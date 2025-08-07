Interesse in ripresa? Una whale di Ethereum acquista 101.131 $ETH per un valore di 361 milioni di dollari

Punti chiave

Questa settimana, una singola whale di Ethereum ha acquistato ETH per un valore di 361 milioni di dollari. Questo potrebbe significare il ritorno dell’interesse istituzionale.

La transazione è stata gestita da FalconX e Galaxy Digital, con archiviazione sicura da BitGo.

Mentre gli ETF su Bitcoin hanno visto pesanti deflussi nell’ultima sessione di negoziazione, gli ETF su Ether hanno guadagnato oltre 73 milioni di dollari.

Una massiccia whale di Ethereum ha recentemente acquistato un’impressionante quantità di ETH per un valore di 361 milioni di dollari in due giorni.

Questa transazione è stata effettuata tramite FalconX/Galaxy Digital e garantita da BitGo. È uno dei maggiori acquisti di ETH visti quest’anno. Come sono stati ultimamente gli afflussi di Ethereum nei wallet delle whale?

L’attività delle whale di Ethereum mostra una crescente fiducia nel mercato

Tra il 4 e il 6 agosto, una whale di Ethereum ha acquistato un’impressionante quantità di 101.131 $ETH a un prezzo medio di 3.640 dollari. La dimensione totale di questo acquisto di Ethereum valeva circa 361 milioni di dollari. È stata una mossa da parte di un investitore istituzionale.

Una whale di Ethereum spende 361 milioni di dollari in 101.131 $ETH | Fonte: X

L’ETH è stato distribuito su tre wallet di nuova creazione, tutti protetti utilizzando i servizi di custodia di livello istituzionale di BitGo. In combinazione con FalconX e Galaxy Digital, questa configurazione mostra che l’acquirente non si stava limitando a investire.

Sembrava che si stessero preparando a gestire le risorse su larga scala. Tale preparazione indica un attore serio che probabilmente sa qualcosa che i rivenditori non sanno.

In arrivo un’ulteriore crescita?

Storicamente, l’attività delle whale non si limita a scuotere i grafici. Tende a motivare il resto del mercato a fare lo stesso. Quando i grandi investitori fanno mosse come queste, gli altri tendono a seguirli.

Questo crea un effetto a catena e gli investitori istituzionali più piccoli (o anche i trader al dettaglio) potrebbero vederlo come un segnale di fiducia. Questo senza menzionare come le grandi transazioni riducano l’offerta disponibile sugli exchange e possano essere un notevole stimolo per i prezzi.

L’analista Ted Pillows ritiene che Ethereum sia attualmente in una fase di accumulo di slancio, prima di una spinta verso l’alto.

L’analista Ted Pillows prevede un ritorno per Ethereum | Fonte: X

L’analista afferma che Ethereum può fare un altro tentativo di testare (o addirittura superare) di nuovo i 4.000 dollari. Questo potrebbe essere visto una volta che avrà raccolto abbastanza carburante. In altre parole, Ethereum potrebbe essere sull’orlo di un ritorno.

Perché le istituzioni stanno scegliendo Ethereum rispetto a Bitcoin

Questo enorme acquisto di whale di Ethereum non è stato l’unico segnale rialzista. Gli ETF su Bitcoin hanno registrato il loro quarto giorno consecutivo di deflussi il 5 agosto.

Ha perso quasi 200 milioni di dollari, secondo i dati di Farside Investors. D’altra parte, il mercato degli ETF su Ethereum ha incassato ben 73 milioni di dollari.

Il mercato degli ETF su Ethereum registra afflussi per 73 milioni di dollari a fronte dei deflussi di Bitcoin | Fonte: Farside Investors

Questo indica ulteriormente che gli investitori si stanno spostando da Bitcoin a Ethereum mentre spostano la loro attenzione. C’è anche una buona ragione per questo. Ethereum è noto per il suo dominio TVL. Alimenta migliaia di app DeFi, NFT e contratti intelligenti.

È anche più orientato all’utilità rispetto a Bitcoin. Ethereum 2.0 ha migliorato il suo consumo di energia ed è ora più scalabile. Questi fattori lo hanno reso più attraente per le whale come investimento a lungo termine.

Inoltre, i recenti aggiornamenti della SEC hanno anche confermato che le attività di staking, a determinate condizioni, “non sono considerate offerte di titoli”. Questo ha dato agli investitori maggiore chiarezza e ha aumentato la loro fiducia nei prodotti relativi a Ethereum.

Gli acquisti di whale di Ethereum potrebbero essere un segnale di un mercato in maturazione

L’acquisto di Ethereum da 361 milioni di dollari da parte di una whale è più di un semplice titolo. Dimostra che il mercato delle criptovalute sta maturando. Le istituzioni non si limitano più a immergere le dita dei piedi.

Invece, si lanciano con sicurezza negli investimenti e sono armate con il capitale per farlo. Bitcoin continua ad affrontare venti contrari dalla macroeconomia e dal sentiment degli investitori. Tuttavia, Ethereum sta lentamente guadagnando terreno contro il re delle criptovalute in termini di dominio.

L’ecosistema Ethereum sta crescendo rapidamente, le normative stanno diventando più chiare e il capitale istituzionale sta seguendo il segnale. I prossimi giorni potrebbero fornire una certa direzione dei prezzi per l’asset.

Gli investitori potrebbero persino assistere a un nuovo tentativo di superare di nuovo il livello di prezzo di 4.000 dollari. Questo potrebbe essere visto quando Ethereum raccoglie la forza per riprendersi di nuovo verso l’alto.