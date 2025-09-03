Il rally dei prezzi di SEI acquista slancio con l’incrocio delle EMA che conferma il breakout

Punti chiave

Il SEI ha registrato otto settimane consecutive di deflussi di valuta, il che dimostra che l’accumulo è notevole.

I prezzi sono rimasti fermi nonostante l’incrocio rialzista delle EMA a 100/200 giorni.

Gli analisti considerano 0,3 dollari come zona di acquisto, mentre 0,35-0,37 dollari come livelli di resistenza chiave.

SEI si è mantenuta stabile vicino al livello di prezzo di 0,3 dollari. Questo nonostante un crossover rialzista tra due EMA chiave sul suo grafico.

Nonostante il mercato in generale sia stato un po’ debole negli ultimi tempi, SEI si è dimostrata resistente. Ha guadagnato oltre il 45% in tre mesi, con un aumento del 6,3% nell’ultima settimana.

SEI Flussi di scambio

Secondo i dati di Coinglass, i flussi netti di SEI sono stati negativi nell’ultima settimana. Solo nei sette giorni precedenti sono stati ritirati 11,28 milioni di dollari da Binance.

Questa tendenza rappresenta il secondo maggior deflusso settimanale dal picco di luglio. Inoltre, nonostante la lentezza dei prezzi, tali movimenti costanti tendono a dimostrare la pressione d’acquisto e la convinzione a lungo termine dei detentori.

I deflussi di cambio per SEI mostrano un accumulo costante di investitori | Fonte: Coinglass

Questo avviene in concomitanza con il recente lancio di Monaco di Sei. Si tratta di un livello di trading di livello Wall Street progettato per uso istituzionale. Anche il CBOE ha recentemente depositato un ETF SEI a palo canario.

Entrambi gli sviluppi hanno mostrato un crescente interesse per la SEI da parte dei grandi investitori.

Anche l’attività sulla catena conferma questa tendenza. Secondo Santiment, gli indirizzi attivi sono aumentati di quasi l’8.000% dal lancio del progetto. Inoltre, i dati di DefiLlama mostrano che il valore totale bloccato (TVL) della rete si avvicina a 626 milioni di dollari.

Il rally dei prezzi di SEI è supportato dal crossover rialzista delle EMA

Uno dei motivi principali del crescente ottimismo sono i segnali tecnici dei grafici. Secondo il grafico giornaliero, l’EMA a 100 giorni ha appena superato l’EMA a 200 giorni. Questa tendenza è nota come incrocio rialzista e i trader vedono in questo schema una conferma rialzista.

SEI mostra un incrocio rialzista in corso tra le EMA 100/200 | Fonte: TradingView

Gli swing trader utilizzano spesso il crossover EMA per convalidare un trend rialzista di medio termine. Vale anche la pena di notare che un crossover 100 giorni/200 giorni è raro e di solito mostra una maggiore convinzione del mercato.

Allo stesso tempo, i venditori allo scoperto stanno aumentando la loro esposizione. Nell’ultima settimana, solo Bitget ha registrato 37,34 milioni di dollari di nuovi short contro SEI. A fronte di 26,15 milioni di dollari di posizioni lunghe.

Livelli di prezzo SEI da tenere d’occhio

SEI è scambiata vicino a 0,3 dollari e si mantiene appena al di sopra del supporto locale a 0,29 dollari. I livelli tra 0,25 e 0,3 dollari hanno ripetutamente agito come zona di acquisto per i trader rialzisti.

L’analista Ali Martinez ha recentemente notato che SEI sta rispecchiando il comportamento dei prezzi di Sui alla fine dello scorso anno. Ritiene che SEI possa “prefigurare” un rally simile, sulla base di modelli grafici e indicatori di momentum comparabili.

Sei sta prefigurando Sui | Fonte: X

Se questa tendenza regge, la criptovaluta potrebbe raggiungere 0,35 dollari nel medio termine. Se Sei si rompe al di sopra del livello di prezzo di 0,35 dollari, si apriranno le porte di 0,37 dollari prima di 0,42 dollari.

Vale la pena notare che il livello di prezzo di 0,35 dollari è un livello di resistenza storicamente forte. In ogni caso, una rottura netta al di sopra di 0,35 dollari scuoterebbe la struttura del mercato a favore dei tori. Aprirebbe la strada verso massimi più alti.

L’interesse istituzionale spinge il SEI sotto i riflettori

La combinazione tra il lancio di Monaco e il deposito dell’ETF da parte del CBOE ha dato a SEI una forza in termini di posizione di mercato. Monaco è in grado di gestire il trading su larga scala, fornendo al contempo un supporto per le RWA.

Ciò significa che la rete Sei ha un vantaggio naturale rispetto ai concorrenti, che si concentrano principalmente sulle attività DeFi più piccole. Analisti come Byzantine General notano che la stabilità di SEI durante la debolezza del mercato generale ha aumentato la fiducia degli operatori.

“SEI sembra incredibile”, dice il generale bizantino | Fonte: X

Tuttavia, ci sono alcuni rischi. Se SEI scende al di sotto di 0,29 dollari, il setup rialzista di breve termine potrebbe indebolirsi. Questo darebbe un temporaneo sollievo agli short prima che i tori cerchino di ricaricare le posizioni. SEI non sta mostrando forza in tutti i sensi, ma la sua stabilità è intatta.