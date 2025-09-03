La balena dei Bitcoin passa ad Ethereum con un accumulo di 2,94 miliardi di dollari

Punti chiave

Un OG di Bitcoin ha recentemente venduto 3.968 BTC per un valore di 437 milioni di dollari e ha acquistato 96.531 ETH per un valore di 443 milioni di dollari.

Finora, la balena ha accumulato 641.508 ETH per un valore di 2,94 miliardi di dollari in soli sette giorni.

Questa massiccia rotazione di ETH dimostra la fiducia nella crescita di Ethereum rispetto al Bitcoin.

Questa settimana una balena del Bitcoin ha fatto un enorme salto di qualità, dopo aver girato miliardi di dollari dal Bitcoin a Ethereum. Il monitoraggio on-chain di Lookonchain mostra che questo detentore di Bitcoin ha venduto migliaia di BTC.

Ha anche acquistato quantità massicce di ETH nei mercati spot. Questa mossa indica che la fiducia si sta spostando e che Ethereum sta diventando l’asset preferito dalle balene.

La vendita di BTC da 437 milioni di dollari della Balena e l’acquisto a pronti di ETH

Lookonchain ha riferito che la balena ha venduto 3.968 BTC, per un valore di circa 437 milioni di dollari nelle ultime 14 ore. Ha poi speso questi proventi per 96.531 ETH nei mercati spot, per un valore di 443 milioni di dollari. Non si è trattato solo di un’operazione a breve termine. Fa invece parte di una tendenza più lunga all’accumulo.

La balena dell’Ethereum chiude i futures sull’Ethereum e compra i contratti spot | Fonte: X

In una settimana, la balena ha accumulato 641.508 ETH, per un valore di 2,94 miliardi di dollari. Questa scala di acquisti dimostra come questi grandi detentori possano influenzare la liquidità e il sentiment nello spazio delle criptovalute.

Perché la balena Bitcoin è passata a Ethereum

Questa balena è passata da posizioni long su ETH con leva a posizioni spot. Ciò dimostra che sono cauti ma fiduciosi nel futuro di Ethereum. La balena ha chiuso una posizione lunga di 96.452 ETH con un profitto di 2,6 milioni di dollari e ha immediatamente acquistato ETH spot.

Ciò indica che stanno cercando di ridurre l’esposizione al rischio mantenendo un forte punto d’appoggio in Ethereum. Ethereum ha aggiornamenti imminenti e l’intensa attività degli sviluppatori potrebbe aver influenzato la decisione della balena.

L’acquisto suggerisce che la posizione di mercato di Ethereum potrebbe rafforzarsi. L’aumento della domanda sulle piattaforme DeFi è un fattore chiave. Il suo ruolo di “riserva di valore” potrebbe dare ulteriore slancio.

Attività di trading e reazioni del mercato

Secondo Lookonchain, le transazioni si sono diffuse tra le principali borse. Questo è uno dei motivi dei picchi del volume di scambi di ETH. Le coppie ETH/BTC e ETH/USDT hanno registrato brevi picchi di attività. I prezzi dei Bitcoin sono scesi dell’1-2% durante le vendite della balena.

Nel corso del periodo di accumulo di sette giorni, il prezzo medio di ingresso della balena per l’ETH si è attestato vicino a 4.580 dollari. Se l’ETH supera i 5.000 dollari, l’investitore otterrà enormi profitti.

I trader stanno già osservando il supporto dell’ETH a 2.500 dollari e la resistenza vicino a 3.000 dollari. Queste potrebbero infatti diventare zone importanti quando il mercato continuerà a scendere.

Bitcoin sotto pressione

Mentre la rotazione di Ethereum è stata la principale fonte di attenzione, il prezzo del Bitcoin è attualmente in difficoltà. L’asset si aggira intorno ai 112.779 dollari, appena sopra la media mobile a 200 periodi.

Ciò significa che se il BTC non riesce a recuperare la resistenza tra 116.000 e 117.000 dollari, la situazione potrebbe peggiorare.

Willy Woo dice che il Bitcoin si muove così lentamente a causa delle balene | Fonte: X

Secondo analisti come Willy Woo, questo tipo di attività delle balene potrebbe essere il motivo per cui il Bitcoin sta attraversando questa fase di debolezza. Domenica scorsa la criptovaluta è scesa di quasi il 2,2% in pochi minuti. Questo dimostra la velocità con cui i mercati possono reagire a tali movimenti.

Cosa significa per i trader

La rotazione delle balene in Ethereum mostra diverse cose. In primo luogo, i trader al dettaglio potrebbero considerare l’accumulo di 2,94 miliardi di dollari come un segnale rialzista per ETH nel medio termine. Gli swing trader potrebbero concentrarsi sui cali dell’ETH e fissare degli stop loss al di sotto dei 2.400 dollari per gestire i rischi.

Il Bitcoin, d’altro canto, è ancora in bilico. Si sta consolidando vicino ai livelli primari e, per quanto riguarda l’ETH, gli operatori di mercato dovrebbero monitorare aspetti come i flussi sulla catena e i portafogli delle balene. Se questa tendenza all’accumulo continua, potrebbe rafforzare Ethereum come asset di riferimento per i prossimi cicli.

Infine, la balena Bitcoin ha accumulato 2,94 miliardi di dollari di ETH. Questo evento potrebbe influenzare aspetti come i modelli di trading e il sentiment del mercato.