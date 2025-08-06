Il settore crypto può seguire l’esempio con la ripresa del mercato azionario di oltre 1.000 miliardi di dollari?

Punti chiave

I titoli azionari statunitensi sono balzati in avanti dopo che i deboli dati sull’occupazione hanno alimentato le speranze di un taglio dei tassi da parte della Fed.

Il Dow è salito di quasi 600 punti, cancellando completamente le perdite di venerdì.

Gli investitori crypto stanno osservando i mercati, chiedendosi se gli asset digitali potrebbero seguire l’esempio.

Il mercato azionario statunitense ha iniziato la settimana con un potente rimbalzo. È stato alimentato dalla crescente speculazione che la Federal Reserve possa tagliare presto i tassi di interesse.

Dopo una brutta fine della scorsa settimana, gli investitori sono ora ottimisti. Questo nonostante il deludente rapporto sull’occupazione che mostra un possibile cambiamento in arrivo nella politica monetaria.

Il Dow Jones Industrial Average, in particolare, è salito di 585 punti lunedì, riprendendosi dalle forti perdite di venerdì. Anche l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono aumentati, guadagnando rispettivamente l’1,47% e l’1,95%.

Questo rimbalzo è stata la migliore sessione di una singola giornata da maggio e ha contribuito a interrompere una serie di quattro giorni di perdite per l’S&P.

Le voci di un taglio dei tassi da parte della Fed innescano l’ottimismo del mercato

Il principale motore del crollo iniziale del mercato azionario è stato il rapporto sull’occupazione di luglio, più debole del previsto. Durante il mese sono stati aggiunti solo 73.000 posti di lavoro, ben al di sotto delle previsioni.

Inoltre, i dati sull’occupazione precedenti per maggio e giugno sono stati rivisti al ribasso. Questi problemi combinati hanno accentuato le preoccupazioni per il rallentamento del mercato del lavoro.

Questi dati ora fanno scommettere gli investitori sul fatto che la Fed taglierà i tassi di interesse già a settembre. Tassi di interesse più bassi tendono a far aumentare i prezzi delle azioni rendendo più economici i prestiti per le aziende. Inoltre, riduce l’attrattiva delle obbligazioni, il che spinge gli investitori verso le azioni.

Il mercato azionario si riprende mentre gli investitori diventano più ottimisti | Fonte: X

Jeffrey Gundlach, CEO di DoubleLine Capital, ha detto alla CNBC che si aspetta ancora due tagli dei tassi quest’anno. Crede anche che il dollaro USA si indebolirà ulteriormente, il che potrebbe avvantaggiare gli asset internazionali.

Tariffe e Trump scuotono i mercati

La turbolenza del mercato della scorsa settimana non riguardava solo i dati sull’occupazione. Il presidente Donald Trump ha anche firmato un nuovo ordine esecutivo che ha aggiornato le tariffe doganali su dozzine di paesi.

Secondo l’amministrazione, queste tariffe “reciproche” variano dal 10% al 41%. Queste mirano a perfezionare le relazioni commerciali per renderle più eque.

Queste mosse hanno iniettato ulteriore incertezza nei mercati finanziari. Gli investitori sono ora alla ricerca di sviluppi nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, soprattutto dopo i recenti colloqui tenuti a Stoccolma.

Trump ha anche licenziato il capo del Bureau of Labor Statistics (BLS) poco dopo la pubblicazione del rapporto di luglio. Questo ha ulteriormente alimentato le tensioni politiche e di mercato.

Gli investitori guardano agli utili, ma agosto potrebbe essere difficile

Nonostante il rally di sollievo di lunedì, gli analisti sono ancora in allerta. Agosto ha la reputazione di essere un mese debole per i mercati statunitensi. Tuttavia, c’è un grande ottimismo per i prossimi rapporti sugli utili.

Si prevede che società come Palantir e AMD pubblicheranno i risultati questa settimana. Inoltre, una forte performance aiuta a mantenere a galla i mercati.

Wolfe Research ha avvertito che il mercato potrebbe entrare in una fase in cui “le cattive notizie sono cattive notizie”. Lì, i deboli dati economici danneggiano i titoli azionari nonostante le speranze di un taglio dei tassi. Gli investitori devono vedere segnali di forza finanziaria per rimanere rialzisti, non solo promesse politiche.

Il mercato crypto può riprendersi come i titoli azionari?

I mercati azionari si sono ripresi così fortemente. Alcuni si chiedono: il mercato crypto potrebbe vedere qualcosa di simile? Per rispondere a questa domanda, è essenziale capire alcune differenze tra i due mercati.

Innanzitutto, se la Fed taglia i tassi, ciò potrebbe sostenere gli asset crypto. Tassi di interesse più bassi spesso spingono gli investitori verso asset più rischiosi o alternativi come Bitcoin ed Ethereum.

Inoltre, se la fiducia degli investitori ritorna, potrebbe innescare un’ondata di acquisti al ribasso nel mercato crypto. Ha fatto lo stesso con le azioni lunedì.

Il mercato crypto potrebbe seguire il mercato azionario verso l’alto | Fonte: X

L’ottimismo sul prossimo “progetto crypto” della SEC e normative più chiare per lo spazio crypto potrebbero portare un maggiore slancio rialzista. In definitiva, il settore crypto potrebbe presto avere il suo momento di gloria. Questo potrebbe essere visto se emergono notizie più positive su DeFi, NFT o chiarezza normativa.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni problemi da risolvere. Lo spazio crypto è ancora sotto stretto controllo normativo nonostante le mosse della SEC e della CFTC per chiarire queste leggi.

Questo significa che il mercato è particolarmente sensibile alle notizie in questo momento, e qualsiasi titolo negativo potrebbe far deragliare il sentimento.