Il trader balena punta forte su PEPE A e WIF con 4,5 milioni di dollari di posizioni lunghe

Punti chiave

Un nuovo portafoglio anonimo ha depositato 701K USDC in Hyperliquid, aprendo 4,5 milioni di dollari in longs con leva.

Le posizioni includono 2,5 milioni di dollari in PEPE e 2 milioni di dollari in WIF, a dimostrazione di un forte sentimento rialzista.

L’aumento dell’interesse di ricerca per i memecoin indica che ultimamente è aumentata la curiosità della vendita al dettaglio.

I dati della catena mostrano che un nuovo commerciante di balene si è appena riversato su Hyperliquid. Il portafoglio, creato il 5 settembre, ha depositato 701.000 USDC. Ha immediatamente aperto posizioni lunghe con leva su PEPE e WIF.

LookOnChain ha dichiarato che il trader è andato 10 volte lungo e ha assunto circa 4,5 milioni di dollari di esposizione nozionale. Le posizioni includono 258 milioni di PEPE per un valore di 2,5 milioni di dollari e 2,47 milioni di WIF per un valore di 2 milioni di dollari.

Il trader, che si ipotizza essere il famigerato James Wynn, ha utilizzato una leva 10x con soli 450.000 dollari di deposito iniziale.

PEPE e WIF attirano l’attenzione delle balene

La decisione di andare long su PEPE e WIF dimostra che ultimamente la speculazione sulle monete meme è aumentata.

Una singola balena fa un enorme salto in PEPE e WIF | Fonte: X

PEPE è nota per le forti oscillazioni di prezzo ed è guidata dall’entusiasmo della comunità online. Al contrario, WIF è legata all’ecosistema Solana e ha mantenuto l’interesse degli investitori nonostante le correzioni generali del mercato.

Le posizioni della balena indicano fiducia nelle capacità di entrambi i token di fornire guadagni a breve termine. HyperLiquid ha dichiarato che un rialzo del 10% potrebbe raddoppiare il margine investito. Tuttavia, il rischio di liquidazione potrebbe aumentare fortemente se i prezzi scendono troppo rapidamente.

Il mercato delle monete Meme mostra segni di ripresa

Più che questa singola balena, le tendenze generali del mercato indicano che i memecoin stanno riguadagnando attenzione. I dati di Google Trends mostrano che le ricerche di “memecoin” hanno recentemente raggiunto un punteggio di 57, il livello più alto da mesi.

Pur essendo molto al di sotto del massimo di 100 raggiunto a gennaio durante la frenesia dei gettoni di TRUMP, l’aumento dimostra che la curiosità dei rivenditori sta tornando.

I dati di Google Trends mostrano che la ricerca di memecoin è in aumento | Fonte: TheBlock

Questa ripresa sembra più misurata rispetto all’inizio dell’anno. Gli influencer e le personalità di Crypto Twitter sono più tranquilli questa volta, e le promozioni guidate dal clamore sono rallentate ultimamente.

Gli analisti sostengono che questo potrebbe porre le basi per un mercato più sano, con una volatilità meno estrema rispetto ai cicli passati.

Le mosse delle balene possono essere segnali di cambiamenti di mercato

I grandi scambi sono segnali di ingresso del sentimento di mercato. I 4,5 milioni di dollari di long su PEPE e WIF dimostrano che il mercato sta recuperando le sue aspettative rialziste. I rivenditori tendono a reagire a questi cambiamenti e potrebbero iniziare presto a investire.

La maggior parte dei progetti meme sono ancora speculativi, nonostante il miglioramento delle infrastrutture, come le piattaforme di lancio e gli strumenti di trading. Ciò significa che i guadagni possono essere rapidi, ma anche le perdite possono essere altrettanto rapide.

Come i trader possono approcciare il mercato attuale

I trader che osservano PEPE devono notare che storicamente il supporto si è formato vicino a 0,000007 dollari, mentre la resistenza si aggira intorno a 0,00001 dollari. Il monitoraggio di questi livelli può aiutare a identificare i punti di ingresso.

La performance tende a correlarsi con il prezzo di Solana per WIF, il che fornisce ai trader ulteriori segnali da osservare. Anche gli indicatori tecnici come l’RSI e il MACD sono da tenere d’occhio. Un RSI superiore a 70 indica condizioni di ipercomprato, mentre le divergenze potrebbero indicare inversioni di tendenza.

L’RSI giornaliero di PEPE si attesta attualmente a 42, mentre quello di WIF a 45. Ciò indica un sentimento di mercato ribassista ma ancora neutrale. Anche i flussi istituzionali verso le monete meme sono in aumento, e le balene e i fondi guardano sempre più a questi token.

Ciò indica che il mercato non è più guidato solo dalla speculazione al dettaglio. Se l’attività delle balene continuerà, potrebbe portare maggiore liquidità e un’azione di prezzo decisiva in coppie come PEPE/USDT e WIF/USDT.

Cosa fare dopo?

In ogni caso, i Memecoin sono ancora una scommessa speculativa. Tuttavia, continuano ad attrarre i trader che amano la volatilità. Le balene si muovono a leva a favore dei memecoin.

Inoltre, la curiosità per la vendita al dettaglio è in aumento; il mercato potrebbe entrare in un’altra fase attiva. La possibilità che questo si trasformi in un vero e proprio boom dipende dalle condizioni di mercato.

Tuttavia, balene come quella di Hyperliquid danno il tono per ora. Allo stesso tempo, i trader al dettaglio cercano opportunità da seguire.