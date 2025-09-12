Il SEI è oggetto di un’impennata dei prezzi dopo che 21Shares ha depositato l’ETF Spot SEI

Punti chiave:

Il prezzo di SEI è balzato a 0,31 dollari prima di crollare nuovamente a 0,29 dollari dopo che 21Shares ha depositato presso la SEC un ETF SEI spot.

Gli analisti prevedono un obiettivo a breve termine di 0,345 dollari e previsioni a lungo termine fino a 1 dollaro.

Nonostante il deposito, SEI si trova ad affrontare un’intensa pressione da parte dei venditori sia sui mercati a pronti che su quelli a termine.

Il prezzo di SEI è salito a 0,31 dollari il 29 agosto, dopo che 21Shares ha depositato un ETF SEI spot presso la SEC statunitense. L’annuncio ha rinnovato l’interesse per l’altcoin, che di recente era crollata a circa 0,28 dollari.

Questo deposito dovrebbe portare sviluppi positivi alla rete SEI. Avvicina il token all’adozione istituzionale.

Perché l’ETF SEI potrebbe cambiare le carte in tavola

In primo luogo, un ETF SEI a pronti seguirebbe il tasso di riferimento CF SEI-Dollaro e rispecchierebbe l’andamento del prezzo del token. Secondo il documento, Coinbase Custody fungerà da depositario. Inoltre, il fondo funzionerà come un prodotto passivo senza leva o derivati.

21 Shares deposita un nuovo ETF Sei | Fonte: X

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di includere ricompense per lo staking. Se approvata, una parte di SEI nell’ETF potrebbe generare rendimenti ancora maggiori per gli investitori attraverso lo staking. Tuttavia, lo sponsor deve assicurarsi che non vi siano rischi legali o fiscali.

Negli ultimi tempi la SEC è stata cauta riguardo alle funzioni di staking negli ETF. I prodotti spot Ethereum di Grayscale con caratteristiche simili sono ancora in attesa di approvazione e si attende una decisione entro ottobre. L’ETF SEI dovrà probabilmente affrontare gli stessi ostacoli, ma la situazione appare favorevole.

Gli analisti si aspettano un breakout dei prezzi di SEI

Gli analisti di mercato sono ottimisti su SEI. Ali Martinez ha evidenziato che, finché SEI si mantiene al di sopra di 0,288 dollari, potrebbe salire a 0,345 dollari nel breve termine.

Altri ritengono che SEI potrebbe rivisitare il suo massimo del 2024 di 0,70 dollari se la forza continua a crescere. Martinez ha anche osservato in un post separato che una chiusura settimanale al di sopra di $0,38 potrebbe mandare $SEI dritto verso $1.

Ali afferma che SEI ha la forza di toccare 1 dollaro, a seconda della chiusura settimanale | Fonte: X

Sei ha solidi fondamentali che supportano questa azione di prezzo. A giugno, la criptovaluta ha registrato un aumento del 368% delle entrate da commissioni e il suo TVL è salito a 611 milioni di dollari.

La pressione ribassista offusca le prospettive a breve termine

Nonostante l’ottimismo, SEI fatica ad attirare l’interesse degli acquirenti. Ad esempio, i dati di Coinalyze indicano che per nove giorni consecutivi i volumi di vendita sono stati più consistenti di quelli di acquisto.

Il 29 agosto SEI ha registrato un volume di vendite pari a 32,59 milioni di dollari contro 26,8 milioni di acquisti. Il risultato è stato un delta negativo di quasi -6 milioni. Questa persistente pressione di vendita è stata un’ancora intorno al prezzo di SEI, che è tornato a 0,28 dollari al momento della stampa.

Il sentimento del mercato dei futures diventa ribassista

Anche il mercato dei futures mostra che la fiducia nei SEI sta diminuendo. Ad esempio, i dati di Coinglass mostrano che l’open interest è sceso da 63 a 54 milioni di dollari (un calo di 9 milioni di dollari) negli ultimi mesi.

L’open interest è in calo per SEI ultimamente | Fonte: Coinglass

Ciò indica che gli operatori stanno chiudendo le posizioni. Allo stesso tempo, il tasso di finanziamento aggregato tra le borse è sceso a -0,01%. Il tasso mostra un’inclinazione verso le posizioni corte. Ciò indica che i trader si aspettano un ulteriore calo dei prezzi a breve.

Sebbene la presentazione dell’ETF di 21Shares abbia portato l’attenzione su SEI, il prezzo a breve termine del token è ancora sotto stress. Se l’ETF creerà maggiori afflussi per l’asset, SEI potrebbe rimbalzare verso 0,34 dollari e persino ritestare livelli più alti.

Tuttavia, se il sentimento ribassista dovesse continuare sia nel mercato a pronti che in quello dei futures, il SEI potrebbe faticare a mantenere la sua posizione. I trader dovrebbero osservare 0,288 dollari come il livello di supporto più importante, mentre 0,345 dollari è la prossima resistenza da rompere.