende tradizionali registrano ora volumi più elevati e si stanno espandendo nelle tesorerie degli asset digitali.

Nel corso delle settimane, sempre più capitali confluiscono nel mercato degli ETF sulle criptovalute. Inoltre, il mercato delle criptovalute non è mai stato così forte in termini relativi.

Robinhood ha recentemente rivisto le sue previsioni di crescita dopo che i volumi di scambio di criptovalute hanno raggiunto 16,8 miliardi di dollari a luglio. Si tratta di un aumento mensile del 110%. Questo è avvenuto soprattutto perché la società ha recentemente acquisito Bitstamp e si è espansa nei prodotti europei tokenizzati.

Altre società, tra cui Coinbase, continuano ad espandersi in questo ciclo | Fonte: X

Coinbase, un altro gigante delle criptovalute, è stato ancora più aggressivo. La borsa ha acquisito la piattaforma di opzioni Deribit per 2,9 miliardi di dollari e ha registrato un’attività di trading a luglio superiore a 100 miliardi di dollari.

Infine, anche Circle sta facendo faville. Si prevede che la sua offerta di stablecoin USDC crescerà da 68 a 173 miliardi di dollari nei prossimi anni.

Il contesto normativo influenza le prospettive dell’ETF

Anche il contesto normativo sta diventando più favorevole agli asset digitali. Gli Stati Uniti si stanno avvicinando a quadri più chiari per gli asset digitali, in particolare con il Clarity Act. Questa legge è già stata approvata dalla Camera e ora è in attesa di essere discussa dal Senato.

Se promulgato, il Clarity Act classificherebbe meglio gli asset digitali, sia come materie prime che come titoli. Tale chiarezza ridurrebbe le incertezze legali e renderebbe più facile l’approvazione di prodotti finanziari come gli ETF cripto.