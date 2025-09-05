Il prezzo di Solana supera i 200 dollari in mezzo a molteplici segnali rialzisti

Punti chiave

  • Solana sembra essere tornato in azione e ha appena superato i 200 dollari.
  • L’analisi tecnica mostra una resistenza a 213 dollari e un possibile rialzo verso 228 o addirittura 255 dollari.
  • Fattori come l’aumento dei volumi di trading, la liquidazione degli short e l’interesse istituzionale mantengono Solana sotto i riflettori.

Il prezzo del Solana ha recentemente superato il livello di 200 dollari per la prima volta dall’inizio di agosto. Questa impennata rialzista è dovuta alla forza tecnica e ad altri fattori.

Negli ultimi due mesi, Solana è salita di oltre il 37%. L’ultima spinta sopra i 200 dollari ha confermato il rally estivo. Inoltre, ci si chiede se il token possa superare i seguenti livelli di resistenza.

Livelli tecnici da tenere d’occhio per il prezzo di Solana

I grafici mostrano che l’azione dei prezzi di Solana al momento della scrittura sembra solida. Nelle ultime due settimane, il token ha attraversato importanti pietre miliari. Tra queste, il 23,6% di ritracciamento di Fibonacci a 199,57 dollari e la SMA a 30 giorni a 182,09 dollari.

Anche gli indicatori sostengono la tendenza rialzista, secondo i grafici. Il MACD, ad esempio, mostra un crossover rialzista. D’altro canto, l’indice di forza relativa (RSI) si attesta su livelli neutri, vicino a 55.

Solana ha superato i 211 dollari e punta a massimi più alti | Fonte: X
Ciò significa che Solana può salire ulteriormente senza passare in territorio di ipercomprato. Le prospettive a breve termine per l’asset mostrano anche 213 dollari come prossima resistenza significativa. Se Solana chiude al di sopra di questo livello, gli operatori guardano a 228 dollari come prossimo obiettivo.

Al contrario, il supporto si trova ora vicino a 196 dollari e ancora più in profondità a 185 dollari. Ciò significa che questi livelli potrebbero essere ritestati se il prezzo non riuscisse a consolidarsi al di sopra dei 200 dollari.

La rotazione delle altcoin mantiene Solana in primo piano

Nel momento in cui scriviamo, il Bitcoin è scambiato a circa 110.000 dollari, mentre Ethereum si aggira intorno ai 4.700 dollari. A causa di queste prospettive, i trader stanno spostando il capitale in altcoin come Solana.

Gli investitori stanno spostando la loro attenzione verso token più volatili. Questi asset offrono un potenziale di rialzo a breve termine più consistente. Questa rotazione riflette la crescente propensione al rischio del mercato.

L’interesse aperto per le criptovalute è salito a 936 miliardi di dollari, a sostegno di questa tendenza. Solana, in particolare, ha beneficiato di questa rotazione. Inoltre, i trader stanno accumulando posizioni in futures e spot per catturare quanto più valore possibile.

La SEC ha attualmente una pausa sugli ETF Solana | Fonte: X
Tuttavia, c’è attualmente un vento contrario in gioco. La SEC statunitense ha rinviato a ottobre le decisioni su diversi ETF di altcoin.

Gli ETF su Bitcoin ed Ethereum stanno già attirando miliardi di flussi istituzionali. Tuttavia, Solana è ancora in attesa dell’approvazione che potrebbe sbloccare una nuova ondata di domanda.

Le liquidazioni a breve termine alimentano il rally

I dati di Coinglass mostrano che gli investitori di Solana sono stati recentemente colpiti da un’ondata di liquidazioni short quando Solana ha superato i 200 dollari. Sono state liquidate più di 754.000 dollari di posizioni corte, rispetto ai 638.000 dollari di posizioni lunghe.

Le liquidazioni di Solana sono state particolarmente pesanti ultimamente | Fonte: Coinglass
Le borse come Hyperliquid e Bybit hanno visto le liquidazioni più pesanti. Questo dimostra come molti trader abbiano scommesso contro Solana a livelli di resistenza significativi. Ora che queste posizioni sono state eliminate, il percorso verso un terreno più alto diventerà probabilmente più facile per i tori.

Gli analisti vedono Solana puntare a 213 dollari e oltre.

Gli analisti di mercato sono ancora divisi su quanto Solana possa salire in questo rally. Tuttavia, la maggior parte concorda sul fatto che 213 dollari è il campo di battaglia più vicino. L’analista di criptovalute Lark Davis ha sottolineato che Solana è stato respinto tre volte a 205 dollari.

I minimi più alti e la pressione di acquisto hanno causato un breakout al di sopra di questa zona. Tuttavia, la zona dei 255 dollari è il prossimo obiettivo tecnico più forte.

Lark Davis dice che 255 dollari è il prossimo target | Fonte: X
Altri analisti concordano sul fatto che il volume di scambi supporta questa opinione. Il volume di scambi giornalieri di Solana è salito di oltre il 45%, superando i 12 miliardi di dollari. Ciò significherebbe che gli investitori stanno accumulando fondi nell’asset e scommettono su un ulteriore aumento.

Gli indicatori tecnici sostengono la stabilità

Più che l’azione dei prezzi, gli indicatori continuano a mostrare forza. Secondo i grafici giornalieri, l’istogramma MACD è diventato positivo e conferma la forza a favore dei tori.

L’RSI rimane neutro-brillante a 55-58. Questo lascia spazio per un ulteriore rialzo prima di raggiungere condizioni di ipercomprato.

Anche i segnali on-chain sembrano buoni. Il volume degli scambi è in costante aumento e Solana rimbalza con forza dalla sua trendline ascendente. Questi recuperi netti mostrano un acquisto attivo ogni volta che il prezzo scende, rafforzando ulteriormente la tesi rialzista.

