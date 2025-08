Il valore della moneta Pi scende a 0,35 $: RTX la supererà ad agosto?

Il prezzo di Pi Network (moneta Pi) è sceso drasticamente, oscillando tra 0,35 $ e 0,40 $. Ha subito un calo del 10% nelle ultime 24 ore.

Ricorda che lo sblocco dei token di Pi Network è previsto per agosto. Verranno rilasciati oltre 156 milioni di monete Pi per un valore di 68 milioni di dollari. Gli analisti ritengono che questo evento imminente aggiunga una significativa pressione sull’offerta proprio mentre si intensifica lo slancio ribassista.

Se Pi Coin scende al di sotto del livello di supporto di 0,40 $, rischia di scendere a 0,32 $ o inferiore. Il sentiment del mercato attorno a Pi Coin rimane debole poiché le previsioni mancano di fiducia. I trader prevedono un’intensificazione della pressione al ribasso in vista di agosto.

Nel frattempo, l’interesse per il token rivale RTX sta crescendo tra gli investitori. RTX viene scambiato a meno di 0,10 $ e mostra segni di slancio. Molti credono che RTX potrebbe sovraperformare Pi Coin il mese prossimo.

Previsioni sul prezzo di Pi Network: rialzista o ribassista?

L’analisi tecnica mostra che Pi Coin deve affrontare una persistente pressione al ribasso. Il prezzo rimane intrappolato al di sotto di un livello di resistenza discendente a lungo termine. I trader non sono ripetutamente riusciti a spingerlo oltre questa linea di tendenza.

Il sentiment ribassista continua a dominare il comportamento del mercato. Gli indicatori di slancio riflettono un indebolimento dell’interesse all’acquisto. Le prospettive rimangono incerte a meno che Pi non superi la resistenza.

La moneta Pi non è riuscita a partecipare al più ampio rally rialzista del mercato delle criptovalute. Dopo aver raggiunto il picco di 2,98 $ a febbraio, è gradualmente diminuita.

Fonte: CoinCodex

Il valore RSI è attualmente inferiore a 40. Storicamente, i valori RSI inferiori a 30 indicano in genere condizioni di ipervenduto. D’altra parte, le letture superiori a 70 suggeriscono livelli di ipercomprato. Il valore RSI della moneta PI mostra che i venditori stanno aumentando lo slancio e dominando i mercati spot.

Il prezzo della moneta Pi potrebbe superare la resistenza di 0,40 $. Se ciò accadesse, si preparerebbe il terreno per una nuova fase di rialzo. Alcuni analisti rimangono ottimisti sulle prospettive a lungo termine. Tuttavia, gli analisti di CoinCodex vedono una prospettiva ribassista.

Mentre l’azione dei prezzi di Pi Network sembra ribassista, gli investitori si stanno diversificando in Remittix (RTX). È un token scambiato a 0,10 $ che si ritiene abbia più potenziale della moneta Pi.

Remmittix (RTX): questo altcoin inferiore a 0,10 $ può essere utilizzato al posto di PI ad agosto?

Tra la miriade di token a piccola capitalizzazione ed economici in cui investire, Remittix (RTX) è considerato uno dei principali contendenti. Remittix è progettato come una soluzione PayFi che consente depositi bancari crypto-to-fiat in oltre 30 paesi.

Remittix sta risolvendo un problema di pagamenti globali da 19 trilioni di dollari. Questo token colma il divario tra il pagamento tradizionale e la criptovaluta.

Alcuni esperti prevedono un rialzo di 200×–500× entro il 2026 con l’aumento dell’adozione. Il prezzo di Remittix rimane inferiore a 0,10 $. Allo stesso tempo, PI viene scambiato vicino a 0,40 $, offrendo agli investitori una rara opportunità di ingresso a basso costo.

Punti salienti di Remittix:

Gli smart contract di Remittix sono completamente controllati da CertiK; la liquidità e i token del team sono bloccati per 3 anni.

Un imminente lancio del portafoglio nel terzo trimestre con tassi di cambio FX in tempo reale.

Bonus del 50% e giveaway di 250.000 $ in corso.

Tutte le transazioni sono veloci, sicure, a costo zero e le funzionalità di staking e portafoglio mobile sono in arrivo.

Scopri il futuro di PayFi con Remittix dando un’occhiata al loro progetto qui:

